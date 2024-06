Reaguj! Kampania "Stand Up – Sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych" na Open'er Festival

Już 3 lipca startuje Open’er Festival w Gdyni. Festiwalowiczki i festiwalowicze będą mogli odwiedzić strefę kampanii "Stand Up: Sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych". To niepowtarzalna możliwość, aby dowiedzieć się, jak skutecznie i umiejętnie reagować na molestowanie seksualne, które niestety zdarza się również na letnich festiwalach.

Na Open'er Festival pojawi się strefa "Stand Up: Spreciw się molestowaniu w miejscach publicznych" Fot. materiały prasowe

Według badań przeprowadzonych w 2023 roku przez Ipsos dla L’Oréal Paris, inicjatora akcji, aż 77 proc. kobiet w Polsce doświadczyło molestowania w miejscach publicznych. 66 proc. społeczeństwa było świadkiem takich zachowań, ale tylko 26 proc. respondentów deklaruje, że na nie zareagowało.

Te zatrważające dane nie pozostawiają złudzeń: kształtowanie świadomości publicznej w temacie molestowania oraz edukowanie, jak na nie reagować to wciąż palący problem.

Molestowanie w miejscach publicznych może mieć poważne skutki

Molestowanie to nie tylko napaść o charakterze fizycznym. To może być niechciany dotyk, ale również obraźliwy gest, wulgarne słowo lub niepożądany komentarz na temat wyglądu. Każde działanie, które narusza godność, nietykalność cielesną i naszą wolność to przemoc.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak poważne i nierzadko długotrwałe mogą być skutki molestowania w miejscach publicznych. To bolesne doświadczenie wpływa na poczucie własnej wartości, a kobiety często borykają się z depresją, lękami i wycofują się z kontaktów społecznych. Niekiedy zmieniają przyzwyczajenia; środek komunikacji, jakim podróżują do pracy, jeżeli molestowanie miało w nim miejsce; czy nawet miejsce zamieszkania.

Badania Ipsos udowadniają, jak kluczowa jest edukacja w tej kwestii. Aż 85 proc. zapytanych osób uważa, że za mało jest programów szkoleniowych, które uczą, jak reagować na molestowanie w miejscach publicznych. A warto podkreślić, że jednym z głównych powodów obojętności i braku reakcji jest strach oraz brak wiedzy jak umiejętnie to zrobić.

Tylko połowa respondentów deklaruje, że zareaguje w sytuacji, gdy zauważy, że ktoś zachowuje się niewłaściwie wobec innej osoby. To wciąż za mało, zważywszy na fakt, że 79 proc. molestowanych kobiet przyznaje, że reakcja ze strony świadków pozytywnie wpłynęła na zmianę sytuacji. A to potwierdza, jak ogromnie ważne jest reagowanie na molestowanie seksualne.

Dołącz do kampanii "Stand Up: Sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych" na Open'er Festival

Molestowanie seksualne zdarza się wszędzie: w transporcie publicznym, na przystankach, w barach i restauracjach, na spacerze, a także podczas wydarzeń masowych. Dlatego kampania "Stand Up: Sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych" obecna jest w tych wszystkich miejscach, w których wiedza i edukacja są najbardziej potrzebne. Jednym z nich są letnie festiwale muzyczne.

W dniach 3-6 lipca podczas Open’er Festival w Gdyni powstanie strefa, w której festiwalowiczki i festiwalowicze będą mieli możliwość przejścia krótkiego szkolenia z Metodologii 5D opracowanej przez międzynarodową organizację pozarządową Right To Be.

To skuteczne techniki, które z jednej strony dają wsparcie osobie molestowanej, ale z drugiej pokazują sprawcy - oraz pozostałym świadkom zajścia - że jego zachowanie nie jest akceptowane.

Krótkie, prezentowane na konkretnych przykładach szkolenie, które w strefie "Stand Up: Sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych" na Open'er Festival będzie można zrobić na własnym smartfonie, pozwoli na poznanie technik reagowania na niebezpieczne sytuacje zarówno w momencie ich doświadczania, jak i będąc ich świadkiem.

To nie wszystko. W trakcie warsztatów online będzie można w strefie kampanii doładować telefon i wykonać festiwalowy look, który pozwoli uczestnikom Open'er Festival wyrazić swoją osobowość.

Po szkoleniu festiwalowiczki i festiwalowicze zostaną zaproszeni do wyjątkowej strefy foto: zrobione w niej zdjęcia stworzą wirtualną wystawę osób świadomie wspierających działania na rzecz bezpieczeństwa kobiet w miejscach publicznych. Ponadto w strefie będzie można podzielić się swoimi wartościami i wpisać je na lustrzanym totemie, spersonalizować swój telefon oraz zrobić na ciele tatuaż z przesłaniem.

Strefa "Stand Up: Sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych" będzie znajdować się w alejce głównej naprzeciwko stref NGO i LET’S TALK.

Więcej o metodzie 5D oraz działaniach w ramach kampanii przeczytacie na stronie akcji społecznej “Stand Up: Sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych”.