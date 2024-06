Niszczycielskie powodzie w Alpach. Internet obiegły nagrania z Francji i Szwajcarii

Z powodu ulewnego deszczu i topnienia śniegu we francuskich oraz szwajcarskich Alpach doszło do sporych powodzi. W piątek (21 czerwca) władze w kantonie Valais musiały ewakuować turystyczne miasteczko Zermatt, które znajduje się pod górą Matterhorn. Nagrania z pociągu przejeżdżającego nieopodal miejscowości obiegło sieć. W mediach społecznościowych znajdziemy więcej nagrań pokazujących skalę powodzi.

Potężne powodzie w szwajcarskich i francuskich Alpach [WIDEO] Fot. X.com/MarioNawfal; ljrlwkejlkwjdlkj

Poważne powodzie w Alpach. Zalane miasteczka we Francji i Szwajcarii [NAGRANIA]

Jak donosi Euronews, w szwajcarskiej miejscowości Zermatt wylała położona w pobliżu rzeka Vispa, "odcinając górskie miasteczko od świata zewnętrznego". Powódź zalała centrum miasta, doprowadzając do całkowitego zatrzymania transportu drogowego i kolejowego. Poziom zagrożenia powodziowego podniesiono najwyższego poziomu, czyli czwartego.

Powódź w Zermatt może doprowadzić do wylania rzeki Rodan. Poziom jej wody był od rana bardzo wysoki.

Na portalu X (dawnym Twitterze) możemy zobaczyć nagrania, które ukazują skalę powodzi w kantonie Valais. Jedno wideo przedstawia widok z okna pociągu przejeżdżającego przez tamtej odcinek Alp. Widać na nim, jak silny jest nurt rzeki.

"Ostatni pociąg wyjeżdżający z Zermatt. Jeszcze zanim miasto zostało odizolowane z powodu powodzi i osunięć ziemi. Nie ma możliwości transportu kolejowego, ani drogowego" – czytamy w opisie do nagrania.

We Francji również pojawiły się powodzie. Z powodu ulewy zalana została wioska La Berarde, którą chętnie odwiedzają turyści przemierzający Park Narodowy Ecrins. Powódź zniszczyła most nad potokiem Etancons, odcinając wjazd do miejscowości. Francuskie media podawały najpierw, że w La Berarde utknęło 97 osób. Helikoptery miały ewakuować już stamtąd wszystkich.

W internecie znajdziemy także zdjęcia oraz filmiki z La Berarde. Widać na nich, że miasteczko zostało odcięte od reszty świata tak jak Zermatt.

Burze nad Polską. IMGW ostrzega

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w sobotę przez Polskę też przechodzą gwałtowne burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niemalże całej Polsce ogłosił ostrzeżenia przed ulewami i silnym wiatrem.

W wyniku nawałnicy zniszczony został dach hangaru wojskowego w Leźnicy Wielkiej, a także dwa śmigłowce, o czym poinformowało w sobotnim komunikacie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.