62-letni Cezary Pazura zszokował wyznaniem. "Mam teraz złamany kręgosłup"

Ola Gersz

C ezary Pazura był gościem programu "Poranna rozmowa w RMF FM" Roberta Mazurka. Nieoczekiwanie 62-latek wyznał, że ma złamany kręgosłup i nosi specjalny pas. Co się stało? Wyjawiła to jego żona Edyta Pazura.