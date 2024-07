Hoover H-Energy ze szczotką All Floor Master 3w1 - szybkie i wszechstronne odkurzanie

Odkurzanie może być przyjemne, jeśli odkurzaczem można sprawnie oczyścić z kurzu czy brudu różne podłogi i nie bać się przy tym o ich uszkodzenie, a także wykonywać tę pracę w sposób maksymalnie dla siebie wygodny. Wielu domowników ma jednak poczucie, że nie da się spełnić tych trzech warunków na raz. Przyjrzyjmy się, jak w tym zakresie pomogą nam odkurzacze HOOVER H-Energy z wszechstronną szczotką All Floor Master 3w1, zestawem przydatnych akcesoriów, zaawansowanymi filtrami EPA i długim przewodem elektrycznym.

Rewolucję w odkurzaniu stanowią workowe i bezworkowe odkurzacze HOOVER H-Energy z wszechstronną szczotką All Floor Master 3w1, zestawem przydatnych akcesoriów, zaawansowanymi filtrami EPA i długim przewodem elektrycznym. Materiały prasowe / Haier

HOOVER H-Energy to seria nowoczesnych odkurzaczy zaprojektowanych z myślą o kompleksowym odkurzaniu, ochronie naszych podłóg i najwyższej wygodzie użytkowania. Zastosowane w nich rozwiązania ułatwiają sprzątanie, sprawiając, że odkurzanie będzie przyjemniejsze i zajmie nam mniej czasu.

Jaką końcówkę odkurzacza dobrać do danego typu podłogi? Czy wybraną szczotką można odkurzać zarówno dywany, drewniane panele, jak i kamienne płytki? Czy odkurzacz poradzi sobie z sierścią naszych pupili? Tych pytań nie muszą już sobie zadawać użytkownicy odkurzaczy HOOVER H-Energy.

W odkurzaczach HOOVER z rodziny H-Energy zastosowano wiele przydatnych rozwiązań. Wśród nich ważną rolę odgrywa wszechstronna szczotka All Floor Master 3w1, która odpowiada za 3 ważne aspekty: czyszczenie powierzchni, bezpieczeństwo podłogi i wygodę użytkownika.

Ta innowacyjna szczotka idealnie czyści 3 rodzaje powierzchni: dywany, powierzchnie drewniane i panele oraz płytki i kamień. Wystarczy jedynie przełączyć tryb pracy i nie musimy dłużej zaprzątać sobie głowy ciągłą wymianą końcówek. Dodatkowo szczotka chroni czyszczone powierzchnie przed zarysowaniami, a zastosowany w niej odbojnik zabezpiecza również to, co znajduje się nieco powyżej podłogi – meble, futryny, listwy i ściany. Przylegając doskonale do podłoża, szczotka jest też na tyle zwrotna, że czyszczenie trudno dostępnych miejsc, np. powierzchni pod meblami, przestaje być kłopotem.

Szczotkę All Floor Master znajdziemy w wyposażeniu między innymi modeli HOOVER H-Energy 700 HE 721 PAF, 500 HE 521 PAF, 300 HP 321 PAF i 300 HE 321 PAF. Wszystkie mają także przydatne akcesoria, które jeszcze bardziej usprawnią nasze sprzątanie.

W usuwaniu sierści zwierząt z kanap, łóżek i dywanów idealnie sprawdzi się mini turboszczotka. Szczeliny między meblami wyczyści końcówka o jakże adekwatnej nazwie, czyli szczelinówka. Do pozbywania się szarej warstwy z delikatnych powierzchni nada się zaś dedykowana szczotka do kurzu. Modele 500 HE 521 PAF i 700 HE 721 PAF mają w zanadrzu jeszcze specjalną szczotkę do czyszczenia mebli.

Wymienione odkurzacze Hoover mają również bardzo długi przewód, który zapewnia zasięg pracy aż do 10 metrów. Dzięki temu unikniemy ciągłego wyciągania wtyczki kabla zasilającego odkurzacz i podłączanie go do gniazdek elektrycznych w innych miejscach mieszkania. Również alergicy będą mieli z nimi łatwiejsze życie dzięki wydajnym filtrom EPA, które eliminują bakterie i alergeny.

Odkurzacze HOOVER H-Energy są dostępne w dwóch wersjach: znanej od lat i sprawdzonej workowej (pojemność worka: 4-6 l) oraz bezworkowej, wyposażonej w pojemnik na nieczystości (2 l). Niezależnie od wybranego modelu odkurzacza, Hoover opracował łatwy i higieniczny sposób na opróżnianie zbiorników na kurz i inne zabrudzenia oraz wyrzucanie zapełnionych worków, co z pewnością spodoba się nie tylko alergikom.

Więcej na temat odkurzaczy Hoover: https://www.hoover-home.com/pl_PL/odkurzacze-cylindryczne/