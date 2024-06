Natalia Kukulska w mediach społecznościowych często wspomina o swoich zmarłych rodzicach Annie Jantar i Jarosławie Kukulskim. O powodach takiej aktywności opowiedziała w jednym z najnowszych wywiadów. – Myślę, że moją rolą jest to, żeby ludziom przypominać o tym, co oni robili, bo zostawili po sobie bardzo duży dorobek – przyznała.

Natalia Kukulska dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich piosenkarek. Od najmłodszych lat ma styczność z muzyką. 47-latka jest bowiem córką Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego.

Niestety, kiedy miała zaledwie 4 lata, jej mama – znana wokalistka – zginęła w katastrofie lotniczej. Wracała wówczas z tournée po Stanach Zjednoczonych, gdzie była trzy miesiące. Leciała samolotem (słynnym Iłem-62 "Mikołaj Kopernik"), kiedy doszło do tragedii. Maszyna rozbiła się w pobliżu Okęcia, w Lesie Kabackim. Mała Kukulska razem z babcią Haliną Szmeterling czekała na mamę na lotnisku.

Z kolei tata gwiazdy – Jarosław Kukulski – zmarł 13 września 2010 r. Kompozytor przez wiele lat walczył z tętniakiem aorty brzusznej. Przed śmiercią przeszedł operację w Norymberdze.

Natalia Kukulska w rocznice śmierci swoich rodziców publikuje poświęcone im wpisy. Dodaj wówczas zdjęcia i dzieli się wspomnieniami.

– Myślę, że media bardzo szybko wyłapują, jak coś napiszę o mojej mamie albo wspominam mojego tatę, później widzę moje wpisy wszędzie. Na moim koncie na Instagramie publikuję głównie moje życie zawodowe. Ono jest cały czas bardzo intensywne – mówiła artystka w ostatniej rozmowie z Plejadą.

Kukulska: Myślę, że moją rolą jest to, żeby ludziom przypominać o tym, co oni robili moi rodzice

Przyznała, że od pewnego czasu jest "bardziej nostalgiczna i sentymentalna". – To dlatego, że już od dłuższego czasu nie mam również taty. Mamy, wiadomo, od czwartego roku życia i taki rodzaj tęsknoty powoduje, że zbieram okruchy tych wspomnień. Myślę, że moją rolą jest to, żeby ludziom przypominać o tym, co oni robili, bo zostawili po sobie bardzo duży dorobek – podkreśliła.

– Staram się o to (publikacje – przyp. red.) dbać, żeby to miało jakość, żeby nie było przypadków wydawniczych itd. Różnie z tym bywa, ale stoję na straży tej spuścizny – podsumowała.