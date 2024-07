Potężny upał i groźne burze – to czeka nas w pogodzie przez cały najbliższy tydzień. Zapytaliśmy w IMGW o najnowszą prognozę i niestety musimy przygotować się na bardzo gwałtowne zjawiska. Już wiadomo, że termometry mogą wskazać nawet 35 st. C.

Najbliższy tydzień minie pod znakiem upałów i groźnych burz Fot. Tomasz Kawka/East News, ventusky.com

Już w niedzielę 7 lipca pogoda mogła pokrzyżować plany mieszkańcom niektórych części Polski. Kiedy w jednych regionach dokuczał upał, w innych padał deszcz i rozwinęły się burze. Jednocześnie pojawiły się niepokojące prognozy na najbliższe dni, które wskazują, że możemy być świadkami dosłownie rekordowych temperatur.

Na mapach pogodowych dominuje czerwień, a niektóre modele pokazują, że może być nawet 37 st. C. Zapytaliśmy w IMGW, czy rzeczywiście czeka nas ekstremalny tydzień.

– Poniedziałek i wtorek będą stosunkowo spokojne, jeśli chodzi o sytuację w całej Polsce. We wtorek faktycznie wrócą upały i spodziewamy się, że na południowym wschodzie temperatura wzrośnie do około 30 st. C – mówi naTemat Anna Woźniak, synoptyczka IMGW.

Nowa prognoza IMGW na tydzień. Będzie bardzo gorąco

Wiadomo, że w kolejnych dniach będzie przeplatanka upałów i burz. – Model GFS faktycznie prognozuje wartości temperatury nawet do 37-38 st. C. W tym momencie z naszej perspektywy to mało wiarygodne wartości, ale i tak prognozujemy upały rzędu 33-34 st. C, nawet do 35 st. C w sobotę. Nie powinniśmy zbliżać się do tych skrajnych, rekordowych wartości – tłumaczy Woźniak.

Jak dodaje synoptyczka, to wszystko będzie dynamicznie rozwijać się mniej więcej od środy do końca kolejnego weekendu. – Upały na pewno będą, ale trudno powiedzieć, jak długo potrwają. Od środy do niedzieli przemieszczą się przynajmniej dwie strefy frontowe – precyzuje.

Ostrzeżenia przed upałami będą prawdopodobnie wydawane ze stopniem pierwszym i drugim. Jeśli chodzi o burze, będzie to "jedynka" i "dwójka", ale trzeba poczekać na rozwój sytuacji. Synoptycy spodziewają się też wysokich temperatur w nocy, czyli "nocy tropikalnych". To może wpłynąć negatywnie na nasz komfort podczas snu.

Nadciągają burze. IMGW wskazuje zagrożenia

Niestety, upały to tylko jeden problem, na który musimy się teraz przygotować. Wracają do nas gwałtowne nawałnice. – Bardzo groźne będą burze, które zahaczą o zachodnią Polskę już w środę. Jeszcze silniejsze będą w nocy ze środy na czwartek oraz w czwartek – wyjaśnia Anna Woźniak.

– Burze będą charakteryzować się bardzo intensywnymi, ulewnymi i nawalnymi opadami deszczu. Z kolei burze, które wystąpią w weekend, prawdopodobnie przyniosą bardzo silne porywy wiatru w południowej Polsce. Spodziewamy się niezwykle zmiennej pogody w różnych regionach kraju – podkreśla synoptyczka IMGW.

Pamiętajcie, że upały to problem nie tylko dla ludzi. Wysokie temperatury latem są wyzwaniem m.in. dla psów. Jak im pomóc w upalne dni? O tym w podcaście – psodcaście – naTemat mówi trener Piotr Wojtków z Psiedszkola i Wojtków Szkolenia. Program prowadzi Anna Dryjańska i jej pies Rambo.

Czytaj także: https://natemat.pl/562004,jak-pomoc-psu-w-upaly