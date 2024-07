Majaland w Gdańsku oficjalnie otwarty! Sprawdź atrakcje w nowym parku rozrywki

Gdańsk może pochwalić się nową atrakcją dla rodzin z dziećmi! 29 czerwca oficjalnie otwarto trzeci w Polsce tematyczny park rozrywki Majaland. Bajkowy świat legendarnej Pszczółki Mai, Smerfów i od niedawna kultowych postaci Nickelodeon, w tym m.in. SpongeBob'a Kanciastoportego czy Wojowniczych Żółwi Ninja to prawdziwa gratka nie tylko dla najmłodszych. Na odwiedzających czeka kilkadziesiąt atrakcji dla wszystkich grup wiekowych, a także liczne punkty gastronomiczne oraz sklep z zabawkami. Co więcej park jest otwarty 365 dni w roku i posiada zarówno strefę zewnętrzną z atrakcjami wodnymi jak i bardzo rozbudowaną strefę wewnętrzną. Jedno jest pewne — lato w Trójmieście zapowiada się niezwykle bajkowo nawet w deszczowe dni.

Fot. materiały prasowe

29 czerwca w dzielnicy Osowa w Gdańsku holenderski inwestor Momentum Leisure oficjalnie otworzył park rozrywki Majaland. Nowy park daje nie tylko mieszkańcom Pomorza nowe możliwości na aktywny wypoczynek i niezapomniany czas z dziećmi, ale też wszystkim miłośnikom rollercoasterów, karuzel i szalonej zabawy kolejny powód, by zawitać na Pomorze w te wakacje!

Majaland Gdańsk to trzeci park Majaland w Polsce obok Warszawy i Kownat. Przewiduje się, że każdy z parków odwiedzi około 300 tysięcy gości rocznie. Jak wskazuje sama nazwa — koncept bazuje na legendarnej Pszczółce Mai i jej Przyjaciołach z Makowej Łąki, ale do Majalandowej rodziny dołączyły również Smerfy oraz postacie z bajek Nickelodeon, w tym m.in. SpongeBob Kanciastoporty i Wojownicze Żółwie Ninja.

- Po udanym otwarciu Majaland Kownaty i Majaland Warszawa, cieszymy się, że ten sukces ma swoją kontynuację i mogliśmy zainaugurować trzeci tego typu park w Polsce. Wraz z otwarciem Majaland Gdańsk dążymy do tego, by stać się liderem parków rozrywki w Polsce i sprawić, by było to najpopularniejsze miejsce wypoczynku, również dla turystów z zagranicy — powiedziała Joanna Goś – Dyrektor Marketingu i Sprzedaży Majaland Polska i dodała — jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, że już teraz na Gości parków Majaland czekają również bohaterowie z bajek Nickelodeon i zapraszają do wspólnej zabawy na licznych tematycznych atrakcjach.

O czym marzą Wasze pociechy?

Pragną zostać marynarzami i wybrać się w rejs po wielkich falach? Wsiądźcie do statku widmo i ruszajcie na otwarte morze! To prawdziwa atrakcja dla wilków morskich i miłośników SpongeBob’a Kanciastoportego! Ahoj! Chcą poczuć dreszczyk emocji i odbyć lot? Usiądźcie za sterami samolotów inspirowanych Żółwiami Ninja i polećcie wysoko w chmury, by podziwiać bajkową krainę z góry! A może pragną ratować świat jak bohaterowie ulubionych bajek? Wieża strażacka czeka na małych strażaków. Fascynują się prehistorią? Wskakujcie na Karuzelę Dinozaurów. A może marzą o lataniu? W parku jest Szkoła Latania. Im mocniej pedałujesz, tym wyżej polecisz. Wszystko zależy od pilota! W Miasteczku Samochodowym najmłodsi mogą poczuć się jak rajdowcy. A Karuzela Motyli to podniebna podróż z widokiem na krainę Majaland...pod dachem. Jeśli jednak wolą pozostać na ziemi zawsze można udać się na Żabki i poskakać po łące oraz sprawdzić swoje umiejętności akrobatyczne w Lesie Zabaw pełnym kulek i przeszkód. A w upalne dni Tańczące fontanny i atrakcje wodne nie tylko ochłodzą, ale też wprawią w wakacyjny nastrój.

W bajkowym teatrze Pszczółka Maja, Gucio i skoczny Filip zapraszają do tańca i wspólnego świętowania a Papa Smerf i Smerfetka ustawiają się do pamiątkowego zdjęcia. Park odwiedzają również inni bohaterowie, którzy przynoszą ze sobą wiele zabaw i magii. To także miejsce, które kładzie nacisk na edukację i rozwijanie kreatywności najmłodszych poprzez różnorodne warsztaty i przedstawienia.

Co sprawia, że Majaland jest tak wyjątkowy?

To jedyny całoroczny tematyczny park rozrywki w Polsce otwarty codziennie, również w niedziele i święta, oferujący zarówno atrakcje na zewnątrz, jak i rozbudowaną strefę pod dachem. Działa więc niezależnie od pogody i zaprasza do wspólnej zabawy w zimne czy nawet deszczowe dni, których niestety nad polskim morzem nie brakuje. Łącznie 24 atrakcji głównych oraz wiele dodatkowych zabaw powiązanych w ulubionymi postaciami bajek. To miejsce to prawdziwa oaza dla rodzin i marzycieli a bajkowy wystrój sprawia, że przekraczając próg parku przenosimy się do innego świata i zapominamy o codzienności. Atrakcje są dostosowane do różnych grup wiekowych, co oznacza, że zarówno maluchy, jak i starsze dzieci oraz dorośli znajdą tu coś dla siebie. Wszystko przygotowane jest w taki sposób, żeby dorośli mogli z nich korzystać razem ze swoimi podopiecznymi, ale jeśli wolą z boku obserwować swoje pociechy, mogą skorzystać z licznych stref wypoczynku.

Jak zaznacza Joanna Goś – Dyrektor Marketingu i Sprzedaży Majaland Polska — dzięki atrakcjom dostosowanym do wieku dzieci, rodzice mają pewność, że czas spędzony w parku będzie bezpieczną, wartościową i przede wszystkim doskonałą zabawą. I dodaje — nasze parki są nie tylko miejscem zabawy i relaksu, ale również platformą do edukacji i budowania świadomości ekologicznej. Wierzymy, że możemy działać w zgodzie z przyrodą, jednocześnie dostarczając niezapomniane doświadczenia dla naszych Gości. Park oferuje też swoim Gościom chwile relaksu w licznych restauracjach i kawiarniach, gdzie można delektować się pysznym jedzeniem i napojami w przerwach między kolejnymi szaleństwami. A dla tych, którzy chcą zachować wspomnienia na dłużej, sklep Majaland oferuje ogromny wybór zabawek i gadżetów związanych z postaciami i atrakcjami.

Majaland Gdańsk to naprawdę miejsce, gdzie spełniają się marzenia. To idealne miejsce na spędzenie czasu ze swoimi dziećmi, wycieczkę szkolną, spotkanie integracyjne czy imprezę urodzinową. Park znajduje się w Gdańsku Osowa na ul. Meteorytowej 12. Otwarty jest codziennie od 10:00 do 18:00 przez cały rok, niezależnie od pogody. Ceny biletów uzależnione są od sezonu oraz wzrostu Gości, wejście dla dzieci poniżej 85 cm jest darmowe a dla nauczycieli za 1zł. Bilety dostępne są na tej stronie.