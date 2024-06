Jak sięgać po marzenia? Sztuka o tym, jak w pogoni za szczęściem tracimy marzenia z oczu

Dawid Wojtowicz

I le razy słyszeliśmy, że trzeba twardo stąpać po ziemi i nie bujać w obłokach? Tylko co począć, gdy znajdujemy się w miejscu, w którym nie jest nam dobrze i marzymy o zmianie pozycji osobistej, zawodowej czy społecznej? To odwieczne pytanie o to, czy żyć tu i teraz, czy żyć marzeniami? Jak jednak nie marzyć, skoro "tu i teraz" jest tak frustrujące? Do takich przemyśleń skłania spektakl "Handlarze gumek" Hanocha Levina, nowa sztuka Teatru 6.piętro, w reżyserii Adama Sajnuka. Na scenie Katarzyna Dąbrowska, Grzegorz Małecki i Borys Szyc.