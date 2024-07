Rosjanie sięgnęli po nowy rodzaj propagandy. Niewiarygodne, o co oskarżyli Zełenską

Natalia Kamińska

R osyjska propaganda stara się od dawna zdyskredytować małżeństwo Zełenskich. W ostatnich dniach pojawiła się "informacja", że Ołena Zełenska kupiła jeden z najdroższych samochodów świata: Bugatti Tourbillon o wartości ok. 4,5 mln euro (ok. 20 mln zł). Szybko okazało się, że to fake stworzony za pomocą sztucznej inteligencji.