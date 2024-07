Gwiazda polskiego "Love Island" zatrzymana. W tle międzynarodowa afera z przemytem narkotyków

Gwiazda "Love Island" zatrzymana. Fot. Instagram / Polsat

Magdalenę S. szersza publiczność poznała w 2021 roku. 29-latka wystąpiła w 3. edycji programu "Love Island. Wyspa miłości". Przedstawiła się jako "spontaniczna, pewna siebie blondynka, na którą można liczyć".

Pojawiła się w tzw. "Casa Amor", gdzie grupa dziewczyn ma za zadanie nawiązać bliższą relację z mężczyznami, aby ci później wybrali je na swoje potencjalne partnerki, dzięki temu zostają w show. Ostatecznie Magdalena S. długo nie zagrzała tam miejsca, odpadła.

Polskie i zagraniczne media zwracają uwagę na to, jak kobieta przedstawiała swoją ścieżkę życiową w social mediach. Na LinkedIn mogliśmy przeczytać, że jeszcze na początku roku działała w dziale sprzedaży, jednak potem została współzałożycielką firmy zajmującej się wynajmem luksusowych jachtów w Dubaju.

Dziś celebrytce z "Love Island" grozi więzienie. Jak czytamy w Independent, Polka miała zostać przyłapana na "przemycie kokainy w ramach operacji narkotykowej o wartości szacowanej na 53 mln funtów".

Magdalenę S. mundurowi zatrzymali po przylocie z Dubaju na lotnisku Heathrow w Londynie. Serwis dowiedział się, że potem "przed sądem w Carlisle kobieta przyznała się do winy w sprawie przewożenia narkotyku klasy A w okresie od marca 2022 r. do maja 2023 roku".

Co może jej za to grozić? 7 lat więzienia, grzywna lub obie kary łącznie. Aktualnie celebrytka przebywa w areszcie, gdzie czeka na dalsze kroki w sprawie.

