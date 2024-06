Cezary Pazura, którego widzowie znają przede wszystkim z ról w "Kilerze" i "13 posterunku", udzielił ostatnio wywiadu Plejadzie. W rozmowie z portalem zdradził, co myśli o artystach młodego pokolenia. Choć przeważnie ma o nich dobre zdanie, zwrócił też uwagę na pewne problemy związane z ich zachowaniem. Przytoczył pewną zasłyszaną historię, w której mowa o nietypowym zachciankach.

Cezary Pazura zabrał głos ws. zachcianek młodych artystów. Fot. PIOTR KAMIONKA / REPORTER

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Cezary Pazura należy do grona artystów, którzy bardzo chętnie udzielają się w mediach społecznościowych. Do dziś pozostaje jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Jakiś czas temu wystąpił nawet w roli gospodarza programu "LOL: Kto się śmieje ostatni" na antenie platformy streamingowej Prime Video i prężnie rozwija swój kanał na YouTube.

Pazura zadebiutował na dużym ekranie w 1986 roku. Wówczas zagrał w filmie Waldemara Podgórskiego "Czarne stopy". Od tamtego czasu stworzył wiele niezapomnianych ról w filmach takich jak "Chłopaki nie płaczą" czy "Kiler". Fani filmu animowanego "Epoka lodowcowa" znają go z roli leniwca Sida.

Cezary Pazura o młodym pokoleniu artystów. Ma do niego uwagi

W rozmowie z Plejadą Cezary Pazura został zapytany o to, jakie ma rady dla młodych artystów, którzy dopiero rozpoczynają swoją aktorską karierę. Słynny aktor stwierdził, że nie powinniśmy patrzeć na młodzież przez pryzmat stereotypów.

– Zrobiła się rzeczywiście taka moda, żeby na tych młodych narzekać. Ale nie wszyscy są tacy, że przychodzą do pracy i najpierw proszą o kawę, o podpisany kontrakt i o przyczepę – wyjaśnił.

W wywiadzie wspomniał natomiast o zadziwiającej historii dotyczącej zachcianek młodych. – Słyszałem o jednym z youtuberów, że przyszedł i poprosił, żeby mieć kostki lodu w kształcie misiów – powiedział Pazura. – Za moich czasów było tak, że jak aktor przychodził do pracy, to najpierw pytał, co ma zrobić, a dopiero dowiadywał się za ile i ewentualnie mógł negocjować albo nie – dodał.

Ja bym zawsze chciał, żeby w zawodach artystycznych - a taki jest mój zawód - pierwsze miejsce miało pytanie: "Co mam zrobić, żeby wyszło dobrze?". Najpierw się zastanawiamy nad tym, co robimy, a nie gwiazdorzymy, a tego gwiazdorzenia rzeczywiście trochę jest za dużo . Cezary Pazura w rozmowie z Plejadą

Cezary Pazura uczcił 17. rocznicę poznania swojej żony

Edyta Pazura i Cezary Pazura są małżeństwem od 15 lat. Mają wspólnie troje dzieci (trzykrotnie żonaty aktor ma również 34-letnią córkę Anastazję z pierwszego małżeństwa) i wspólnie pracują: 36-letnia Edyta Pazura, wcześniej Edyta Zając, jest bowiem menedżerką swojego o 26 lat starszego męża. Oboje często dzielą się w sieci wspólnymi kadrami i chętnie dzielą się swoją miłością.

Pod koniec maja bieżącego roku Pazura opublikował na Instagramie uroczy post poświęcony małżonce. Równo 17(!) lat temu moje serce oszalało dla jednej Pani. Pani odwzajemniła uczucie i dziś cieszymy się nieprzerwanym siedemnastoletnim szczęściem, czego i Państwu życzymy" – napisał aktor w 17. rocznicy poznania Edyty Pazury. Dodał hasztagi: "rocznica", "pierwsza randka", "oszalałem na jej punkcie" i "miłość".

