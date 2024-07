Antycyklon Claudio zmierza do Polski. Teraz będzie chłodniej, ale w weekend...

Do Polski zbliża się wyż Claudio. To oznacza, że będzie chłodniej i może popadać. Jednak taka pogoda nie utrzyma się długo, gdyż pod koniec tygodnia wrócą upały.

Antycyklon Claudio przyszedł do Polski. Tak wpłynie na pogodę. Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER/IMGW

IMGW podaje, że po upalnych dniach końcówki czerwca czeka nas ochłodzenie. W połowie tygodnia temperatura maksymalna będzie wynosić niewiele więcej niż 20°C.

"Wraz z ochłodzeniem zwiększy się prędkość wiatru, będziemy więc mogli odczuć ulgę po ostatnich dusznych dniach i parnych nocach. Upały powinny powrócić dopiero pod koniec tygodnia" – podają synoptycy. Wszystko to za sprawą wyżu Claudio.

Środek tygodnia przyniesie do Polski ochłodzenie

I tak dziś (środa) będzie na ogół pogodnie, ale po południu miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Będzie nadal chłodno. Temperatura maksymalna od 17°C do 23°C.

Również w czwartek możliwe są przelotne opady deszczu w północno-wschodniej części kraju, a na pozostałym obszarze burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm. Na wschodzie ciepło, do 25°C, a na pozostałym obszarze nadal chłodno – od 17°C do 21°C.

W piątek będzie sporo chmur na północy i tam burzowo, a na pozostałym obszarze więcej przejaśnień i przelotne opady deszczu. Na północy nadal chłodno, poza tym będzie dość ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 17°C do 24°C.

Pod koniec tygodnia do Polski wrócą upały

W sobotę, jak przewidują synoptycy IMGW, pogodnie i coraz cieplej. Na południu temperatura maksymalna osiągnie 29°C, na pozostałym obszarze około 25°C, a tylko Suwalszczyzna chłodniejsza z temperaturą około 22°C. Na północnym zachodzie po południu może pokropić.

W niedzielę będzie duży kontrast termiczny pomiędzy północnym zachodem a południowym wschodem. "Na Pomorzu i Wielkopolsce temperatura maksymalna nie przekroczy 20°C, a we wschodniej i południowej Polsce będzie upalnie z temperaturą około 30°C" – przekazało IMGW.

