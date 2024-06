Włosi nie dają za wygraną. Kolejny zakaz uderzy w turystów podczas wakacji

Włochy to jeden z kierunków, który masowo wybierany jest przez turystów podczas wakacji. Jednak tzw. overtourism prowadzi do tego, że w wielu miejscach pojawiają się kolejne zakazy uderzające w urlopowiczów.

Włochy. Kolejny zakaz uderzy w turystów. Fot. AA/ABACA/Abaca/East News

Jak podają lokalne media, w San Felice Circeo w tym tygodniu wprowadzono zakaz chodzenia w kostiumach kąpielowych lub z nagim torsem po centrum oraz chodzenia na bosaka. Zarządzenie obowiązuje przez cały sezon letni, tj. do 30 września 2024 roku.

Włosi wprowadzają kolejne zakazy dla turystów

Lokalne władze wyjaśniają, że przepis ten wynika z konieczności zabezpieczenia i ochrony wizerunku gminy San Felice Circeo, ponieważ wraz z rozpoczęciem sezonu turystycznego mieszkańcy często są świadkami sytuacji i zachowań postrzeganych przez wielu jako sprzeczne z dobrymi obyczajami i normami współżycia obywatelskiego.

Władze podkreślają również, że wśród tych zachowań, które są także przedmiotem licznych skarg mieszkańców, na szczególną uwagę zasługuje właśnie chodzenie po okolicy w kostiumie kąpielowym, z nagą klatką piersiową i/lub boso, a także rozwieszanie prania w miejscach publicznych.

Przewidziane są kary za złamanie tego prawa – od 25 do 500 euro. San Felice Circeo to miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lacjum, w prowincji Latina.

To nie pierwszy taki zakaz we Włoszech

Podobne prawo wprowadzono też w Lignano Sabbiadoro. Miejsce to położone jest na północy kraju, niedaleko granicy ze Słowenią. Kurort znalazł się nawet w ścisłej czołówce rankingu na najlepsze miejsca wakacyjne w tym kraju. Jednak urokliwe uliczki miasta od dłuższego czasu szpecili turyści.

Latem codziennością były kobiety w bikini i mężczyźni z nagimi torsami spacerującymi z dala od plaży. Taki widok budził niesmak i oburzenie wśród mieszkańców miasta. Po latach skarg problem zauważyły również lokalne władze, które niedawno postanowiły wprowadzić kary za brak obyczajności wśród podróżnych.

Co dokładnie będzie karane? Pod koniec kwietnia ustalono, że mandaty będą wlepiane kobietom w bikini i panów z gołym torsem, którzy będą przemieszczać się w tak skąpym stroju poza plażą i promenadą. Grzywnę będzie można otrzymać również za pokazywanie się nago, nawet na własnym podwórku, jeśli przyłapią cię sąsiedzi. Oznacza to również koniec opalania topless.

Czytaj także: https://natemat.pl/555983,turysci-sami-jestescie-sobie-winni-wlochy-beda-za-to-karac-na-potege