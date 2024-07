Sezon na jagodzianki w pełni! Postanowiliśmy więc sprawdzić, gdzie w Warszawie kupisz najlepsze bułeczki z jagodami. Czy ta za 8 złotych jest lepsza od tej za niecałe 6 złotych? Najdroższa jagodzianka w naszym teście kosztowała 31 złotych i... niekoniecznie zrobiła najlepsze wrażenie.

Które jagodzianki w Warszawie są najlepsze? Postanowiliśmy to sprawdzić w całkowicie subiektywnym teście Fot. naTemat.pl

Czy warto zapłacić 31 zł za jagodziankę od Magdy Gessler? To pytanie towarzyszyło nam przez cały poranek. Przejechaliśmy spory kawał Warszawy po to, by znaleźć najlepsze jagodzianki. Wybór jest olbrzymi.

Najtańsze kosztują niecałe 6 złotych i są... całkiem przyzwoite. Sporo jest jagodzianek w cenie 8-10 złotych za sztukę i na ogół trudno przyczepić się do ich jakości, chociaż różnice między nimi są znaczne. I nie chodzi tylko o wygląd czy wagę, ale sposób robienia ciasta, smak i rodzaj nadzienia, a także posypki i polewy.

Po niemal 20 złotych za sztukę kosztują jagodzianki "premium", ze znanych pracowni cukierniczych. I na ogół da się wyczuć to, co stanowi o ich jakości. Chcesz wiedzieć, jakie jagodzianki smakowały nam najbardziej?

Od razu podpowiemy, że jagodzianka od Magdy Gessler za 31 złotych była bardzo smaczna, była też prawie dwa razy większa od innych, co może tłumaczyć jej cenę. Ale czy wygrała w naszym całkowicie subiektywnym teście? Sprawdźcie sami.