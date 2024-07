Festiwal zakupowy na Amazon.pl powraca. 16 i 17 lipca znów zrobisz tańsze zakupy z darmową dostawą

Tysiące produktów polskich i zagranicznych marek w atrakcyjnych cenach, szybka i darmowa dostawa produktów z logo Prime bez minimalnej wartości zamówienia, ekskluzywne zniżki oraz dostęp do treści filmowych i gamingowych. To wszystko czeka na klientów Amazon Prime z okazji 3. edycji festiwalu Amazon Prime Day, która odbędzie się 16 i 17 lipca 2024 w sklepie Amazon.pl. Ty również możesz do nich łatwo dołączyć i skorzystać z zakupowych okazji.

Amazon Prime Day 2024 to trzecia odsłona corocznego festiwalu zakupów dla klientów Amazon Prime w sklepie Amazon.pl, która odbędzie się 16 i 17 lipca 2024 roku. Materiały prasowe / Amazon

Amazon Prime Day 2024 to organizowany już po raz trzeci coroczny festiwal zakupów w sklepie Amazon.pl, jednym z największych sklepów online na świecie. Znakami rozpoznawczymi tego święta są tysiące okazji na produkty od globalnych i lokalnych marek oraz szybkie, darmowe i nielimitowane dostawy towarów, niezależnie od wartości zamówienia. To zakupowe wydarzenie dostępne jest dla klientów Amazon Prime.

Czym jest Amazon Prime? To pakiet korzyści, które można zyskać, wykupując subskrypcję w serwisie Amazon.pl. Obejmuje ona bezpłatną dostawę milionów produktów zamówionych ze sklepu Amazon.pl, dostęp do serwisu streamingowego Prime Video z filmami i serialami, możliwość pobrania darmowych gier z serwisu Prime Gaming oraz właśnie uczestnictwo w wyjątkowych wydarzeniach zakupowych takich jak Amazon Prime Day.

Powiedzenie jednak, że jest to "impreza zamknięta dla wybranych zakupowiczów" byłoby mocno na wyrost. A to dlatego, że każdy/a może w prosty i wygodny sposób zasilić szereg wielomilionowej społeczności skupionej wokół pakietu Amazon Prime. Co więcej, osoby, które jeszcze nigdy nie korzystały z tej subskrypcji, mogą sprawdzić wszystkie oferowane przez nią benefity, rozpoczynając darmowy 30-dniowy okres próbny Amazon Prime.

Aktywacji bezpłatnego miesięcznego dostępu do Amazon Prime zainteresowane osoby mogą dokonać na stronie Amazon.pl/prime. Po 30 dniach, jeśli pakiet łączący dostawy zakupów, oglądanie seriali i filmów oraz granie w gry przypadnie im do gustu, mogą go przedłużyć za jedyne 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie. Są to więc dość niewielkie opłaty, biorąc jeszcze pod uwagę, że nie trzeba płacić osobno za zróżnicowane subskrypcje.

Wszyscy, którzy zakupią Amazon Prime, mają dostęp do nielimitowanych dostaw produktów z logo Prime bez minimalnej kwoty zamówienia. Dlatego zbliżająca się kolejna odsłona festiwalu okazji Amazon Prime Day to doskonała okazja, by przetestować ów pakiet i zaoszczędzić na zakupach np. do wakacyjnych podróży. Podczas wydarzenia na klientów czekają jeszcze lepsze okazje zakupowe na tysiące produktów oznaczonych wspomnianym logo.

Tegoroczny Prime Day (16-17 lipca 2024) upłynie pod znakiem atrakcyjnych promocji na takie marki jak Ochnik, Trefl, Philips, Bosch, Garmin, Tefal i wiele innych. Odbywający się w sklepie Amazon.pl festiwal zakupowy zaoferuje też ekskluzywne zniżki. Przy wydatkach min. 50 zł klienci zyskają dodatkowe 10 zł zniżki, a przy zakupach za min. 300 zł system sklepu odejmie od ceny końcowej 50 zł.

Święto Amazon Prime Day 2024, w którym mogą uczestniczyć posiadacze/ki pakietu Amazon Prime, wpisuje się idealnie w potrzeby zakupowe Polaków. Z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Amazon.pl wynika, że ponad 2/3 badanych (65 proc.) uważa zakupy online za wygodniejsze od tych stacjonarnych, a 70 proc. chce dzięki promocji nie przepłacać i robić dobry interes.

Za najatrakcyjniejsze formy promocji zachęcające do zakupów Polacy uznają: obniżkę ceny konkretnego towaru (64 proc.), darmową dostawę bez względu na wartość zakupów (56 proc.) oraz łatwy i darmowy zwrot towaru (30 proc.). W odniesieniu do atutów samej subskrypcji cenią te, które oferują darmową dostawę produktów (50 proc.) oraz dodatkowy dostęp do rozrywki w postaci filmów i seriali (43 proc.). A co z opłatami za nią?

Okazuje się, że największa grupa Polaków (42 proc.) jest skłonna wydać do 50 zł rocznie za pakiet korzyści w ramach subskrypcji. W tym pułapie cenowym znajduje się właśnie subskrypcja Amazon Prime, która stanowi połączenie oszczędności, wygody i rozrywki z dostępem do ekskluzywnych wydarzeń zakupowych. Będzie można z niej zrobić doskonały użytek, gdy w tym roku na Amazon.pl rozpocznie się wyczekiwany Prime Day.

Badanie pokazuje też, że ci Polacy, którzy są zainteresowani udziałem w Prime Day, są skłonni wydać średnio 346 zł i będą przede wszystkim szukali promocji na odzież i obuwie (68 proc.), elektronikę (53 proc.), kosmetyki (50 proc.), książki (27 proc.) oraz zabawki (23 proc.). Są to produkty, których w sklepie Amazon.pl nigdy nie brakuje i z pewnością nie zabraknie na Prime Day. Start 16 lipca 2024. Warto zaznaczyć tę datę w kalendarzu.