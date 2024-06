Wraca jeden z najlepszych seriali ostatnich lat! 2. sezon "Wywiadu z wampirem" zachwyca krytyków

"Wywiad z wampirem", serialowa ekranizacja kultowych powieści Anne Rice, z miejsca podbiła serca krytyków i widzów. Teraz gotycka produkcja powraca z drugim sezonem, który od zagranicznych recenzentów znowu otrzymuje znakomite recenzje. Co dalej czeka naszych wampirzych bohaterów i kiedy premiera nowych odcinków na AMC?

O czym będzie drugi sezon "Wywiadu z wampirem"? Fot. Larry Horricks/AMC

"Kroniki wampirów", które w 1976 roku zapoczątkował "Wywiad z wampirem", to kultowe i bestsellerowe powieści Anne Rice osadzone w gotyckim klimacie i skupione na tytułowych nieśmiertelnych istotach. W 1994 roku historia Louisa de Pointe du Laca i Lestata de Lioncourta doczekała się adaptacji z Bradem Pittem i Tomem Cruisem, ale w 2022 roku dzieła amerykańskiej pisarki dostały całkiem nowe życie.

O serialu "Wywiad z wampirem" było głośno jeszcze, zanim pojawił się na ekranach. Stacja AMC wykupiła bowiem prawa do 18 najpopularniejszych powieści Anne Rice, na których kanwie powstanie całe uniwersum (Immortal Universe). Oczekiwania miłośników twórczości amerykańskiej mistrzyni literatury grozy były więc ogromne, a twórcy... spełnili je z nawiązką.

"Wywiad z wampirem", którego zmarła w 2021 roku Anne Rice była producentką, odniósł ogromny sukces, a krytycy uznali go nie tylko za jeden z najlepszych seriali 2022 roku, ale ostatnich lat. Chwalono scenariusz, grę aktorów, ścieżkę dźwiękową, scenografię, kostiumy i mroczny, sensualny klimat, a także śmiałe podjęcie queerowych wątków z "Kronik wampirów" oraz tak ważnych tematów, jak rasizm.

2. sezon "Wywiadu z wampirów" był więc tylko kwestią czasu i właśnie powraca na polskie ekrany! Czego możemy się po nim spodziewać?

O czym będzie 2. sezon "Wywiadu z wampirem"? Louis i Claudia poznają europejskie wampiry

W liczącym osiem odcinków sezonie, do którego zdjęcia realizowano w Pradze, Paryżu i Nowym Orleanie, tytułowy wywiad z wampirem nadal trwa, gdy Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) opowiada historię swojego życia dziennikarzowi Danielowi Molloyowi (Eric Bogosian).

Nawiązując do krwawych wydarzeń w Nowym Orleanie w 1940 roku, kiedy Louis i nastoletnia Claudia (Delainey Hayles) spiskowali, by zabić wampira Lestata de Lioncourta (Sam Reid), Louis opowiada o swoich przygodach w Europie, dążeniu do odkrycia wampirów Starego Świata i paryskiego Théâtre Des Vampires.

To również w tym mieście Louis po raz pierwszy spotyka wampira Armanda (Assad Zaman), którym w zaskakującym finale poprzedniego sezonu okazał się służący Louisa znany jako Rashid. Ich przelotny romans okaże się mieć druzgocące konsekwencje zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości, a nieugięty Molloy nadal będzie próbował dotrzeć do prawdy ukrytej we wspomnieniach.

W obsadzie 2. sezonu "Wywiadu z wampirem" znowu błyszczą: Jacob Anderson, Sam Reid, Eric Bogosian i Assad Zaman, a w roli wampirzycy Claudii zobaczymy Delainey Hayles.

Na ekranie pojawią się także Roxane Duran ("Biała wstążka", "Riviera") jako Madeleine i Bally Gill ("Sherwood", "Kulawe konie") w roli Rashida, a także Ben Daniels ("The Crown", "Fundacja"), który wciela się w nową kluczową postać – Santiago, podejrzliwego aktora z Théâtre Des Vampires.

Przypomnijmy, że showrunnerem "Wywiadu z wampirem" jest Rolin Jones. Za produkcję serialu AMC odpowiada wielokrotnie nagradzany producent Mark Johnson, z kolei Christopher Rice (syn autorki "Wywiadu z wampirem") oraz Anne Rice są producentami wykonawczymi.

Premiera 2. sezonu "Wywiadu z wampirem" na AMC już 20 czerwca

2. sezon "Wywiadu z wampirem", który w Stanach Zjednoczonych zadebiutował już w maju, otrzymuje za oceanem wyśmienite recenzje, a krytycy znowu są zachwyceni adaptacją powieści Rice.

"2. sezon jest świeży, niczym nowo otwarta żyła" – ocenił prestiżowy magazyn "Variety", nawiązując do wampirzej estetyki, a CNN nazwał nowe odcinki "smakowitą podróżą przez historię i geografię". "'Wywiad z wampirem' pozostaje jednym z najrzadszych smakołyków w telewizji. To emocjonalna, gotycka baśń pełna zmysłowości, makabry i niesamowitych występów aktorskich" – stwierdził z kolei amerykański serwis filmowy Decider.

Na własnej skórze będzie można się o tym przekonać już 20 czerwca na AMC o godzinie 22:00. Kolejne odcinki emitowane będą w czwartki o tej samej porze.