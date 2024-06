Po wakacjach świat się nie kończy

Marzymy już o letnim urlopie, plenerowym koncercie ulubionego zespołu, grill party z rodziną i znajomymi w wypełnionym zielenią ogrodzie. Warto przy okazji zastanowić się, jaki cel wyznaczymy sobie po wakacjach. Dane pokazują, że misję oszczędzanie łatwiej realizować mając na uwadze konkretny cel.

Polacy lubią konkrety. Badania pokazują, że chcemy oszczędzać na zdefiniowany wcześniej cel. To może być zagraniczny wyjazd, lepszy samochód, sprzęt RTV AGD itd. Prawie jedna czwarta (24 %) ankietowanych na zlecenie Banku Millennium osób deklaruje, że oszczędza właśnie na coś konkretnego. Przy czym odsetek takich osób jest znacząco wyższy w przedziale wiekowym 18-44 niż u osób starszych. Z roku na rok rośnie również liczba osób zakładających lokaty i konta oszczędnościowe z myślą o realizacji planów bliższych lub dalszych. Warto wspomnieć również, że konta (37%) i lokaty (31%) są pośród ankietowanych najpopularniejszą formą odkładania pieniędzy. Cieszą się zdecydowanie większym powodzeniem niż np. inwestycje w waluty obce (11%), złoto i srebro (10%) i nieruchomości (8%).

Bank Millennium na Koncie Oszczędnościowym Profit oferuje teraz aż 6% w skali roku. Oferta dotyczy nowych środków do 100 tysięcy złotych przez 90 dni. Skierowana jest do aktywnych klientów, którzy posiadają konto osobiste w Banku Millennium. Aby uzyskać promocyjne oprocentowanie, trzeba spełnić również dodatkowe, niewygórowane warunki - 5 transakcji kartą lub BLIKIEM w każdym miesiącu obowiązywania promocji.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/produkty-oszczednosciowe/rachunki-oszczednosciowe/konto-oszczednosciowe-profit

Warto podkreślić, że choć konkretny cel ułatwia oszczędzanie, to nie powinien on być jedynym czynnikiem, który motywuje nas do odkładania pieniędzy. Eksperci wskazują na konieczność budowy poduszki finansowej. Zgromadzone na czarną godzinę oszczędności często pozwalają nam przetrwać słabsze chwile. Ułatwiają również realizację zwiększonych wydatków, które lubią pojawić się po wakacjach np. w formie wyprawki szkolnej dla dzieci. Niezależnie od motywacji liczy się efekt. Zaoszczędzone środki pozwolą na spokojniejszy sen i snucie bogatszych marzeń.

Nota prawna

Dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Profit przez 90 dni obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 2,5% w skali roku do 100 000 zł od dnia, w którym nastąpi pierwsze uznanie Konta Oszczędnościowego Profit nowymi środkami w okresie przystąpienia do Promocji, która trwa od 10.06.2024 do 12.07.2024 r. Dodatkowo, jeżeli w każdym miesiącu okresu promocyjnego Uczestnik Promocji zapłaci minimum 5 razy kartą debetową lub BLIKIEM przypisanymi do konta osobistego powiązanego z Kontem Oszczędnościowym Profit, nowe środki będą dodatkowo oprocentowane w wysokości 3,5% w skali roku. Stawka oprocentowania premiowego powiększa stawkę oprocentowania promocyjnego. Dla nadwyżki nowych środków ponad 100 000 zł, dla środków niezaklasyfikowanych jako nowe środki oraz po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe. Szczegóły promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Profit. Edycja 60” oraz zasady prowadzenia rachunku określają regulaminy oraz Cennik usług, dostępne w placówkach banku oraz na stronie Bank Millennium - Konto Oszczędnościowe Profit.

1. Badanie przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1135 osób; termin realizacji: 10 – 12 maja 2024, Metoda: CAWI