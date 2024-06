Tragiczny wypadek pod Łowiczem. Nie żyje czterech młodych mężczyzn

W poniedziałek 10 czerwca na drodze krajowej numer 70 doszło do zderzenia busa z tirem. Na miejscu zginęły cztery osoby. Kolejne trzy poszkodowane osoby trafiły do szpitala.

Tragiczny wypadek w Bobrownikach Fot. Alarmowy Łowicz

Na razie nieznane są okoliczności, w jakich doszło do tragicznego wypadku w Bobrownikach niedaleko Łowicza. Jednak pojawiają się pierwsze nieoficjalne ustalenia. Na miejscu działają strażacy, pogotowie ratunkowe i policja. Na DK70 pojawiła się również prokuratura. Do zdarzenia doszło ok. godz. 16:00.

Wypadek w Bobrownikach. Cztery osoby nie żyją, trzy zostały ranne

Dotychczas nie podano zbyt wielu informacji dotyczących poniedziałkowego wypadku. Wiadomo, że tir zderzył się z osobowym busem. Mniejszym pojazdem podróżowało w sumie sześć osób.

Na miejsce od razu wezwano służby. Na DK 70 lądowały dwa helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Były to maszyny wysłane z Łodzi i Warszawy. Na ich pokładzie przetransportowano dwie ranne osoby, które podróżowały busem. W wyniku obrażeń odniesionych podczas wypadku do szpitala trafił również kierowca ciężarówki.

Mimo zaangażowania dużej liczby ratowników nie wszystkich uczestników zdarzenia udało się uratować. Cztery osoby zginęły na miejscu. Jak informuje RMF24, byli to mężczyźni w wieku od 24 do 41 lat. Trzy kolejne osoby, które zostały ranne, mają 28, 39 i 65 lat.

Wypadek w Bobrownikach z winy jednego z kierowców?

RMF24 dotarło do pierwszych nieoficjalnych informacji dotyczących przyczyn wypadku. Dziennikarze informują, że jeden z kierowców miał zasnąć za kierownicą i zjechać na przeciwległy pas. Wtedy doszło do zderzenia.

Na facebookowym profilu "Alarmowy Łowicz" pojawiły się pierwsze zdjęcia z miejsca zdarzenia. Widać na nich wyraźnie, jak duże są zniszczenia obu pojazdów. Zarówno bus, jak i ciężarówka, zatrzymały się w rowach.

Z powodu tragicznego wypadku DK 70 została zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu policja wskazuje, którędy powinni jechać kierowcy. Objazd ze Skierniewic od strony Bełchowa możliwy jest przez Dzierzgów, Bobrowniki i Arkadię. Od strony Warszawy kierowcy powinni kierować się z Węzła Wiskitki na DK50 do Sochaczewa i dalej DK92 na Łowicz, Poznań. Od strony Poznania możliwy jest zjazd na węźle Stryków i dalej DK14 w kierunku Łowicza.