T o jeden z najpopularniejszych modeli D-SUV w Europie – sprzedał się tu w liczbie 152 502 sztuk, z czego niemal 11 000 w Polsce. Hyundai TUCSON, który w naszym kraju generuje ok. 40 proc. całej sprzedaży producenta aut z Korei Południowej, doczekał się kolejnego wcielenia swojej czwartej generacji. Na lotnisku Rudniki w okolicach Częstochowy zaprezentowano go mediom. Oto największe zmiany, jakie w nim zaszły.





To prymus sprzedaży tej marki w Polsce. Oryginalna oprawa medialna uświetniła jego nowe wcielenie

redakcja naTemat.pl

