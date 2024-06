Poznajcie "Share the Care". Tak Procter & Gamble wspiera równość rodzicielską

Partnerstwo w rodzicielstwie to temat, o którym w ostatnich latach mówi się bardzo dużo. Taki model współczesnej rodziny zyskuje też coraz większe znaczenie na rynku pracy. Polskie prawo gwarantuje już nie tylko urlopy macierzyńskie, ale także tzw. urlopy tacierzyńskie. Na rzecz równouprawnienia i aktywizacji rodzicielskiej pracowników wiele mogą zrobić również firmy. Przykładem takich działań jest inicjatywa "Share the Care" prowadzona przez Procter & Gamble.

Akcja "Share The Care" w P&G. Na czym polega urlop dla ojców w tej firmie? Fot. Natasha Ivanchikhina / Unsplash

W 2023 roku z urlopu rodzicielskiego skorzystało w Polsce 19 tys. ojców, czyli zaledwie 7 proc. Jak z kolei wynika z badań Fundacji Share The Care, której celem jest promowanie partnerskiego modelu rodziny, ojcowie chcą być zaangażowani w życie swoich dzieci, ale nie są do końca świadomi, jak ważni są w pierwszych miesiącach rozwoju dziecka.

Tymczasem według raportu Komisji Europejskiej w rodzinach, gdzie ojcowie decydują się na urlop tacierzyński, matki szybciej wracają do pracy, wzrasta poziom zatrudnienia kobiet i maleje luka płacowa. Równość i partnerstwo w rodzicielstwie niosą więc korzyści dla dzieci, matek i ojców, a zmiany kulturowe w naszym społeczeństwie już się dzieją. Pytanie: w jaki sposób można je jeszcze przyspieszyć?

Procter & Gamble wprowadził urlop tacierzyński, zanim zrobiło się o nim głośno w Polsce

W tej kwestii istotną rolę mogą odegrać pracodawcy. Promując partnerski model rodziny wśród swoich pracowników i wspierając równość obojga rodziców, przyczyniają się nie tylko do większych zmian kulturowych czy w sposobie myślenia, ale także pomagają łączyć życie zawodowe z prywatnym.

W gronie pracodawców, którzy aktywnie działają w tym zakresie, jest Procter & Gamble, producent takich marek jak Ariel, Gillette czy Always. Inicjatywa "Share The Care", bo niej mowa, pozwala ojcom na większe zaangażowanie w wychowanie dziecka. Gdy ustawowo ojcom przysługiwało 2 tygodnie płatnego urlopu, firma zaoferowała ojcom dodatkowe 6 płatnego urlopu rodzicielskiego.

Pomimo zmian w przepisach, na mocy których obecnie ojcom przysługuje 9-tygodni urlopu rodzicielskiego nadal niewielu z nich korzysta z tego świadczenia w skali kraju. P&G jednak mocno promuje to rozwiązanie wśród swoich pracowników – i jest ono coraz bardziej popularne.

Od momentu wprowadzenia "Share The Care" w 2019 roku z tego przywileju skorzystało już ponad 350 ojców. To dodatkowy, płatny urlop dla ojców. Początkowo mogli oni skorzystać z 2 tygodni dodatkowego urlopu. Po wprowadzeniu zmian w prawie, które zagwarantowały urlop dla ojców w tym samym wymiarze, P&G zwiększyło ten okres do 8 tygodni. Urlop można wykorzystać do drugiego roku życia dziecka. Przysługuje on rodzicom biologicznym, adopcyjnym i zastępczym, a także rodzicom tej samej płci.

Dodajmy, że firma zapewnia pracownikom-rodzicom również inne rozwiązania, dzięki którym łatwiej jest im łączyć obowiązki rodzicielskie z pracą. Są to np. hybrydowe i elastyczne modele pracy czy urlopy sabatowe. Wprowadzenie takich rozwiązań nie tylko promuje równość i wspiera rodziców, ale także przynosi korzyści firmie, zwiększając zadowolenie pracowników. P&G oferuje także różnego rodzaju seminaria, szkolenia, prelekcje, które nie tylko wspierają obecnych, ale także przybliżają te rozwiazania przyszłym rodzicom.

– Stworzenie włączającego i różnorodnego środowiska pracy to efekt wieloletnich programów i praktyk prowadzonych przez naszą firmę. Pomagają one rozpoznawać i zwalczać uprzedzenia, tworząc kulturę włączania i przynależności. Widzimy, że to podejście nie tylko sprawia, że tworzymy bardziej przyjazne środowisko pracy, w którym każdy ma szanse realizować swoje ambicje zawodowe, ale także pozwala nam to osiągać lepsze wyniki biznesowe – mówi Justyna Rymkiewicz, dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej P&G w Europie Centralnej.

Inicjatywa "Share the Care" jest kluczowym elementem strategii P&G, której celem jest tworzenie dla ich pracowników integrującego i inkluzywnego miejsca pracy. To również ważny sygnał dla młodszego pokolenia pracowników, dla których aktywne wspieranie kulturowych przemian przez pracodawców jest szczególnie ważne.

– Inicjatywa "Share The Care" sprawia, że pracownicy P&G mogą poczuć, że są częścią kultury, w której spełnienie na polu zawodowym i w życiu rodzinnym może iść w parze – mówi Justyna Rymkiewicz.

"Tworzenie równych szans dla kobiet zależy także od zaangażowania mężczyzn"

W działania na rzecz promowania i wsparcia równości w rodzinie angażuje się również należąca do P&G marka Gillette, która jest partnerem strategicznym Fundacji Share the Care. Marka zaangażowała się m.in. w kampanię "Facet na 100 PRO", która przypomina o tym, jak ważna jest rola taty w życiu dzieci i że ojcostwo to jeden z najważniejszych etapów życia mężczyzny.

Dzięki temu partnerstwu Gillette wykorzysta swój głos, aby zapewnić wsparcie mężczyznom, których kulturowa rola w rodzinie ulega obecnie stopniowej transformacji. Celem marki, a także całej firmy, jest inspirowanie mężczyzn do bycia wzorem dla przyszłych pokoleń oraz zwiększanie świadomości na temat możliwości angażowania się w opiekę nad dziećmi wśród ojców. To ważny krok w kierunku budowania partnerskiego modelu rodziny, w którym zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają równe szanse na realizację swoich aspiracji zawodowych i osobistych.

– W P&G wierzymy, że równość i inkluzywność zależą od nas wszystkich. Tworzenie równych szans dla kobiet zależy także od zaangażowania i udziału mężczyzn. Wiemy też, jak ważne dla budowania zespołów z równym podziałem płci jest rozwijanie narzędzi i świadczeń, które umożliwiają matkom i ojcom odgrywanie równej roli w domu oraz prowadzenie pełnej i satysfakcjonującej kariery zawodowej – zaznacza Justyna Rymkiewicz.