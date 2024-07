Witajcie w Tullamore! Tutaj, w samym sercu Irlandii ludzie są przyjaźni i... kochają whiskey

Tullamore to klimatyczna miejscowość w samym sercu Irlandii, w której znajduje się destylarnia produkująca słynną na całym świecie potrójnie blendowaną irlandzką whiskey. To tam w 1829 roku 15-letni Daniel Edmund Williams rozpoczął pracę jako stajenny, aby w wieku 25 lat stać się kierownikiem, a później również właścicielem kultowej dziś destylarni. Swoją wytrwałością i ambicją zaraził całe Tullamore, w którym najważniejsza jest nie tylko pasja do tradycyjnej whiskey, ale również lokalne wartości, autentyczność i... życzliwość do drugiego człowieka.

W Tullamore znajduje się słynna destylarnia wielokrotnie nagradzanej whiskey Fot. materiały prasowe

W miejscowości Tullamore w hrabstwie Offaly mieszka 14,5 tysiąca ludzi, więc jego znakami rozpoznawczymi są lokalność i swobodna atmosfera. Jest uznawane za jedno z najprzyjaźniejszych miejsc w Irlandii.

I zasłużenie. Tutaj mieszkańcy są ze sobą zżyci i pielęgnują wzajemne relacje, każdy zna każdego, a... sekrety podróżują szybciej niż irlandzkie pociągi. Lokalsi pamiętają swoje imiona i mówią "dzień dobry" nieznajomym na ulicy. Uwielbiają się śmiać, są pracowici, szczerzy, uczciwi, autentyczni i naprawdę kochają swoje lokalne whiskey.

W tej klimatycznej miejscowości w samym sercu zielonej Irlandii tradycja łączy się z nowoczesnością i eklektyzmem. Jest tutaj: 25 rond, 15 pubów, trzy sklepy z polską żywnością, sześć tureckich salonów fryzjerskich, pięć azjatyckich restauracji, trzy włoskie knajpki, a w destylarni w Tullamore pracują nie tylko Irlandczycy, ale również osoby pochodzenia francuskiego, niemieckiego, polskiego, szkockiego, angielskiego i nigeryjskiego.

Na obrzeżach miasta znajduje się dąb King i potężny zamek Charlville. Oba są imponujące same w sobie, ale dla mieszkańców Tullamore, którzy cenią swoje korzenie, to liczące 900 lat drzewo jest szczególnym powodem do dumy. To dla nich symbol cierpliwości, jakiej wymaga natura, aby wydobyć to, co z ziemi najlepsze. A przecież to samo można powiedzieć o tradycyjnej whiskey, która potrzebuje czasu, aby dojrzeć.

Tullamore nazywane jest często Paryżem regionu Midland. To tę urokliwą miejscowość odwiedzili Kanye West i Kim Kardashian podczas swojego miesiąca miodowego. Być może niektórym trudno w to uwierzyć, ale słynna para naprawdę poszła tutaj do kina i to podobno na... "Shreka 2". Nawet George Clooney spędza często wakacje w pobliskim luksusowym hotelu Ballyfin Demesne.

Daniel E. Williams był stajennym, ale dzięki swojej ambicji i wizji stał się właścicielem destylarni w Tullamore

Tuż za miastem znajduje się destylarnia – to tu dzieje się prawdziwa magia. Ale cofnijmy się na chwilę w czasie do Daniela Edmunda Williamsa, 15-letniego chłopca stajennego o wielkich marzeniach. Niestrudzenie i pracowicie wspinał się po szczeblach kariery, aby po latach ciężkiej pracy stanąć na czele Destylarni Tullamore w latach 90. XIX wieku.

Daniel kochał swoje miasto i zawsze starał się uczynić Tullamore najlepszym możliwym miejscem. To właścicielowi destylarni słynnej irlandzkiej whiskey przypisuje się wprowadzenie do domów mieszkańców elektryczności i telefonu, a na ulice – pojazdu mechanicznego.

Daniel E. Williams, jego wizjonerska rodzina oraz zaangażowana i zżyta społeczność Tullamore stworzyli smak unikalnego whiskey, a licząca już prawie 200 lat destylarnia to bijące serce miasta. Od czasu jej powstania wiele się zmieniło, ale dwie rzeczy pozostały niezmienne: lokalne wartości i jakość potrójnie mieszanej irlandzkiej whiskey, która dziś jest znana na całym świecie.

W destylarni w Tullamore pracują eksperci od whiskey i miejscowi pasjonaci, dla których ciężka praca, wzajemne wsparcie i tworzenie najwyższej klasy trunku są priorytetami. To właśnie tutaj małomiasteczkowe tradycje spotykają się z innowacją na światowym poziomie, a sama destylarnia przyczynia się do rozwoju lokalnej gospodarki i społeczności.

To miejsce wyróżnia się nie tylko wartościami i pasją, ale również... samym obiektem. Przestrzeń ma wszystkie elementy najnowocześniejszej destylarni, ale posiada również unikalne elementy, które świadczą o jej lokalnej i irlandzkiej duszy. Dzięki temu destylarnia w Tullamore jest jedną z najwyżej ocenianych w Irlandii.

Ciekawostka: głęboko w jej magazynie znajduje się coś naprawdę wyjątkowego. To The Tully Warehouse Snug, ukryty bar zaprojektowany na wzór przytulnego irlandzkiego pubu, który znajduje się pośród tysięcy beczek po whiskey ułożonych na wysokości sześciu metrów. To miejsce wypełnione drewnem i narzędziami bednarskimi jest idealne do odpoczynku podczas zwiedzania destylarni w Tullamore i poczucia atmosfery tego niezwykłego obiektu. Można nawet delektować się kultową irlandzką whiskey prosto z beczki, słuchając opowieści o jej legendarnym pochodzeniu.

To nie koniec atrakcji: podczas wizyty w destylarni można stworzyć swój własny, personalizowany potrójny blend whiskey. Jest to możliwe dzięki unikatowej maszynie Be the Blender, a goście mają do wyboru dwie opcje, dzięki którym stworzą mieszankę dostosowaną do swoich preferencji smakowych.

Symbolem whiskey Tullamore D.E.W. jest... pies. Nie przypadkowy, bo wilczarz irlandzki

Ale wróćmy na chwilę do Daniela E. Williamsa, bo to jego inicjałom zawdzięczamy nazwę Tullamore D.E.W., którą nadano marce w 1893 roku. Daniel był nie tylko legendą whiskey, ale także zapalonym miłośnikiem psów i pionierem marketingu. Przekazał to swojemu wnukowi Desmondowi. Ten postanowił unikać tradycyjnych herbów powszechnie używanych przez marki whiskey i wybrał symbol, który naprawdę odzwierciedla Tullamore i jego mieszkańców: psa.

Ale nie przypadkowego psa, tylko wilczarza irlandzkiego. Desmond zamówił oryginalny rysunek przedstawiający tę rasę i umieścił go na butelce whiskey w latach 50. XX wieku. Wilczarz irlandzki, którego wizerunek znajdziemy z przodu i na środku butelki na nowym odświeżonym logotypie Tullamore D.E.W., symbolizuje zarówno dziedzictwo marki, jak i jej bezpretensjonalną osobowość oraz lokalną autentyczność. Ta lokalność jest dla Tullamore D.E.W. najważniejsza.

Tullamore D.E.W. to wielokrotnie nagradzana i słynna na świecie irlandzka whiskey

Tullamore D.E.W. to oryginalna irlandzka whiskey z potrójnego blendu. Łączy trzy rodzaje destylatów, co daje aż trzy wymiary smaku do odkrycia: whiskey słodowa to owoce, whiskey typu pot still – przyprawy, a whiskey zbożowa to gwarancja słodyczy. Te trzy destylaty łączą się, aby stworzyć łagodny smak, jakiego nie ma żadna inna whiskey w tej kategorii.

Nie jest przypadkiem, że Tullamore D.E.W. zajmuje drugie miejsce w rankingu największych irlandzkich whiskey na świecie* – duch wspólnoty i autentyczności marki robi wrażenie na podobnie myślących ludziach na całym świecie.

* dane IWSR 2023