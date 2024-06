Awantura o Pol’and’Rock Festival, bo wystąpi Ich Troje. Fundacja Owsiaka aż wydała oświadczenie

Polski internet niemal wybuchł, gdy w poniedziałek ogłoszono kolejnego artystę na Pol’and’Rock Festival: kultowy zespół Ich Troje. Jedni grzmią o upadku rockowego festiwalu, inni nie mają wątpliwości, że pod Małą Sceną pojawią się tłumy. Burza wybuchła jednak taka, że Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wydała specjalne oświadczenie. Wyznała, że Jerzy Owsiak sam zadzwonił do Michała Wiśniewskiego. Miał specjalny powód.

Ich Troje wystąpi na Pol'and'Rock Festival Fot. Oleg Marusic/REPORTER // Facebook/Pol'and'Rock Festival

Pol'and'Rock Festival, wcześniej znany jako Przystanek Woodstock, to już polska festiwalowa instytucja. Kiedyś odbywał się w Kostrzynie nad Odrą, a teraz już po raz trzeci uczestnicy Najpiękniejszego Festiwalu Świata przyjadą na teren lotniska Czaplinek-Broczyno.

Organizowany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy festiwal, na którym mają królować miłość, przyjaźń i muzyka, to nie tylko koncerty na dwóch scenach, ale również Akademia Sztuk Przepięknych, czyli spotkania ze sławnymi gośćmi czy warsztaty. W tym roku przypada już 30. edycja wydarzenia, a uczestnicy będą bawić się w dniach 1-3 sierpnia 2024 roku.

Na Pol'and'Rock Festival 2024 wystąpią m.in. Celkilt, Coma, Clawfinger, T. Love, Paktofonika Live Band, Mery Spolsky, Enej, Flapjack czy zespół Rotting Crist, co oburzyło prawicę.

Ich Troje na Pol’and’Rock Festival 2024. Wybuchła afera

Teraz do line-upu dołączył zespół... Ich Troje, co ogłoszono w poniedziałek. "Zespół, który od blisko 30 lat podbija serca fanów. Mimo upływu lat nie stracili nic ze swojej koncertowej energii i charyzmy – wciąż potrafią porwać tłumy i dostarczyć publiczności niesamowitych emocji i dobrej zabawy!" – czytamy w mediach społecznościowych festiwalu Jurka Owsiaka.

"Autorzy takich hitów jak 'A wszystko to...', 'Zawsze z Tobą chciałbym być' czy 'Powiedz'. Chyba nie ma festiwalowicza, który nie znałby ich utworów! Zespół Ich Troje dołącza do Małej Sceny jubileuszowego, 30. Pol'and'Rock Festival!" – dodano.

I chociaż wcześniej organizatorzy zapraszali m.in. Arkę Nowego i Majkę Jeżowską (a na obu ludzie bawili się świetnie), to zaproszenie zespołu Michała Wiśniewskiego na Pol’and’Rock Festival 2024 wywołało burzę. W komentarzach wylał się hejt.

"Trzy razy sprawdzałam. 1 kwietnia był już chwilę temu. Nawet nie wiem, jak to skomentować", "Jeszcze Zenek Martyniuk", "Co wy dożynki robicie już z tego festiwalu?", "R.I.P. Festiwalu Rocka, witaj Dożynkowy Festwalu Kiczu", "Ok. Oficjalnie moje granice zostały przekroczone. Nie jestem w stanie wymyślić usprawiedliwienia dla tej decyzji. Aż strach zażartować, że tylko Zenka brakuje", "Ciarki żenady", "To jest Pol’and’Rock czy koncert na pikniku?", "Festiwal umiera", "To jakiś żart?!" – pisali oburzeni internauci na Facebooku.

Inni bronili ogłoszenia: "Ludzie hejtu... Była majka Jeżowska, była Arka Noego... Trochę kija z tyłka zluzujcie. Osobiście stanę w pierwszym rzędzie na ścianie śmierci podczas ich koncertu!" – zapowiedział ktoś.

Pojawiły się też szczere zachwyty: "Jezus!!!! Nawet nie macie pojęcia, jak się cieszę. Mówię serio, kocham Ich Troje, to całe moje dzieciństwo", "Dla mnie zaje*iście. W życiu bym na nich nie pojechał sam z siebie, a skoro grają na Woodzie to i hity z podstawówkowej dyskoteki będę mógł wpisać na listę 'słyszane na żywo'", "Pierwszy raz będę na Ich Troje w glanach. (...) Melduję się na miejscu" – pojawiły się głosy.

"Nawet nie myślałam, że mogę tak entuzjastycznie zareagować na ogłoszenie takiego zespołu. No sentyment mnie złapał straszny. Fajnie. Ja tam się cieszę i będę się świetnie bawić" – wyznała jedna z internautek.

Niektórzy nie mają wątpliwości: na Ich Troje na Pol’and’Rock Festival pojawią się tłumy. "Prawda jest taka, ze wszyscy będziemy się tam bawić najlepiej na świecie", "Wszyscy się śmieją, tak jak wtedy, gdy się okazało, że Majka Jeżowska będzie. A potem największy tłum zebrała. I teraz też wszyscy pójdą na Ich Troje", "No i fajnie, rekord frekwencji mają murowany!", Ideolo. Okaże się, że będzie to jeden z najlepszych koncertów, gdzie ludzie będą się świetnie bawić! – piszą festiwalowicze.

Fundacja WOŚP o Ich Troje na Pol’and’Rock Festival. Jerzy Owsiak sam zaprosił Michała Wiśniewskiego

We wtorek na Facebooku pojawił się długi post od organizatorów Pol'and'Rock Festival, czyli Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Ich jest troje, a Was ogromna armia ludzi, która dołączyła się do wczorajszej dyskusji. Bardzo dziękujemy. To pokazuje jak bardzo line-up festiwalowy jest w zasięgu Waszych zainteresowań" – zaczęto.

Po czym zacytowano Michała Wiśniewskiego, kiedy zapytano go zgłoszenie zespołu Ich Troje na Eliminacje na Pol'and'Rock Festivalu. "Wysłaliśmy zgłoszenie. Zrobiliśmy to specjalnie dla was. To, że nie dostaliśmy się na ten festiwal i że nie wystąpimy, to jest prawo organizatora" – powiedział lider Ich Troje.

"Mogę powtórzyć tylko to, co mówię za każdym razem, kiedy nie grają nas stacje radiowe. Czasami jest tak, że to, że wy jeździcie na ten festiwal, nie oznacza, że większość sobie tego życzy (...) Ten zespół (Ich Troje) nigdy nie zdobywał uznania jury. Czy to była Eurowizja, czy festiwal w Opolu – zawsze stała za nami publiczność. To, że jeździcie na Pol’and’Rock – róbcie tak dalej, bo to jest jeden z najważniejszych festiwali w tym kraju" – dodał Wiśniewski.

Fundacja WOŚP wyjawiła, że "komisja eliminacyjna w demokratycznym głosowaniu odrzuciła propozycję Ich Troje, ale ta wypowiedź niezwykle poruszyła Jurka i skorzystał z takiego nieformalnego prawa 'puli Prezesa'".

"Wielokrotnie to my, w Fundacji, wpływaliśmy na zmianę decyzji Jurka, czyli słuchanie muzyki, której często nie akceptował. Zresztą po line-upie wielu naszych edycji widać, że te zmiany i to bardzo mocne zaszły. Tym razem Jurek powiedział: 'w życiu nie spotkałem się z tak niecodziennym podejściem do całej sytuacji. Skromność? Pokora? Sam nie wiem, jak to nazwać'" – czytamy dalej we wpisie organizatorów.

Zauważano, że "w świecie artystów na najróżniejszych poziomach uprawianej sztuki jest to rzadkie, a wręcz nieistniejące zachowanie, pogodzenie się z decyzją". "Nie dość, że propozycja Ich Troje została odrzucona, to jeszcze Michał Wiśniewski na ten Festiwal wszystkich zaprasza i uznaje decyzję jury. I tutaj Jurek wykonał gest już kilka tygodni temu. Osobiście zadzwonił do Michała i osobiście zaprosił go na Małą Scenę" – ujawniono.

"Sam Festiwal i jego byt to osobne dzieło sztuki i w tym bycie po prostu się zatopcie, przesiedźcie czas, kiedy nie chcecie go spędzić na słuchaniu muzyki. I osobne podziękowanie od całej naszej Fundacji dla tych, którzy kochają festiwal dla takich właśnie momentów, decyzji i budowania jego treści" – dodała Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Po czym dodano: "Pamiętacie zapowiedź koncertu Majki Jeżowskiej? No właśnie, naszym zdaniem sztuka będzie jak każda inna, fantastyczna. Szykuje się kawałek rock’n’rollowego, gorącego piekła!".

