Kierowca rozpędzonego mercedesa staranował motocyklistę na skrzyżowaniu w Słupsku. Niedługo potem w sieci pojawił się przerażający film. Jego bohater wykrzykuje do kamery agresywne słowa w języku duńskim, nawołuje do nienawiści, prezentuje też ze wściekłością białe rozbite auto. Policjanci łączą obie sprawy...

Słupsk. Kierowca mercedesa rozjechał motocyklistę na skrzyżowaniu Fot. KMP Słupsk, Remiza.pl/X (print screen)

Do dramatycznego wypadku doszło w Słupsku u zbiegu ulic Garncarskiej i Wiejskiej. Kierowca mercedesa, nie zważając na czerwone światło, wjechał na skrzyżowanie, gdzie z impetem uderzył w jadącego prawidłowo motocyklistę. Poszkodowany 49-latek z ciężkimi obrażeniami został odwieziony na SOR. Lekarze walczą o jego życie.

35-letni mężczyzna podejrzewany o spowodowanie wypadku został szybko zidentyfikowany, jest już zatrzymany. Funkcjonariusze ustalają teraz okoliczności zdarzenia, a także szerszy kontekst – doprawdy zdumiewający.

"Badanie alkomatem nie wykazało alkoholu w organizmie kierowcy mercedesa, jednak jego zachowanie wskazywało, że może znajdować się pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu. Policjanci zatrzymali go i zabezpieczyli krew do badania, które wskaże, czy mężczyzna znajdował się pod wpływem środków odurzających" – przekazała Komenda Miejska Policji w Słupsku.

Funkcjonariusze przesłuchali domniemanego sprawcę, wykonali też oględziny na miejscu wypadku, przejrzeli nagrania z kamer monitoringu. Ale nie tylko. Zabezpieczono również przedziwny film, na którym – wiele na to wskazuje – widoczny może być sprawca.

"Mundurowi zajmują się sprawą nagrania udostępnionego bezpośrednio po zdarzeniu przez kierowcę mercedesa na jednym z portali, na którym w obcym języku nawołuje on do nienawiści. Nagranie zostało zabezpieczone i jest analizowane" – podaje KMP w Słupsku.

Przerażający film po wypadku w Słupsku. Mężczyzna nawołuje do nienawiści

Film ten jest dostępny w sieci, można go obejrzeć między innymi na Facebooku i w serwisie X. Ze względu na szczególnych charakter sprawy, zdecydowaliśmy się nie pokazywać go w naTemat.

Na nagraniu widać wygolonego na łyso młodego mężczyznę z połyskującym łańcuchem na szyi. Ze wściekłością prezentuje widoczne w tle białe auto z rozbitym przodem. Wskazuje też ręką większą grupę stojących wokół ludzi w zielonych mundurach i niebieskich beretach...

Z jego ust płynie agresywny potok słów w języku... duńskim. Według mediów nawołuje on do nienawiści wobec Muzułmanów. Całość robi przerażające wrażenie.

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że 35-latek nie jest jednak Duńczykiem, lecz Polakiem, a przynajmniej takie posiada obywatelstwo.

