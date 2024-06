Na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Sukces Pisany Szminką stworzył Aleję Ludzi Zmieniających Świat. Nowo posadzone graby pospolite są symbolicznymi statuetkami w XV edycji konkursu Sukces Pisany Szminką – najstarszego i największego konkursu, w którym nagradzane są przedsiębiorcze Polki, a także liderki i liderzy działający na rzecz równości, różnorodności oraz włączania.

Fot. materiały prasowe

Jubileuszowa edycja konkursu Sukces Pisany Szminką dobiega końca. W 15-letniej historii wręczono już 165 statuetek, a w tegorocznej edycji aż 90 ekspertów i ekspertek zaangażowanych było w wybór grona finałowego i zwycięzców konkursu. Także pod względem liczby zgłoszeń konkursowych XV edycja Sukces Pisany Szminką była rekordowa – przyjęto ponad 140 zgłoszeń w sześciu kategoriach otwartych. W ubiegłym roku po raz pierwszy podczas gali finałowej zrezygnowano z wręczania klasycznych statuetek.

– Chcemy, żeby stworzona przez Sukces Pisany Szminką Aleja Ludzi Zmieniających Świat była wieczną pamiątką sukcesów laureatek i laureatów naszego konkursu. Jest to miejsce symboliczne, do którego będziemy powracać, by wspominać te osiągnięcia. Zależało nam na tym, aby Aleja powstała w miejscu historycznym i aby tę historię tworzyć dalej razem. Z tego miejsca chciałabym podziękować panu Pawłowi Jaskanisowi i Ani Auksel-Sekutowicz, bo bez nich ten projekt nie byłby możliwy – mówi Olga Kozierowska, prezeska Sukcesu Pisanego Szminką.

Od ubiegłego roku statuetkami w konkursie są drzewa, tworzące Aleję Ludzie Zmieniających Świat. Powstała ona na terenie kompleksu pałacowo-ogrodowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Aleję obecnie tworzy już 29 drzew z gatunku grab pospolity w rejonie boskietów na dolnym tarasie ogrodu barokowego przy Jeziorze Wilanowskim – 14 z nich posadzonych przez nagrodzonych w XIV edycji i 15 w XV edycji konkursu. Dokładną lokalizację Alei Ludzi Zmieniających Świat można sprawdzić w aplikacji.

– Wsparcie ofiarodawców w formie ufundowania drzew w naszym ogrodzie jest dla nas bardzo ważne, a dla samych instytucji jest to niepowtarzalna pamiątka ważnych wydarzeń czy jubileuszy. Cieszymy się, że to właśnie w naszym historycznym ogrodzie powstała Aleja Ludzi Zmieniających Świat i tym samym możemy być częścią tej inicjatywy – mówi Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

