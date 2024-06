Efekt romansu Mini i Panamery. Oto nowa Ora 07

Pomimo ostatnich zmian strukturalnych w europejskim oddziale koncern Great Wall Motors wcale nie zwalnia tempa. Właśnie wprowadza na nasz rynek kolejny model elektrycznej marki Ora, a mianowicie limuzynę nazwaną 07.

Nowy Ora 07! Fot. Facebook.com / GWM Malaysia

Ale nie można najpierw wspomnieć o 03. Pierwszy model Ora, czyli 03 ma bardzo charakterystyczny design i tam samo jest w tym wypadku. Okrągłe przednie reflektory, obłe kształty i bardzo łagodnie opadająca linia dachu powoduje, że ten samochód będzie przyciągać uwagę, gdziekolwiek się pojawi.

Także we wnętrzu widać fantazje stylistów i dążenie do stworzenia czegoś nietypowego, a już na pewno rzadko spotykanego w tej klasie.

Ciekawym i rzadko dziś spotykanym rozwiązaniem jest podział zestawu wskaźników na trzy osobne wyświetlacze, aczkolwiek to jest tylko kwestią wyglądu bowiem w rzeczywistości to jeden ekran przedzielony tylko odpowiednimi osłonami.

Mam takie wrażenie, że cały projekt tego auta miał na celu sprawienie, by samochód wyglądał na dużo droższy niż jest w rzeczywistości. A czy to się udało to już oceńcie sami, cena podana jest na końcu artykułu.

Chińczycy robią to czego Europejczycy już zapomnieli

Warto odnotować, takie mamy pełne SUVów czasy, że auto jest sedanem. Jeśli chcemy kupić elektrycznego sedana i nie celujemy w segment premium to mamy większy wybór wśród chińskich producentów takich jak Zeekr, BYD, Xpeng czy właśnie Ora niż zachodnich gdzie do wyboru jest VW ID7, Tesla Model 3 i Hyundai Ioniq 6.

Ora 07 jest dużym autem, bowiem ma 4.98 m długości, także miejsca dla pasażerów i kierowcy absolutnie nie brakuje. Co jednak zaskakuje, to niewielka przestrzeń na bagaże bowiem liczy ona zaledwie 330 l.

Auto dostępne jest w czterech odmianach. Wersje Pure i Pro napędzane są silnikiem o mocy 204 KM a prąd zapewnia im bateria o pojemności 67 kWh wykonana w technologii LFP. Odmiana Pro+ posiada większy akumulator o pojemności 86 kWh, natomiast GT dodaje drugi silnik, dając łączną moc 408 KM.

Z racji większego zużycia prądu dostępna jest tylko z dużą baterią. Auto niestety ma poważną wadę, która naprawdę nie przystaje do obecnych czasów, a mianowicie prędkość ładowania. O ile pokładowe ładowarka ma moc 11 kW i to jest taki standard w tej klasie, choć nie brakuje na rynku modeli obsługujących 22 kW, to na szybkich ładowarkach prądu stałego auto może przyjąć tylko 88 kW.

Powoduje to, że uzupełnienie prądu od 10 do 80 proc. SoC potrwa 36 minut w wypadku mniejszej i 43 minuty w wypadku większej baterii. A przecież duże limuzyny najczęściej kupowane są właśnie w celu pokonywania długich dystansów. Tutaj niestety Ora 07 nie błyszczy i ciężko ją polecić.

Great Wall Motor nie taki nieznany

Nam Europejczykom może się wydawać, że Ora czy Wey to jedyne produkty tego koncernu, które spotykamy na naszych drogach. Ale nie jest to do końca prawda. Najnowsze Mini Cooper w wersji elektrycznej jest bowiem produkowane właśnie przez koncern GWM w ich fabryce w Chinach.

Skoro taka marka jak BMW, Mini należy do tego koncernu, powierzyła tej firmie produkcję swojego samochodu, to możemy być pewni, że standardy jakościowe są tam na najwyższym poziomie.

Dane techniczne Ora 07