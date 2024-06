Samolot z Warszawy do Izraela musiał awaryjnie lądować w Turcji. Przeanalizowaliśmy jego trasę

Adam Nowiński

J ak donoszą izraelskie media samolot linii El Al z Warszawy do Tel Awiwu musiał lądować awaryjnie w Antalyi, ponieważ jeden z pasażerów wymagał pilnej pomocy medycznej. Ale to nie był koniec wrażeń dla osób podróżujących tą maszyną, gdyż podobno Turcy mieli odmówić zatankowania samolotu. Co dalej działo się z maszyną? Przeanalizowaliśmy trasę samolotu.