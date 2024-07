Morawiecki pokazał playlistę na wakacje. Chyba nie słyszał, co ten muzyk mówił w naTemat o PiS

Mateusz Morawiecki udostępnił w sieci swoją playlistę "Muzyczne wakacje z Morawieckim". Były premier umieścił na niej swoje ulubione kawałki, w tym "Co ty tutaj robisz" Elektrycznych Gitar. Lider zespołu Kuba Sienkiewicz nie miał jednak dobrego zdania o rządach Zjednoczonej Prawicy. – To ludzie o rozumach szmalcowników i cwaniaków – mówił piosenkarz w wywiadzie dla naTemat.pl.

Elektryczne Gitary na playliście Mateusza Morawieckiego. Tak o rządzie PiS mówił nam Kuba Sienkiewicz Fot. Mateusz Kotowicz / REPORTER; Karol Makurat / REPORTER

"Podobno muzyka z naszej młodości pozostaje z nami na zawsze. Wychowałem się w latach 80 – to widać i słychać na mojej playliście. Ale jest tam też dużo nowych, młodych polskich artystów, których twórczość cenię" – napisał w sobotę w serwisie X były premier Mateusz Morawiecki.

Jak dodał, są to jego "ulubione kawałki – na lato i nie tylko". "Podzielcie się tym, czego wy słuchacie" – zaapelował wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości do internautów.

Elektryczne Gitary na playliście Mateusza Morawieckiego. To Kuba Sienkiewicz mówił o PiS

Dodajmy w tym miejscu, że w piątek były szef rządu za czasów PiS skrytykował tegoroczny Open'er Festival w Gdyni. Wygląda na to, że nie spodobał mu się dobór gości w sekcji dyskusyjnej. Zamieścił też grafikę "Closen'er Festival" z napisem "Jedyny w Europie festiwal złamanych obietnic" i "powered by KO" (napędzany przez KO). "Władza też się bawi… ale waszym kosztem!" – stwierdził polityk.

W sobotę postanowił pozostać w "tematach muzycznych" i udostępnił swoją wakacyjną playlistę ze Spotify zatytułowaną "Muzyczne wakacje z Morawieckim". Znalazły się na niej 82 utwory, zarówno polskich, jak i zagranicznych wykonawców i zespołów, nowsze, ale też starsze kawałki.

Wśród nich hity, takie jak "Have You Ever Seen the Rain" Creedence Clearwater Revival, "O miłości" sanah, "Sen o Warszawie" Czesława Niemena, "Autobiografia" Perfectu, "Bohemian Rhapsody" Queen czy "Marchewkowe pole" Lady Pank.

Wśród jego ulubionych kawałków znajdziemy też piosenkę "Co ty tutaj robisz" Elektrycznych Gitar i utwory Kwiatu Jabłoni, który tworzą dzieci lidera tej rockowej grupy, czyli Kuby Sienkiewicza.

Trzeba przyznać, że gust muzyczny byłego premiera może się podobać. Przypomnijmy jednak, że wokalista Elektrycznych Gitar nie miał dobrego zdania o rządzie Zjednoczonej Prawicy.

– Obecny rząd to ludzie o rozumach szmalcowników i cwaniaków. Są sprytni, ale tylko w jednej grze o utrzymanie władzy. Kosztem narodowego bezpieczeństwa i naszego państwa. Reprezentują polskie gówno – tak o PiS mówił Kuba Sienkiewicz w październiku 2023 w rozmowie z naTemat.pl.

W wywiadzie, który opublikowaliśmy dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi, muzyk przyznał, że "jest niebezpiecznie i to wszyscy wiemy".

– Skłóceni z sojusznikami będziemy łatwym łupem. Rozkradanie państwa zwiększa nasze zacofanie i dystans do reszty świata. Do tego jeszcze wstyd i obciach, że jesteśmy postrzegani przez inne kraje jako ciemnogród. No i strach, że może być jeszcze gorzej pod rządami koalicji ziobrystów i braunistów – stwierdził.

– Zaczyna być nieco opresyjnie, jak w PRL. Ingerencja władzy w kulturę jest coraz bardziej widoczna. Doszło do tego, że idę do kina, żeby wyszydzić baner "tylko świnie siedzą w kinie" – dodał.

Przez kilka lat Kuba Sienkiewicz nie współpracował też z upolitycznioną TVP. Wszystko przez występ na festiwalu w Opolu w 2016 roku, kiedy do piosenki "Kiler" dołożył jeszcze frazy "Polskę w ruinie" oraz "dobrą zmianę" i powstał z tego transmitowany na żywo "Kiler gorszego sortu". Po tym występie na muzyka wylało się mnóstwo hejtu.

QUIZ: "Futbol, futbol, futbol…" i "Koko Euro spoko". Sprawdź, czy pamiętasz te piłkarskie piosenki

– Początkowo się tym przejąłem, ale szybko zauważyłem, że adresy mailowe, z których wysyłane były te maile, są charakterystycznie sformatowane. To była zorganizowana akcja trollingowa i od razu zrobiło mi się lżej na sercu – mówił nam piosenkarz.

Czytaj także: https://natemat.pl/513931,wywiadowka-kuba-sienkiewicz-z-elektrycznych-gitar