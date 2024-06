Największe kino plenerowe już otwarte. Kinoteka zaprasza widzów na letnie pokazy filmowe

Lato to doskonały czas na seanse filmowe na świeżym powietrzu, dlatego już zapraszamy na LOT Kino Letnie: W Stronę Zachodzącego Słońca, czyli na tegoroczną edycję wakacyjnego kina plenerowego Kinoteki. Zaprezentujemy specjalnie wyselekcjonowany zestaw 43 wyjątkowych filmów. 2. edycję naszego kina plenerowego otworzy "Moje wielkie greckie wesele 2". W naszym repertuarze zaprezentowane będą także współczesne hity, jak i kultowe klasyki. Pokazy odbywają się od 1 czerwca do 7 września, w każdy wtorek, czwartek i sobotę, w samym sercu Warszawy, tuż po zachodzie słońca.

Lato to doskonały czas na seanse filmowe na świeżym powietrzu, dlatego już zapraszamy na LOT Kino Letnie: W Stronę Zachodzącego Słońca, czyli na tegoroczną edycję wakacyjnego kina plenerowego Kinoteki. Materiały prasowe / Kinoteka

W programie znalazło się mnóstwo znakomitej klasyki, m.in. "Pół żartem, pół serio" (najstarszy film w całym zestawieniu!), czy "Thelma i Louise". Podczas kina plenerowego pokażemy również filmy z aktualnego repertuaru Kinoteki, m.in. tegorocznego zwycięzcę Oscara - "Anatomię upadku", pełne wzruszeń "Poprzednie życie", magiczną "La chimerę" oraz "Dream Scenario" z jak zawsze znakomitym Nicolasem Cagem.

Nie zabraknie też kultowych polskich produkcji – "Dzień świra", "Kiler" oraz legendarnej wersji "Znachora" z 1981 roku. Wiemy, że tak bogaty repertuar może wymagać odpowiedniego nawigowania, dlatego miłośnikom filmów muzycznych szczególnie polecamy "La La Land". Fanów komedii na pewno ucieszy obecność w programie "Legalnej blondynki", "Green Booka" czy "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie". Z kolei na amatorów mocnego kina gatunkowego czekać będą "RoboCop" i "Powrót żywych trupów".

Partnerem tytularnym tegorocznej edycji wydarzenia są Polskie Linie Lotnicze LOT. Narodowy przewoźnik na co dzień angażuje się we wspieranie kultury na swoich pokładach, docierając z przekazem do ponad 100 portów lotniczych na świecie. Tym razem postawił również na promocję hitów kinowych w wersji naziemnej. Akcja wielu tytułów z repertuaru LOT Kino Letnie toczy się w miastach dostępnych w siatce połączeń LOT-u. Być może któryś z filmów okaże się inspiracją do odwiedzenia kolejnego kierunku na mapie podróżniczych marzeń.

Dodatkowo pokazy filmowe będzie można umilić sobie produktami z naszej strefy gastronomicznej. Widzowie będą mogli skosztować pysznego popcornu, chrupiących nachosów oraz wybierać spośród orzeźwiających napojów. W tym roku także nasi partnerzy zadbali o moc atrakcji dla widzów i przygotowują specjalne niespodzianki dla uczestników kina plenerowego. Partner tytularny wydarzenia w każdą sobotę zaprosi wszystkich fanów podróży do odwiedzenia oficjalnego sklepu LOT-u SHOP&MORE, w którym będzie można zakupić wiele niezbędnych gadżetów na przyszłe wyprawy!

"Tegoroczna edycja pokazów plenerowych Kinoteki, to jeszcze więcej atrakcji i jeszcze bogatszy repertuar. W tym roku postawiliśmy na tytuły, które skradły serca widzów na całym świecie. Tym bardziej więc, oglądanie ich pod gołym niebem, na wielkim ekranie, będzie niesamowitym filmowym, a zarazem emocjonalnym doświadczeniem." - Maria Majchrzak, kuratorka programu.

Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Nie odwołujemy żadnych seansów, a w przypadku złej pogody, pokazy przenosimy do sali w Kinotece. W czerwcu i lipcu seanse rozpoczynają się o 21.30, natomiast w sierpniu i wrześniu o 20.30, czyli zaraz po zachodzie słońca.

Bądźcie z nami tego lata na pokazach największego kina plenerowego w Polsce!

Harmonogram projekcji:

CZERWIEC (start o godz. 21:30)

1 czerwca (sobota): Moje wielkie greckie wesele 2 (2016) reż. Kirk Jones

4 czerwca (wtorek): Parasite (2019), reż. Joon-ho Bong

6 czerwca (czwartek): The Florida Project (2017), reż. Sean Baker

8 czerwca (sobota): King Richard: Zwycięska Rodzina (2021), reż. Reinaldo Marcus Green

11 czerwca (wtorek): Poprzednie życie (2023), reż. Celine Song

13 czerwca (czwartek): Green Book (2018), reż. Peter Farrelly

15 czerwca (sobota): Portret kobiety w ogniu (2019), reż. Celine Sciamma

18 czerwca (wtorek): Dzień świra (2002), reż. Marek Koterski

20 czerwca (czwartek): Młodość (2015), reż. Paolo Sorrentino

22 czerwca (sobota): La La Land (2016), reż. Damien Chazelle

25 czerwca (wtorek): Reality (2023), reż. Tina Satter

27 czerwca (czwartek): Priscilla (2023), reż. Sofia Coppola

29 czerwca (sobota): Bracia ze stali (2023), reż. Sean Durkin

LIPIEC (start o godz. 21:30)

2 lipca (wtorek): Najgorszy człowiek na świecie (2021), reż. Joachim Trier

4 lipca (czwartek): RoboCop (1987), reż. Paul Verhoeven

6 lipca (sobota): Pół żartem, pół serio (1959), reż. Billy Wilder

9 lipca (wtorek): Kiler (1997), reż. Juliusz Machulski

11 lipca (czwartek): The Square (2017), reż. Ruben Ostlund

13 lipca (sobota): Paterson (2016), reż. Jim Jarmusch

16 lipca (wtorek): Palm Springs (2020), reż. Max Barbakow

18 lipca (czwartek): Fabelmanowie (2022), reż. Steven Spielberg

20 lipca (sobota): Dream Scenario (2023), reż. Kristoffer Borgli

23 lipca (wtorek): Jestem najlepsza. Ja, Tonya (2017), reż. Craig Gillespie

25 lipca (czwartek): Aftersun (2022), reż. Charlotte Wells

27 lipca (sobota): Legalna blondynka (2001), reż. Robert Luketic

30 lipca (wtorek): Chora na siebie (2022), reż. Kristoffer Borgli

SIERPIEŃ (start o godz. 20:30)

1 sierpnia (czwartek): Minari (2020), reż. Lee Isaac Chung

3 sierpnia (sobota): Wilk z Wall Street (2013), reż. Martin Scorsese

6 sierpnia (wtorek): Na noże (2019), reż. Rian Johnson

8 sierpnia (czwartek): Powrót żywych trupów (1985), reż. Dan O’Bannon

10 sierpnia (sobota): Wszystko wszędzie naraz (2022), reż. Dan Kwan, Daniel Scheinert

13 sierpnia (wtorek): Matki równoległe (2021), reż. Pedro Almodovar

15 sierpnia (czwartek): I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże! (2019), reż. Philippe de

Chauveron

17 sierpnia (sobota): Anatomia upadku (2023), reż. Justine Triet

20 sierpnia (wtorek): Osiem gór (2022), reż. Felix Van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

22 sierpnia (czwartek): La chimera (2023), reż. Alice Rohrwacher

24 sierpnia (sobota): Ferrari (2023), reż. Michael Mann

27 sierpnia (wtorek): Kłamstewko (2019), reż. Lulu Wang

29 sierpnia (czwartek): Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie (2016), reż. Paolo Genovese

31 sierpnia (sobota): Na rauszu (2020), reż. Thomas Vinterberg

WRZESIEŃ (start o godz. 20:30)