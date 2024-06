Już za chwilę startuje najbardziej klimatyczne wydarzenie w Warszawie! Powraca kultowe Lato Konesera

Teatr, kino, sztuka, muzyka, niepowtarzalna atmosfera. Lato Konesera już na stałe wpisało się w kalendarz najlepszych wydarzeń w Warszawie. Co nas czeka podczas szóstej edycji, która rozpocznie się już pod koniec czerwca? Spektakle plenerowe Teatru Polonia i Och-Teatru, spotkania z aktorami przy okazji otwarcia przestrzeni Kleks. Magia Kina, twórczo inspirujący Festiwal Warsaw Storytellers, a to dopiero początek. I uwaga, większość atrakcji jest całkowicie bezpłatna!

Lato Konesera startuje już w czerwcu Fot. materiały prasowe

Centrum Praskie Koneser, jedno z najważniejszych miejsc na kulturalnej i edukacyjnej mapie Polski, już po raz szósty organizuje Lato Konesera. Ten niezwykle popularny cykl letnich wydarzeń na warszawskiej Pradze co roku przyciąga nie tylko tysiące mieszkańców stolicy, ale również turystów.

To wcale nie zaskakuje: Lato Konesera, które odbywa się w klimatycznej scenerii zabytkowej XIX-wiecznej fabryki, ma niepowtarzalną atmosferę i przyciąga bogatym repertuarem. Ekscytujące atrakcje w planerze znajdą dla siebie dorośli, dzieci, rodziny, pary czy grupy przyjaciół – i to niezależnie od wieku i zainteresowań. Co czeka nas w tym roku?

Warszawa w roli głównej, czyli Festiwal Warsaw Storytellers

Na jakim osiedlu zaczynają się najlepsze historie? Jak życie Warszawy przenika się z literaturą? Czy na temat reportażu można wpaść podczas spaceru stołecznymi ulicami?

Oto wyjątkowy Festiwal Warsaw Storytellers, współorganizowany z wydawnictwem NEWHOMERS i PoWarszawsku, czyli popularnym varsavianistą, Łukaszem Ostoja-Kasprzyckim. To seria inspirujących spotkań z ludźmi, którzy zmieniają miasto w opowieść i niepowtarzalna okazja, aby zanurzyć się w twórczą energię Warszawy.

Spotkań w ramach tego festiwalu opowieści będzie aż sześć: od końca czerwca do końca sierpnia. Dowiemy się, gdzie wybitni reporterzy szukają historii, na jednej ławce posadzimy trzy pokolenia stołecznych raperów, wrócimy na warszawskie ulice lat 90. i sprawdzimy datę ważności najlepszych memów.

Ale na początek prawdziwa gratka dla fanów podcastów, czyli zaplanowane na 29 czerwca (sobota, godz. 18:00) spotkanie i nagranie "na żywo" formatu "Co ćpać po odwyku" z udziałem Jakuba Żulczyka i Juliusza Strachoty oraz Marty Markiewicz.

Co jeszcze zaplanowano w ramach Warsaw Storytellers? Kolejne spotkania to:

Sportowa Warszawa (6 lipca, sobota, 18:00), goście: Łukasz "Juras" Jurkowski , Agnieszka Kobus-Zawojska, Łukasz Ostoja-Kasprzycki;

Opowieść za rogiem (13 lipca, sobota, 18:00), goście: Mariusz Szczygieł , Katarzyna Chudzyńska-Szuchnik, Aleksandra Pakieła;

Lato w mieście ‘94 (20 lipca, sobota, 18:00), goście: Kosi-JWP, Bogna Świątkowska , Wojtek Friedmann, Filip Kalinowski;

Jednodniowe opowieści (3 sierpnia, sobota, 18:00), goście: Michał Marszał , Włodi Włodarczyk , Olga Drenda;

Trzy pokolenia warszawskiego rapu (29 sierpnia, czwartek, 18:00), goście, między innymi: Bilon (Hemp Gru), Frosti, Piotr Kędzierski.

Czeka nas potężna dawka inspiracji do poszukiwania własnej twórczej drogi, a dodajmy, że wstęp na wszystkie spotkania Warsaw Storytellers jest bezpłatny.

Na scenie, czyli Teatr Polonia i Och-Teatr w Centrum Praskim Koneser

A teraz coś dla teatralnych dusz. Już po raz piąty z rzędu Centrum Praskie Koneser będzie podczas kultowego Lata Konesera gościło doskonale znane warszawskiej publiczności spektakle Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury, czyli Teatru Polonia i Och-Teatru.

W tym roku zaplanowano aż sześć przedstawień, w tym jedno premierowe:

1 lipca, godz. 18:00 – "Jaś i Małgosia" (bajka) – tegoroczna inauguracja plenerowego cyklu Och-Teatru i Teatru Polonia ;

3 lipca, godz. 18:00 – "Starość Jest Piękna" ;

5 lipca, godz. 18:00 – "Lament";

2 sierpnia, godz. 18:00 – "Polityka" (bajka) ;

5 sierpnia, godz. 18:00 – "Szelmostwa Lisa Witalisa" (bajka) ;

28 sierpnia, godz. 18:00 – "Czerwony Kapturek" (bajka) .

Wstęp również jest wolny.

Film dla dzieci i nie tylko, czyli Kleks. Magia Kina

Ważnym wydarzeniem, połączonym z Latem Konesera, będzie otwarcie w Centrum Praskim Koneser nowego, niezwykłego miejsca dla dzieci, rodzin i wszystkich fanów filmu i literatury.

To Kleks. Magia Kina, interaktywna przestrzeń, w której poznamy świat znany z nowej odsłony kultowej "Akademii Pana Kleksa". Otwarcie konceptu zaplanowano na 8 lipca, a w wakacje odbędzie się seria spotkań z ulubionymi bohaterami filmu:

28 lipca, goście: Tosia Litwiniak i Igor Fernandez-Kowalczyk ;

11 sierpnia, goście: Tosia Litwiniak i Jana Jachimek ;

31 sierpnia, goście: Daniel Walasek i Igor Fernandez-Kowalczyk .

Lato Konesera w Centrum Praskim Koneser to moc atrakcji dla osób w każdym wieku

A to oczywiście nie wszystko! Podczas Lata Konesera nie zabraknie:

muzyki – bezpłatne koncerty fortepianowe Kiryła Keduka (11 lipca, godz. 19:00) i Radosława Sobczaka (25 lipca, godz. 19:00);

tańca – znane i uwielbiane zajęcia taneczne #ChodźPotańczyć (wstęp wolny), prowadzone przez Swing Step (30 czerwca, 13 i 20 lipca oraz 3, 10, 17 sierpnia);

filmu – podczas Letniego Kina PepsiCo w partnerstwie z Gutek Film (wstęp wolny) obejrzymy m.in.: "Piosenki o miłości" (12 lipca, 20:00), "Dream scenario" (19 lipca, 20:00), "C’mon C’mon" (26 lipca, godz. 20:00), a w sierpniu również: oscarowe "Parasite" (9 sierpnia), "Anette" (16 sierpnia) i "Poprzednie życie" (30 sierpnia);

sztuki – Biennale Laboratorium Rzeźby w ToTuart (2 lipca – 31 sierpnia, bilety na eventim.pl i na miejscu) i III edycja wystawy Sztuka Fantastyczna w Warszawie (Muzeum Sztuki Fantastycznej, bilety dostępne na miejscu i na ebilet.pl).

A oprócz tego czeka nas joga w plenerze, turnieje szachowe, spacery i wiele innych rewelacyjnych atrakcji. Więcej informacji o wszystkich wydarzeniach odbywających się w lipcu w Centrum Praskim Koneser można znaleźć na stronie internetowej koneser.eu oraz na Facebooku.