Już 15 czerwca finał 3. edycji konkursu "Wyobraź Sobie"

763 zgłoszenia na najciekawszy pomysł na film, 12 finalistów i jeden zwycięzca konkursu "Wyobraź Sobie", który zostanie ogłoszony już 15 czerwca w Pałacu w Oborach w Konstancinie-Jeziorna podczas gali, którą poprowadzą Grażyna Torbicka oraz Tomasz Kot. Tego dnia poznamy też laureata Nagrody Specjalnej dla Producenta Roku 2023 im. Piotra Woźniaka-Staraka.

Foto. materiały prasowe

"Wyobraź sobie" to konkurs otwarty dla wszystkich, którzy chcieliby wejść do świata filmu oraz tych, którzy już w nim są od lat. To przede wszystkim szansa dla kreatywnych twórców z nietuzinkowymi pomysłami na zaprezentowanie swojej koncepcji na film najlepszym profesjonalistom w branży. Konkurs stawia na wyobraźnię, zapewniając jednocześnie dowolność tematyczną i gatunkową.

Podczas tegorocznej edycji konkursu "Wyobraź Sobie" zgłoszono rekordową liczbę pomysłów na film, aż 763! Kapituła w składzie: Ewa Puszczyńska (producentka, "Strefa interesów", "Ida"), Grażyna Torbicka (dziennikarka i krytyczka filmowa), Edward Miszczak (wiceprezes zarządu i dyrektor programowy Telewizji Polsat), Allan Starski (scenograf, laureat Oscara za "Listę Schindlera") i Tomasz Kot (aktor), wyłoniła 12 najlepszych prac i tym samym finalistów 3. edycji konkursu.

Każda z tych prac została gruntownie przeanalizowana przez grono jurorskie, w którym zasiadali: Agnieszka Kruk (scenarzystka, script coach, edukatorka), Anna Kępińska (producentka kreatywna, "Wielka woda"), Anna Tatarska (dziennikarka filmowa i kulturalna), Paweł Maślona (reżyser), Xawery Żuławski (reżyser, scenarzysta).

Zanim jednak finaliści poznają ostateczne wyniki, 14 i 15 czerwca wezmą udział w warsztatach z przedstawicielami branży, m.in. z twórcami serialu "1670", scenarzystami- debiutantami, oraz z doświadczonymi producentkami filmowymi. To niecodzienna szansa na kameralne spotkania, wymianę doświadczeń, czerpanie wiedzy i inspiracji od najlepszych. Celem warsztatów jest przede wszystkim wyposażanie twórców finałowych prac w informacje i umiejętności, które pomogą im dalej rozwijać się w świecie filmowym.

Jury wybrało najbardziej oryginalne pomysły, które zostaną nagrodzone 15 czerwca podczas finału konkursu "Wyobraź Sobie". Tego dnia swoje wyróżnienia przyznają także Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz StoryLab.pro, z kolei Fundacja Rodziny Staraków wybierze twórcę, który otrzyma dedykowane stypendium. Wartość nagród wyniesie 140 tysięcy złotych, ale jeszcze ważniejszą nagrodą jest ta niemierzalna, która daje możliwość zaistnienia w świecie filmowym, nawiązania relacji i czerpania z doświadczeń najlepszych ludzi z branży. Zwycięzcą ubiegłorocznej edycji konkursu "Wyobraź Sobie" i jednocześnie laureatem stypendium Fundacji Rodziny Staraków był Filip Załuska i jego treatment "Strefa".

W trakcie gali konkursowej, którą po raz trzeci poprowadzą Grażyna Torbicka i Tomasz Kot, wyróżnieni zostaną nie tylko scenarzyści. Nagrodę dla Producenta Roku im. Piotra Woźniaka-Staraka otrzyma osoba z Polskiej Gildii Producentów, wskazana przez członków tego stowarzyszenia, której filmowe działania w roku 2023 okazały się najbardziej spektakularne. W zeszłym roku laureatką tej nagrody została Anna Kępińska, producentka serialu "Wielka woda".