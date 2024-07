Odkurzaj i myj jednocześnie! Ten sprzęt wie, jak cenny jest dla ciebie czas, a dla domu porządek

Czy Polacy lubią odkurzanie? Okazuje się, że tak. Jest to jeden z ulubionych obowiązków domowych, który ciężko wyobrazić sobie bez odpowiedniego wyposażenia. Bosch prezentuje nowy odkurzacz wielofunkcyjny Unlimited 7 ProHygienic Aqua. Urządzenie umożliwia jednoczesne odkurzanie i mycie podłóg, dzięki czemu oszczędzamy czas, a sprzątanie jest szybkie i skuteczne. To uzupełnienie oferty pionowych odkurzaczy wielofunkcyjnych marki Bosch.

Fot. materiały prasowe

Odkurzanie czy mycie? Obydwa!

Niemal 80% badanych Polaków korzysta z odkurzacza, a co drugi badany używa mopa1. Konsumenci, coraz częściej poszukują nowych rozwiązań i gadżetów ułatwiających sprzątanie i chcą sięgać po nowinki technologiczne, takie jak praktyczne rozwiązanie 2w1 od Bosch. Funkcje odkurzacza Unlimited 7 zostały połączone z mopem. Unlimited 7 ProHygienic Aqua, bo o nim mowa, posiada nowoopracowaną nasadkę 2w1 DynamicAqua, która umożliwia jednoczesne odkurzanie i mycie. Silny kanał ssący z przodu najpierw zbiera kurz, a za nim dwie obracające się nakładki z mikrofibry skutecznie usuwają brud i plamy. Nakładki można łatwo i higienicznie zdjąć dzięki specjalnym metkom i prać w pralce w temperaturze 40° C. Wyjmowany zbiornik na wodę mieści 250 ml, co umożliwia mycie do 50 m² powierzchni.

Automatyczne dozowanie wody utrzymuje nakładki mopujące zawsze wilgotne, a dodatkowo przyciskiem do regulacji wody można ręcznie zatrzymać lub zwiększyć dopływ wody. Niezależnie od tego, czy są to płytki, panele czy delikatne podłogi drewniane: nawet uporczywe zabrudzenia, takie jak zaschnięte plamy po kawie czy paście do zębów, są łatwo usuwane. – mówi Krzysztof Bibik, Senior Category Manager w BSH.

Czyszczenie z mocą

Unlimited 7 ProHygienic Aqua dzięki kombinacji wysokich parametrów akumulatora i silnika sprawia, że odkurzanie i mycie podłóg jest efektywne i łatwe. Wydajny silnik TurboSpin z dziesięcioletnią gwarancją2 osiąga do 66 000 obrotów na minutę, a wymienny akumulator 3.0 Ah zapewnia długotrwałą żywotność i nielimitowany czas pracy. Ponadto, jako część systemu POWER FOR ALL ALLIANCE, akumulator jest kompatybilny z innymi urządzeniami marki Bosch oraz marek, takich jak Gardena, Wagner czy Rapid.

Łatwe usuwanie kurzu i plam

Z Unlimited 7 ProHygienic Aqua kurz i plamy nie mają szans nawet w trudno dostępnych miejscach. Zintegrowany zawias zapewnia zgięcie rury odkurzacza do 90°. Dodatkowo nakładka 2w1 DynamicAqua posiada elastyczny przegub, który pozwala na rotację o 180°. To umożliwia sprzątanie bez wysiłku pod kanapą, czy wokół mebli. A dzięki dodatkowej elektroszczotce odkurzacz jest gotowy do realizacji wszystkich tradycyjnych zadań, gdzie potrzebne jest skuteczne odkurzanie. Elektroszczotka z wbudowanymi diodami LED zbiera ponad 99,9% kurzu3, co stawia ją na równi z przewodowymi odkurzaczami4. System filtracji HEPA5 sprawdzi się dla alergików, dzięki 99,97% filtracji6 drobnych cząstek kurzu.