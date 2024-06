ESG – już nie trend, a konieczność! Jak Hochland Polska dba o Twoje jutro?

Prowadzenie szeregu działań w obszarze ESG to w obecnych czasach już nie podążanie za modnym trendem, a jedyna droga sukcesu w biznesie. Aby rozwijać się harmonijnie, trzeba pamiętać o Środowisku (E-Environment), Społeczeństwie (S-Social) oraz Ładzie korporacyjnym (G-Governance). Dlatego celem Hochland Polska jest zachowanie równowagi pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o naturę i poprawą jakości życia swoich pracowników oraz lokalnych społeczności. Taka strategia przynosi wymierne efekty, które docelowo ma szansę odczuć każdy z nas.

Rzeka Liwiec – obszar Natura 2000 zlokalizowany w pobliżu zakładu produkcyjnego Hochland Polska w Węgrowie. Fot. matateriały prasowe

Każda firma produkcyjna ma istotny wpływ na całe otoczenie, a co za tym idzie jakość życia obecnego i kolejnych pokoleń. W erze rosnącej świadomości społecznej pominięcie w koncepcji rozwoju obszaru ESG to błąd, który może uniemożliwić osiąganie założonych w biznesowym planie celów. Hochland Polska, jeden z największych producentów żywności w Polce i lider na rynku serów wie, że długofalowy sukces można osiągnąć tylko wtedy, gdy będzie się postępować w sposób odpowiedzialny ekologicznie i społecznie. Hochland jest firmą wybiegającą w przyszłość, świadomą rzeczywistych i przyszłych oddziaływań środowiska na działalność Spółki. Wyzwania z obszaru Zrównoważonego Rozwoju realizujemy zarówno poprzez inwestycje, jak i również dzięki zwiększaniu świadomości pracowników, rolników, partnerów handlowych i konsumentów. Regularnie wdrażamy innowacyjne technologie wspierające gospodarkę niskoemisyjną i cyrkularną, a w codziennej pracy stosujemy praktyki odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw. Stawiamy na aktywną komunikację z pracownikami, a także wspieramy organizacje charytatywne i lokalne społeczności – mówi Joanna Kamińska, Menadżer ds. Zrównoważonego Rozwoju w Hochland Polska.

Kierunek – zmiana na lepsze

Wytyczone kierunki zmian, niezbędne narzędzia oraz jasno określone mierniki pozwoliły firmie na podjęcie konkretnych działań, a następnie sprawdzenie, na ile okazały się one efektywne i zgodne z założonymi celami. Dane te zawarto w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2023 (hiperlink). Został on podzielony na cztery obszary – jeden obejmujący ogólne informacje o firmie oraz trzy dotyczące kwestii ESG i odnoszące się kolejno do środowiska (E-Environment), społeczeństwa (S-Social) oraz Ładu korporacyjnego (G-Governance). Nadrzędnym celem Hochland Polska, zawartym w Strategii 2025, jest zmniejszenie śladu węglowego, a plan działań obejmuje m. in.:

realny wpływ na ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza do końca stulecia,

obniżenie emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 do roku 2025 o 50% (w stosunku do roku bazowego 2019),

ograniczenie zużycia surowców, w tym redukcję zużycia wody, energii i gazu oraz ilości generowanych odpadów w zakładach produkcyjnych o 1,5% rocznie na tonę produktu (do roku bazowego 2017),

100% opakowań nadających się do dalszego przetworzenia do roku 2025 i mniej plastiku opakowaniowego o 20% na tonę produktu (rok bazowy 2018),

70% dostawców mleka spełniających wymagania najwyższego standardu dobrostanu krów (poziom A) także do roku 2025.

Efekty – miniony rok w liczbach

W najnowszym raporcie Hochland Polska odnosi się do stopnia realizacji strategicznych celów, a także przedstawia status przygotowań do spełnienia wymagań prawnych, którymi Spółka zostanie objęta w przyszłości. Dowiadujemy się m. in. tego, że:

w roku 2023 udało się zredukować emisję gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 o 62,7% w przeliczeniu na wolumen produkcji (vs rok bazowy 2019),

100% energii elektrycznej zakupionej i zużywanej do produkcji w zakładach Hochland Polska w Kaźmierzu i Węgrowie oraz w budynkach administracji pochodzi z OZE,

„mapa drogowa” dla opakowań pozwoliła na ograniczenie o 18.7 tony zużycia plastiku w procesie produkcji Serka Kanapkowego,

61% gospodarstw dostarczających mleko do Hochland Polska spełnia najwyższy poziom standardu dobrostanu krów wypracowanego we współpracy z Polską Izbą Mleka, hodowcami i innymi podmiotami skupującymi mleko,

2800 dostawców oceniono pod kątem wymagań ustawy dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG),

lokalna społeczność docenia zaangażowanie Hochland Polska w rozwój inicjatyw lokalnych – 90% odpowiedzi w badaniu satysfakcji stanowiły odpowiedzi ‘dobre’ lub ‘bardzo dobre’.

Ludzie – najlepsza inwestycja na lata

Hochland Polska dąży do tego, aby być jednocześnie przyjaznym miejscem pracy dla każdego, jak i dobrym sąsiadem dla lokalnej społeczności. Dlatego współorganizuje wiele wydarzeń w okolicach swoich nowoczesnych zakładów produkcyjnych w Kaźmierzu i Węgrowie oraz włącza się w ogólnopolskie akcje. Coroczne ‘Święto Chleba i Sera’ promuje postawy proekologiczne, lokalne zwyczaje i kulturę, a ‘Światowy Dzień Ochrony Środowiska’, ‘Sprzątanie świata’ czy ‘Międzynarodowy Dzień Ziemi’ to okazje, aby własnymi rękami zadbać o planetę.

W 2023 roku firma, wraz ze Stowarzyszeniem Kaźmierz, zaprosiła również na jedenastą już edycję Biegu Hochland Półmaraton Doliną Samy i Pyrlandzką Dychę. Ponadto kolejny rok jest partnerem strategicznym Programu Pajacyk, którego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju i zdrowia dzieci, poprzez zapewnienie posiłków w szkołach i placówkach środowiskowych. Na pomoc Hochland mogą również liczyć CukierAsy”, czyli reprezentacja Polski Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w piłce nożnej, a za sprawą marki Almette i programu „Almette chroni łąki”, firma zachęca do sadzenia łąk i pasów kwietnych w całej Polsce. 112 800 m2 – nasiona do wysiania łąk o takiej powierzchni Hochland przekazał bezpłatnie przez cały okres trwania projektu.

Link do raportu w języku polskim znajdziesz tu >>>

Link do raportu w języku angielskim znajdziesz tu >>>