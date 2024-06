Tak Polacy robią zakupy na wakacje. Zbliża się wydarzenie, dzięki któremu na tym sporo zaoszczędzą

Sezon letni to nie tylko czas wzmożonych wyjazdów wakacyjnych, ale także zakupów pomagających się do nich przygotować. W tym gorącym (dosłownie i w przenośni) okresie czas gra kluczową rolę, dlatego oblężenie przeżywają sklepy internetowe, w których można znaleźć rzeczy do skompletowania bagażu. Nadchodzi właśnie okazja do zrobienia wygodnych zakupów – już 16 i 17 lipca odbędzie się w Polsce po raz trzeci największe wydarzenie zakupowe na Amazon.pl, czyli Prime Day.

W lipcu 2024 r. rusza 3. już odsłona Amazon Prime Day, corocznego festiwalu zakupów na Amazon.pl. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia serwis zapewni klientom dostęp do tysięcy okazji na produkty od globalnych i lokalnych marek. Francesca Tirico / Unsplash

Co i gdzie kupujemy do walizki przed wakacjami?

Wyjazd nad plażę, w góry, czy nad jezioro, w kraju czy za granicą, nie zdarza się codziennie. Jest to swego rodzaju przedsięwzięcie, do którego trzeba się przygotować, m.in. robiąc odpowiednie zakupy. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Amazon.pl przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS, zdecydowana większość Polaków w sezonie wakacyjnym wydaje pieniądze także na skompletowanie bagażu do podróży.

Wśród rzeczy, które Polacy najczęściej kupują przed wyjazdem, prym wiodą ubrania i obuwie oraz stroje plażowe (96 proc.). Na drugim miejscu znajdują się kosmetyki do opalania i ochrony przed słońcem (61 proc.). Trzecią pozycję zajmują leki i opatrunki (54 proc.). Jak widać, są to przedmioty z różnych kategorii produktowych (odzieżowa, kosmetyczna, medyczna), po które (pozornie) należy udać się do kilku sklepów.

Z tym chodzeniem po sklepach przed wakacjami to jednak nie przesadzajmy, przynajmniej w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Przywołane już badanie wskazuje, że 57 proc. Polaków wybiera sklepy internetowe z szeroką ofertą produktów typu Amazon.pl, aby zrobić potrzebne na podróż zakupy. Nie tylko więc chodzimy na zakupy stacjonarne w centrach handlowych, ale także wchodzimy na witryny największych sklepów online.

Aż 2/3 Polaków (65 proc.), zwłaszcza osoby w wieku 30-39 lat, uważa zakupy online za wygodniejsze od tradycyjnego chodzenia po sklepach. Zachęcają ich do tego promocje w najróżniejszych formach: obniżka ceny konkretnego towaru (64 proc.), darmowa dostawa bez względu na wartość zakupów (56 proc.), łatwy i bezpłatny zwrot towaru (30 proc.) oraz błyskawiczna dostawa nawet na następny dzień (26 proc.).

Ponad połowa badanych (wśród nich dominują osoby z pokolenia Millenialsów) zalicza się do subskrybentów platform zakupowych. Są to klienci, którzy płacą abonament za rozmaite udogodnienia związane z zakupami w konkretnych sklepach internetowych. Do subskrypcji 50 proc. z nich zachęca darmowa dostawa różnych produktów, a 43 proc. taka dostawa w pakiecie z dostępem do treści wideo (filmy i seriale).

Zakupy na wakacje z Amazon Prime Day 2024

Tym, którzy planują zakupy wakacyjne w internecie z myślą o dużych oszczędnościach (zwłaszcza na dostawach produktów do domu i atrakcyjnych cenach promocyjnych produktów zarówno polskich, jak i zagranicznych marek), dedykowane będzie wielkie święto zakupów obchodzone jako Amazon Prime Day. W lipcu 2024 r. rusza 3. już odsłona corocznego festiwalu zakupów na Amazon.pl. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia Amazon.pl zapewni klientom Amazon Prime dostęp do tysięcy okazji na produkty od globalnych i lokalnych marek.

Turystyczną odzież, sprzęt sportowy, kosmetyki, gadżety elektroniczne i inne rzeczy potrzebne do organizacji wakacyjnego wyjazdu w sezonie letnim będzie można zamówić w popularnym sklepie z szybkimi, darmowymi i nielimitowanymi dostawami niezależnie od wartości zamówienia. Mowa tu o milionach produktów, które zostaną dostarczone pod wskazany w zamówieniu adres nawet w ciągu 1-3 dni od daty ich zakupu online.

By skorzystać z tych atrakcyjnych promocji i nieodpłatnych dostaw na towary bez minimalnej wartości zamówienia, wystarczy dołączyć do posiadaczy/posiadaczek subskrypcji Amazon Prime. Wszyscy jego klienci mogą liczyć na rozbudowany zestaw korzyści za jedyne 49 zł za rok lub 10,99 zł miesięcznie. Pierwszą z nich są nielimitowane i darmowe dostawy wszystkich produktów z logo Prime do domu, Paczkomatów i punktów odbioru, niezależnie od wartości zamówienia.

Osoby, które wykupią subskrypcję Amazon Prime, zyskują również dostęp do zawierającego nagradzane filmy i seriale serwisu streamingowego Prime Video, w tym do takich oryginalnych produkcji Amazon jak "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", "Fallout" czy polska produkcja "Nieobliczalna". Również miłośnicy gier znajdą w tym pakiecie dla siebie niszę w postaci darmowych tytułów, dostępnych w serwisie Prime Gaming.

Kolejna korzyść dla klientów Prime to możliwość wzięcia udziału w wyjątkowych wydarzeniach zakupowych organizowanych na Amazon.pl, takich jak nadchodzący właśnie Prime Day. Z powodu tego święta jeden z największych na świecie sklepów internetowych wprowadza niecodzienne promocje, więc jest to dobry moment na to, by jako klient Amazon Prime poszukać okazji do zaoszczędzenia na letnich zakupach.

Jeśli macie już wykupiony ten pakiet korzyści, to wypatrujcie kolejnych informacji o Prime Day. A jeśli jeszcze z niego nie korzystaliście, to możecie go wypróbować na atrakcyjnych warunkach, rozpoczynając 30-dniowy darmowy okres próbny. W tym czasie będziecie mieli dostęp do wszystkich benefitów Amazon Prime, w tym wydarzenia zakupowego Prime Day. Po 30 dniach możecie go przedłużyć za 49 zł/rok lub 10,99 zł/miesiąc.