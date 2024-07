Pieczenie na parze to mnóstwo korzyści. Ten piekarnik wie, jak się nią doskonale posługiwać

I tak oto dotarliśmy do końca naszej akcji realizowanej we współpracy z marką Electrolux. Przez ostatnie tygodnie uczulaliśmy czytelników na to, jak nasze wybory dotyczące sprzętów AGD oddziałują z jednej strony na domowe życie, a z drugiej na zasoby naturalne Ziemi. Po tematach o odkurzaniu, praniu, przechowywaniu żywności i oszczędzaniu wody kończymy nasz cykl odcinkiem poświęconym korzyściom z gotowania i pieczenia potraw na parze.

"Domowe historie" to kampania marki Electrolux, która promuje świadomy wybór ekologicznych i energooszczędnych urządzeń gospodarstwa domowego takich jak piekarnik parowy SteamPro 900. Materiały prasowe / Electrolux

Domowe historie

W ostatnim czasie na stronach naszego portalu wspieraliśmy cyklem poradnikowych artykułów ekologiczne i oszczędnościowe przesłanie kampanii Electrolux pt. "Domowe historie". Prezentuje ona 8 filmów, w których serialowe małżeństwo (grane przez Olgę Kalicką i Macieja Musiała) korzysta ze sprzętów Electrolux z linii EcoLine, aby ułatwić sobie codzienne życie w domu, a zarazem oszczędzać zasoby naturalne planety.

W każdym materiale zamieściliśmy filmik opowiadający o domowych obowiązkach oraz garść wskazówek, jak skutecznie i mądrze je realizować za pomocą kluczowych urządzeń AGD: odkurzacza, pralki, lodówki i zmywarki. W ostatnim odcinku serii promującej oszczędzanie czasu, energii i pieniędzy za pomocą urządzeń AGD naszą inspiracją będzie wielofunkcyjny piekarnik parowy SteamPro 900 marki Electrolux.

Potęga pieczenia na parze z Electrolux

Wielofunkcyjny piekarnik parowy Steam Pro 900 działa jak tradycyjny piekarnik z tą różnicą, że dodatkowo posiada programy parowe, które niosą ze sobą wiele korzyści. Pieczenie potraw z dodatkiem pary jest łatwiejsze i zdrowsze, a poddane tej formie obróbki cieplnej dania zyskują dodatkowe walory smakowe, gdyż molekuły wody znacznie lepiej przewodzą ciepło niż gorące powietrze. Piekarniki parowe nowej generacji takie jak SteamPro 900 wydobywają z tej metody cały potencjał, dodatkowo oferując domownikom oszczędnościowe rozwiązania.

Wyjęte z tego piekarnika potrawy (warzywa, mięso, ryby) zachowują swój smak, kolor oraz właściwości odżywcze (witaminy, składniki mineralne). Wytwarzana przez urządzenie para zatrzymuje w nich wilgoć i składniki odżywcze, przez co są one bardziej soczyste w środku i chrupiące z wierzchu niż te pieczone bez pary.

Co więcej, wielofunkcyjny piekarnik parowy SteamPro 900 sam wie najlepiej, kiedy dodać odpowiednią ilość pary, aby skrócić czas pieczenia i zwiększyć soczystość potrawy. Użytkownikom oferuje aż cztery ustawienia pary (od 25% do 100%), odpowiednio idealne do pieczenia, przypiekania oraz gotowania na parze ryb i warzyw.

Kluczową rolę w "optymalizacji" pieczenia na parze odgrywa w nim funkcja Steamify. Ma ona za zadanie wyręczać domowników w sterowaniu jego ustawieniami. W zasadzie osoby obsługujące ten sprzęt kuchenny muszą tylko określić temperaturę pieczenia. Urządzenie automatycznie dobierze odpowiedni poziom pary oraz dostosuje pozostałe parametry pracy, aby uzyskać pożądany rezultat.

Kolejną zaletą pieczenia w tym modelu piekarnika parowego jest możliwość ograniczenia zużycia tłuszczu i oleju. Domownicy nie mają potrzeby ich dodawania, ponieważ wygenerowana przez SteamPro 900 para zapewnia naturalnie wilgotne środowisko do pieczenia. W rezultacie przygotowane dania są mniej kaloryczne, a zarazem pełnowartościowe.

Dodatkowym atutem piekarnika jest funkcja Regeneracji. Ten specjalny program służy do skutecznego odgrzania potraw z poprzedniego dnia. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w przywracaniu jakości odżywczej warzyw ugotowanych na parze, nie wspominając już o przywracaniu wilgotności makaronom, ryżom i ziemniakom, często wysychającym z powodu przechowywania w lodówce.

Piekarnik zamienia gotowane na parze potrawy w kulinarne dzieła również za sprawą dodatkowych funkcji. Opcja Sous vide umożliwia gotowanie próżniowo w woreczku bez udziału powietrza, co potęguje fuzję aromatów. Ponieważ temperatura jest precyzyjnie kontrolowana i nigdy nie przekracza 100°C, produkty gotują się równomiernie – nie ma zatem mowy o przegotowanym brzegu czy surowym środku.

Intuicyjna technologia gotowania wspomaganego (AssistedCooking) pomaga dostosować program i czas do wybranej potrawy. Natomiast termosonda mierząca temperaturę wnętrza potrawy z dokładnością do 1 stopnia znacznie ogranicza ryzyko niedopieczenia czy przypieczenia dań. Obecność tego czujnika sprawi, że za każdym razem domownicy uzyskają idealne efekty pieczenia.

Piekarnik, który nie marnuje i oszczędza

Fakt, że z piekarnikiem SteamPro 900 przygotujesz potrawy o 20 proc. szybciej, zachowując za każdym razem pełnię aromatu, ma też wymiar oszczędnościowy. Skrócenie czasu przyrządzania posiłków to mniejsze zużycie energii elektrycznej. Z kolei oszczędzanie energii przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko i klimat, nie wspominając już o dołożeniu cegiełki do mniejszych rachunków za prąd.

Dzięki obecności piekarnika z funkcją Steamify gospodarstwo domowe może zaoszczędzić nawet 20 proc. energii na gotowaniu na parze dań. Nawet parowa metoda jego czyszczenia służy znacznej (do 95 proc.) redukcji zużycia prądu. Nic więc dziwnego, że energooszczędny piekarnik może pochwalić się efektywnością energetyczną w klasie A++.

Skoro mowa o współpracy, to domownicy mogą dzięki funkcji Connectivity dla własnej wygody sparować SteamPro 900 z aplikacją My Electrolux Kitchen i zdalnie sterować piekarnikiem.

Więcej domowych historii

Piekarnik parowy SteamPro 900 to jedno z urządzeń należących do linii Electrolux EcoLine. To grupa produktów AGD, które zostały opracowane w taki sposób, by oszczędzać czas i pieniądze domowników, a zarazem zmniejszać zużycie energii i wody dla dobra środowiska naturalnego. To dlatego ów piekarnik pojawia się w kolejnym odcinku cyklu "Domowe historie" jako sprzęt użytkowany przez parę małżonków.

Wszystkie odcinki przystępnego i zabawnego miniserialu "Domowe historie" możecie obejrzeć na oficjalnej stronie kampanii Electrolux. Pod tym adresem w sieci dostępne są też poświęcone oszczędzaniu dla planety materiały edukacyjne. Ich opracowaniem zajęli się eksperci z takich uczelni i instytucji jak Bank Żywności SOS w Warszawie, Uniwersytet SWPS czy Katedra Moda na ASP Warszawa.

Na tym kończymy nasz cykl artykułów zachęcających do korzystania z nowoczesnych, komfortowych i energooszczędnych urządzeń AGD. Odkurzając podłogi, piorąc ubrania, przechowując jedzenie, zmywając naczynia czy gotując potrawy, zwracajcie uwagę nie tylko na to, jak, ale także czym wykonujecie te domowe obowiązki. Bo drobne zmiany w naszych codziennych wyborach przekładają się na korzyści dla całej planety. A to, jak głosi maksyma "For better living", może tylko zapewnić lepsze życie nam wszystkim.