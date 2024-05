Pazura uczcił 17. rocznicę poznania swojej żony uroczym wideo. "Moje serce oszalało dla jednej Pani"

31 maja to ważna data dla Cezarego Pazury. To tego dnia 17 lat temu polski aktor poznał swoją przyszłą żonę. Z tej okazji 61-latek opublikował na Instagramie uroczy film z Edytą Pazurą, która również dodała emocjonalny wpis. Dodajmy, że w tym roku para odnowiła przysięgę małżeńską na Malediwach.

Cezary i Edyta Pazurowie spotkali się 17 lat temu Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Edyta Pazura i Cezary Pazura są małżeństwem od 15 lat. Mają wspólnie troje dzieci (trzykrotnie żonaty aktor ma również 34-letnią córkę Anastazję z pierwszego małżeństwa) i wspólnie pracują: 36-letnia Edyta Pazura, wcześniej Edyta Zając, jest bowiem menedżerką swojego o 26 lat starszego męża. Oboje często dzielą się w sieci wspólnymi kadrami i chętnie dzielą się swoją miłością.

Cezary Pazura i Edyta Pazura poznali się 17 lat temu. Aktor opublikował uroczy film

W piątek 31 maja Cezary Pazura opublikował na Instagramie uroczy post. "Witam Państwa! Równo 17(!) lat temu moje serce oszalało dla jednej Pani. Pani odwzajemniła uczucie i dziś cieszymy się nieprzerwanym siedemnastoletnim szczęściem, czego i Państwu życzymy" – napisał aktor w 17. rocznicy poznania Edyty Pazury. Dodał hasztagi: "rocznica", "pierwsza randka", "oszalałem na jej punkcie" i "miłość".

Aktor okrasił filmik z prywatnymi kadrami z żoną – większość pochodzi najprawdopodobniej z ich ostatnich wakacji na Malediwach, na których w 15. rocznicę ślubu Pazurowie odnowili przysięgę małżeńską. Żona Cezarego Pazury kilkakrotnie pojawia się więc w wideo w bikini.

Post z okazji rocznicy pojawił się również na profilu Edyty Pazury. Podcasterka i założycielka firmy perfumiarskiej opublikowała wspólne zdjęcie z mężem i dodała szczery wpis.

"17 lat temu wyruszyliśmy w piękną, wspólną podróż przez życie. Od zauroczenia, po przyjaźń i miłość, a także bycie rodzicami i prowadzenie wspólnego biznesu. Nie było łatwo, jednak zawsze wierzyliśmy w siebie i w to, że nasze silne charaktery przetrwają nawet największy kryzys. Wtedy, kiedy wszyscy byli przeciwko nam, mieliśmy tylko siebie… tylko i aż nasza miłość" – napisała Pazura, nawiązując do kontrowersji w mediach, kiedy Pazura zaczął spotykać się ze znacznie młodszą partnerką.

Edyta Pazura i Cezary Pazura odnowili przysięgę małżeńską na Malediwach

1 maja Edyta Pazura i Cezary Pazura świętowali 15. rocznicę ślubu. Z tej okazji wyjechali na Malediwy, gdzie w rajskiej scenerii odnowili przysięgę małżeńską. "17 lat razem, 15 lat po ślubie, 10 lat razem w pracy i od 3 lat prowadzimy wspólny biznes" – napisała wówczas Pazura na Instagramie

"Wiadomo, że Instagram to tylko mały wycinek naszego życia, a ono nie zawsze usłane jest różami. Wzloty i upadki, radość oraz łzy… to wszystko przeplata się i funkcjonuje jak sinusoida. Na brak zajęć nie narzekamy, jednak zawsze, ale to zawsze działamy z wielką pasją, dając z siebie 1000 procent" – wyznała.

Żona gwiazdy Kilera również do krytyki. "Jestem dumna z tego jak wspaniałą społeczność tutaj zbudowałam i byłam wzruszona czytając wczoraj setki wiadomości i życzeń. Usłyszałam również, że to jakaś kiepska moda na odnowę przysięgi małżeńskiej…" – zaczęła.

Po czym dodała: "Szczerze?! Wolę kiepską modę celebrującą miłość i szczęście, niż te propagującą zło oraz nienawiść. Jak to się komuś nie podoba, to internet szeroki oraz głęboki jak Ocean Indyjski i nie trzeba akurat wybierać w nim MNIE".

Edyta Pazura zaapelowała też do internautów: "Kochajcie się, uśmiechajcie, tańczcie o zachodzie słońca, bo życie jest za krótkie, żeby pielęgnować w nim: żal, smutek oraz złość".