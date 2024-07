Trwa Brand Week! W niższej cenie upolujesz nie tylko roboty sprzątające i odkurzacze marki Dreame

Trwa Brand Week! Od 10 do 17 lipca, przez cały tydzień możesz upolować produkty marki Dreame w niższych, okazyjnych cenach! Między innymi niezawodne roboty sprzątające i odkurzacze, a także nowoczesną suszarkę. Podpowiadamy, co wrzucić do wirtualnego koszyka podczas tej wielkiej obniżki Dreame – każdy znajdzie produkt dostosowany do swoich potrzeb.

Trwa Brand Week, wielka obniżka cen na produkty marki Dreame Fot. materiały prasowe

Wielka obniżka cen w sklepie Dreame potrwa od 10 do 17 lipca. Brand Week to niesamowita okazja, aby zakupić niezawodne produkty marki i... sporo zaoszczędzić! W promocji upolujesz odkurzacze, roboty czy suszarki. Na które warto zwrócić szczególną uwagę? Podpowiadamy, co kupić podczas Brand Week!

Robot sprzątający Dreame L20 Ultra

Nowoczesny robot sprzątający L20 Ultra marki Dreame to intuicyjna obsługa, nieskazitelna czystość i niesamowita oszczędność czasu. Wykorzystuje zaawansowaną technologię MopExtend™ i efektywny system ssania Vormax™, dzięki czemu skupia się na precyzyjnym usuwaniu zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc.

Robot automatycznie identyfikuje kąty i krawędzie, co umożliwia mu rozszerzenie zasięgu padów mopujących – L20 Ultra jest w stanie dokładnie oczyścić podłogi wzdłuż listew przypodłogowych oraz inne krawędzie z dokładnością do 2 mm. Rezultat? Każdy zakamarek twojego domu zostanie poddany kompleksowemu czyszczeniu.

System Vormax™ o mocy ssącej na poziomie 7000 Pa pozwala na skuteczne wyeliminowanie kurzu i włosów z różnych powierzchni. Unosząca się gumowa szczotka uniemożliwia wplątywanie się włosów, co przyczynia się do efektywności odkurzania. Masz w domu zwierzaki? Sprzątanie sierści nie będzie już żadnym problemem!

Z kolei system DuoScrub™ wykorzystuje dwa szybko obracające się mopy, aby skutecznie usuwać nawet trudne zabrudzenia. L20 Ultra może z łatwością poradzić sobie zarówno z plamami z sosu na kuchennej podłodze, jak i z rozlanym sokiem. Ponadto tryb mopowania umożliwia ciche i efektywne czyszczenie podłóg na mokro poprzez uniesienie gumowej szczotki i automatyczne wyłączenie silnika wentylatora.

Po zakończonym cyklu sprzątania Dreame L20 Ultra automatycznie wraca do swojej stacji, aby przygotować się do kolejnej sesji porządków. Sam opróżnia zbiornik na kurz i brudną wodę między cyklami sprzątania, a główny zbiornik wyróżnia się pojemnością 3,2 l, dzięki czemu wystarczy opróżnić go raz na 75 dni. Dodatkowo robot automatycznie czyści pady mopujące. To się nazywa wygodne sprzątanie!

Robot sprzątający Dreame L10s Pro Ultra

Dreame L10s Pro Ultra to niezastąpiony towarzysz w każdym domu. Wykorzystuje wyjątkową technologię MopExtend™ oraz potężny system ssania Vormax™, jest skuteczny, niezawodny i precyzyjny, a także łatwy w obsłudze, wygodny i oczywiście ultra nowoczesny. Nawigacja mu nie straszna, sam stworzy mapę i odnajdzie drogę, a to dzięki systemowi nawigacyjnemu Pathfinder™.

Robot sprzątający L10s Pro Ultra automatycznie rozpoznaje również kąty i krawędzie, co sprawia, że zasięg padów mopujących zostaje wydłużony. Dociera do ciasnych, wąskich, trudno dostępnych przestrzeni. Usuwa drobne pyłki, kurz, okruchy jedzenia czy rozlane płyny, gdyż wyposażony został w system DuoScrub™, wykorzystujący dwa szybkie mopy obrotowe. Każdy zakamarek będzie lśnił czystością.

Robot Dreame za sprawą systemu CleanGenius™ rozpoznaje również rodzaj i stopień zanieczyszczenia. Dzięki temu w razie potrzeby mopuje podłogi kilkukrotnie. Ponadto zbiornik na wodę ma pojemność 80 ml i gwarantuje stałą wilgotność mopa. Dzięki temu sprzęt może myć podłogi tak długo, jak tego potrzebujesz i wtedy, kiedy tego chcesz.

Oprócz tego robot L10s Pro Ultra marki Dreame pozwala na spersonalizowane czyszczenie dywanów. Wykorzystuje aż cztery różne tryby, dzięki czemu doskonale nada się do różnego ich rodzaju, gdyż potrafi podnieść pady mopujące do 10.5 mm. Nie chcesz, aby były sprzątane podczas jakieś sesji sprzątania? Ustaw tryb Carpet Avoidance. Z kolei za pomocą intensywnego czyszczenia dywanów robot może odkurzyć je dwukrotnie ze zmniejszoną prędkością.

Ale to nie wszystko! Między cyklami sprzątania Dreame L10s Pro Ultra samodzielnie opróżni zbiornik na kurz i brudną wodę. Do tego samodzielnie czyści pady mopujące, a także sam uzupełnia energię w stacji ładującej. Robot Dreame wyczyści twoje podłogi, a ty... zajmiesz się tym, co dla ciebie najważniejsze.

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dreame R20

Bezprzewodowy odkurzacz Dreame R20 ułatwi Ci sprzątanie. Wyróżnia się imponującą siłą ssania nawet 27 000 Pa oraz mocą czyszczącą 190 AW, dzięki czemu w mgnieniu oka eliminuje wszelkie zabrudzenia! Dreame R20 doskonale radzi sobie z nawet najbardziej uporczywym brudem – szybko i skutecznie eliminuje kurz, sierść, okruchy, a nawet włosy.

Bezprzewodowy odkurzacz Dreame R20 oferuje także 5-stopniową filtrację, która eliminuje do 99,95 procent roztoczy. W efekcie może zapewnić czyste i bezpieczne dla zdrowia powietrze dla ciebie i twojej rodziny. Z kolei wyposażona w podświetlenie LED szczotka w kształcie litery V pozwoli ci pozbyć się kurzu z każdego ciemnego zakamarka! W skład zestawu wchodzą również dodatkowe akcesoria, które ułatwią ci sprzątanie.

Już nie musisz się zastanawiać, czy twoje mieszkanie zostało odpowiednio posprzątane. Odkurzacz Dreame R20 inteligentnie wykrywa stopień zanieczyszczenia sprzątanych powierzchni, a następnie dostosowuje do niego siłę ssania. Najważniejsze informacje dotyczące aktualnego poziomu brudu znajdziesz na wbudowanym wyświetlaczu LCD urządzenia – kolor zielony oznacza, że podłogi są czyste, a czerwony, że są bardzo brudne.

Odkurzacz Dreame R20 został wyposażony w zbiornik na kurz o pojemności 600 ml. Jego opróżnianie nie sprawi ci żadnego problemu – wystarczy nacisnąć przycisk. Nie musisz nawet brudzić sobie rąk! Co więcej, zbiornik, szczotkę i filtr odkurzacza można bez problemu umyć pod bieżącą wodą, a po wysuszeniu użyć ponownie. Dzięki temu wydłużysz ich żywotność i unikniesz namnażania się bakterii.

Nie musisz martwić się również o wydajność. Wysokiej klasy silnik bezszczotkowy pracuje z prędkością nawet 150 tysięcy obrotów na minutę. Wytrzymały akumulator zapewni czas pracy około 90 minut, a jego ładowanie potrwa około 4 godzin, dzięki czemu urządzenie doskonale sprawdzi się nie tylko w małych, ale też większych domach. Możesz także wydłużyć działanie odkurzacza. Wystarczy dokupić dodatkowy akumulator i gdy jeden się wyczerpie, wymienić go na drugi!

Bezprzewodowy odkurzacz pionowy ze stacją opróżniania Dreame Z10 Station

Chcesz przenieść poziom odkurzania na zupełnie nowy poziom? Poznaj Dreame Z10 Station! Ten bezprzewodowy odkurzacz pionowy gwarantuje komfort sprzątania – wykorzystuje automatyczną stację opróżniania, dzięki czemu nie musisz mieć bezpośredniego kontaktu z brudem.

Po skończonej sesji sprzątania wystarczy umieścić odkurzacz Z10 Station w stacji, a zbiornik na kurz będzie pusty już po około 10 sekundach. Ponadto, aby zaoszczędzić energię, stacja wyłączy się automatycznie po zakończonym procesie. Dodatkowo stacja pozwala także na ładowanie odkurzacza – po 3,5 godziny będzie gotowy do ponownej pracy. Co więcej, pojemność worka na kurz znajdującego się w stacji to aż 2,5 litra, co oznacza, że nie musisz go wypróżniać aż przez 90 dni!

Z10 Station będzie odpowiedni do różnego rodzaju powierzchni. Dywany, płytki czy drewniana podłoga nie stanowią dla niego problemu, ponieważ w skład jego zestawu wchodzi uniwersalna szczotka. Jej zaawansowana konstrukcja, która przypomina grzebień, dokładnie zbiera włosy, a co więcej zapobiega ich wplątywaniu w wałek. Następnie kieruje je bezpośrednio do zbiornika.

Zapomnij też o kurzu i alergenach! Dreame Z10 Station został wyposażony w silnik bezszczotkowy, który wykazuje pracę na poziomie 108000 rpm. Moc ssania wynosząca 20 000 Pa sprawia, że odkurzacz ten z łatwością poradzi sobie z kurzem, włosami, sierścią czy okruchami. Tym samym pozostawi powierzchnię (nawet większą, gdyż pracuje aż przez 65 minut) wolną od zabrudzeń.

Odkurzanie ciemnych zakamarków ułatwia również podświetlenie LED, a w bardziej wydajnym sprzątaniu pomaga technologia zatrzymywania kurzu, która redukuje ilość unoszących się w powietrzu cząsteczek kurzu. Oprócz tego odkurzacz Z10 Station jest cichy i lekki. Koniec z dyskomfortem i zmęczeniem podczas odkurzania półek i zasłon!

Suszarka do włosów Dreame Glory

Suszarka do włosów Dreame Glory umożliwia komfortowe, bezpieczne i nowoczesne suszenie. Oferuje aż cztery poziomy temperatury oraz dwie prędkości przepływu powietrza, co pozwala na dopasowanie urządzenia do konkretnych potrzeb i typu włosów.

Suszarka posiada silnik wykonujący 110 000 obrotów na minutę, prędkość powietrza w czasie suszenia wynosi 70m/s, a objętość powietrza – 55m³. A to oznacza szybkie wysuszenie włosów! Krótkie kosmyki wysuszysz już w 40 sekund, średniej długości w 2 minuty, a długie włosy w 3-4 minuty. Dzięki temu zyskujesz więcej czasu na inne aktywności.

Bezpieczeństwo twoich włosów i skóry jest priorytetem. Dlatego termistor NTC oraz zaawansowane mikroprocesory monitorują temperaturę, sprawdzając 100 razy na sekundę, aby w trybie stałej temperatury 57 st. C uniknąć przegrzania włosów oraz oparzeń skóry. Dodatkowa ochrona przeciwko przegrzaniu automatycznie zatrzymuje pracę suszarki w razie zbytniego nagrzania. Dwuwarstwowa izolacja uchwytu redukuje hałas podczas pracy urządzenia, co wpływa na komfort korzystania.

Dreame Glory pomaga też w stylizacji fryzury oraz codziennej pielęgnacji. Ujemne jony w ilości 300 000 000 na cm2 dodatkowo dbają o zdrowy wygląd twoich włosów, nadając im gładkość i blask.

Brand Week, obniżka cen na produkty Dreame, potrwa od 10 do 17 lipca. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej RTV EURO AGD.

Artykuł powstał we współpracą z marką Dreame