Restauracja, gdzie poczujesz się jak w kinie

Światła, kamera i… AKCJA! Tak właśnie przedstawiają się nowe cocktaile inspirowane kultowymi filmami w ORZO.

Fot. materiały prasowe / ORZO

Nowa oferta cocktailowa inspirowana jest zarówno filmami z wielkiego ekranu, jak i produkcjami telewizyjnymi. Smaki, wrażenia, podanie związane są ze znanymi i uwielbianymi dziełami. Aż 5 autorskich receptur okraszonych oryginalnymi dodatkami i serwisem zabiera gości w niezapomnianą podróż przez świat kina.

Na afiszu znajdziemy drinki nawiązujące do takich produkcji jak: Titanic, Inidana Jones, Rumbo czy współczesne Barbie i serial White Lotus, który niebawem ma swoją premierę 3 sezonu.

Każdy cocktail nie tylko smakuje wyśmienicie, ale również podany jest w sposób, który oddaje klimat i atmosferę filmowych dzieł.

Titonic to cocktail o luksusowym smaku, z cytrusowymi i kwiatowymi nutami, podczas gdy Gindiana Jones to mistyczna historia z tropikalnym twistem. Bar’bie to różowo – brokatowa eksplozja słodyczy, a dla twardzieli polecamy drink Rumbo z przyprawowo-goryczkowym finishem. Fani luksusowych wakacji zachwycą się The Black Lotus – cocktail tropikalny o egzotycznych, polinezyjskich nutach.

Zapraszamy do ORZO na wyjątkowe doświadczenie smakowe, gdzie każdy łyk opowiada własną historię filmową. To idealna okazja, aby odkryć nowe smaki i poczuć magię kina, tym bardziej, że do cocktailów dostaniemy popcorn w prezencie!