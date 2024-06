M oże wydawać się, że jesteśmy świetnie przygotowani do życia w dzisiejszych czasach, ale to uczucie pozorne. Bo czy potrafimy powiedzieć "stop" kiedy bombardują nas dziesiątki powiadomień? Czy umiemy, kiedy tylko czujemy taką potrzebę, odciąć się od nadmiaru treści i informacji? Czy po ciężkim dniu potrafimy zasnąć, nie spoglądając wcześniej na ekran smartfona? Do takich przemyśleń zachęca kampania marki Answer "Zadbaj o to, co jest w środku – Wewnętrzny Spokój".





"Zadbaj o to, co jest w środku – Wewnętrzny Spokój". Kampania Answear skupia się na przebodźcowaniu

redakcja naTemat.pl

