Jak Niemcy podsumowali wizytę Scholza w Warszawie? "Niewiele konkretnych informacji"

We wtorek w Warszawie odbyły się pierwsze od 2018 roku polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe z udziałem premiera Donalda Tuska i kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Wizyta została zauważona także w prasie za Odrą. Sprawdziliśmy, jak oceniają ją niemieccy dziennikarze i komentatorzy.

Scholz w Warszawie. Tak to wizytę widzą w Niemczech. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Portal Zeit Online zwraca uwagę w swoim tekście, że kanclerz Olaf Scholz udał się do Polski w towarzystwie dwunastu ministrów. "Obiecał pomoc ofiarom okupacji niemieckiej i współpracę wojskową" – czytamy.

Tak wizytę Scholza widzą w Niemczech

Medium przypomina też, że poprzedni narodowo-konserwatywny rząd PiS przez osiem lat sprawowania władzy demonstracyjnie trzymał się z daleka od Niemiec, a także domagał się odszkodowań w wysokości 1,3 bln euro za szkody wyrządzone przez Niemcy podczas II wojny światowej.

Natomiast Tagesschau, czyli niemieckojęzyczny dziennik informacyjny ARD skupił się m.in. na tym, że kanclerz Scholz podczas swojej wizyty pochwalił współpracę gospodarczą pomiędzy krajami. "Niewiele było konkretnych informacji na temat kontrowersyjnej kwestii odszkodowań za II wojnę światową" – wskazano ponadto.

Serwis Redaktions Netzwerk Deutschland konkluduje natomiast, że Niemcy i Polska chcą ponownie zbliżyć się do siebie. Autorka tekstu pisze, że nadal widoczne są jednak istotne przeszkody, co było widać podczas konsultacji rządowych w Warszawie z kanclerzem Scholzem i premierem Tuskiem. Dziennikarka nazwała to spotkanie "dniem dobrych gestów".

Media w RFN: Relacje niemiecko-polskie na szczęście polepszyły się

Welt wspomina również, że dopóki rządził PiS, między Berlinem a Warszawą panowała bardzo chłodna atmosfera, ale teraz Scholz dobrze dogaduje się z nowym premierem Tuskiem. "Najwyższy priorytet w konsultacjach rządowych miała polityka obronna i zbrojeniowa" – zauważył dziennikarz.

Stern dodaje do tego, że podczas konsultacji Olaf Scholz chciał zacieśnienia stosunków między obydwoma krajami. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" uważa, że "relacje niemiecko-polskie na szczęście polepszyły się".

Co mówił Scholz w Warszawie?

– My, Niemcy, podczas II wojny światowej przysporzyliśmy Polsce bezmiar cierpienia, Niemcy są świadome swoje winy i zadania, jakie z tego wynika – oświadczył niemiecki kanclerz.

– Niemcy będą starały się, aby realizować wsparcie na rzecz osób ocalałych z okupacji. Niemcy chcą wspierać pamięć, upamiętnianie naszej wspólnej historii. W tym celu gabinet federalny podjął decyzję o utworzeniu w Berlinie miejsca upamiętnienia polskich ofiar II wojny światowej i nazistowskiej okupacji – poinformował niemiecki polityk. Tutaj jest więcej informacji w tej sprawie.

