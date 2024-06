Albańczyk Nedim Bejrami pobił rekord mistrzostw Europy – nikt nigdy na tej imprezie nie strzelił gola tak szybko.

Nedim Bejrami (w bordowym) strzela gola w 22. meczu. To rekord mistrzostw Europy Fot. Frank Augstein/Associated Press/East News

"Przenieśli Tiranę do Dortmundu" – tak w TVP jeszcze przed pierwszą minutą meczu oceniono atmosferę panującą na stadionie Borussii. Albańscy kibice zaciekle dopingowali swoich reprezentantów, ale nawet oni nie spodziewali się na pewno, że ich drużyna zdobędzie bramkę już w 22. sekundzie gry!

Najszybszy gol w historii Euro

Był to zdumiewający błąd Włochów. Obrońca Federico Dimarco wykonywał rzut z autu na wysokości własnego pola karnego i nie dość, że zdecydował się na rzut właśnie w swoje pole karne, to jeszcze zrobił to zbyt lekko (czy może winę ponosi odbiorca podania, który zawahał się i nie ruszył do piłki?). Futbolówkę przejął Nedim Bajrami i huknął pod poprzeczkę nie do obrony.