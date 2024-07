Jaka jest współczesna młodzież? Obalamy 5 popularnych mitów

Roszczeniowi, leniwi, przewrażliwieni na swoim punkcie – takie opinie krążą o przedstawicielach pokolenia Z. Tymczasem badanie przeprowadzone wśród uczniów starszych klas szkół średnich przez Instytut Badawczy IPC na zlecenie Politechniki Wrocławskiej pokazuje zupełnie co innego. Rozprawmy się więc z najpopularniejszymi mitami o młodych ludziach, które często zniekształcają ich obraz w oczach dorosłych.

mat. prasowy

Nie potrafią się dogadać z rodziną

Jednym z najczęściej powtarzanych stereotypów jest ten, że młodzi ludzie nie potrafią nawiązać dobrych relacji z bliskimi. Badania tego nie potwierdzają. Aż 8 na 10 uczniów starszych klas szkół średnich wskazuje rodzinę jako najważniejszą wartość w swoim życiu. Najbliżsi są też dla nich najważniejszym źródłem wsparcia. W sytuacjach problemowych młodzież szuka pomocy w pierwszej kolejności u rodziców, a w drugiej – u przyjaciół. Istotni w tym kontekście są także partnerzy/partnerki, z kolei 4 na 10 badanych może polegać na rodzeństwie i dalszych osobach z rodziny. Te dane wyraźnie pokazują, że młodzi ludzie potrafią utrzymywać silne, wartościowe relacje z bliskimi.

Oczekują, że świat poda im wszystko na tacy

Kolejnym stereotypem jest przekonanie, że młodzież chce odnieść sukces bez większego wysiłku. Tymczasem okazuje się, że uczniowie są gotowi do pracy i samodzielnego zdobywania doświadczeń. Ponad połowa badanych już pracuje (dorywczo lub na stałe), a co czwarty aktywnie szuka możliwości zarobkowych. Uczniowie traktują przy tym pracę nie tylko jako źródło dochodu, ale także jako ważny element edukacji życiowej. To dla nich okazja do szlifowania kompetencji, których nie zdobędą w szkole.

Na studia idą, by przedłużyć sobie młodość

Istnieje przekonanie, że młodzi ludzie chcą studiować, by uniknąć dorosłych obowiązków. Z badań wynika jednak, że ponad 60% uczniów ma już konkretne plany na przyszłość, a niemal połowa uznaje rozwój osobisty za kluczowy element swojego życia. Studia są dla nich sposobem na zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizacji zawodowych aspiracji. I to właśnie lepsze perspektywy na rynku pracy są głównym argumentem, który skłania badanych do rozpoczęcia studiów.

Nie obchodzi ich aktywność społeczna

Często się mówi, że młodzi ludzie są bierni i nie angażują się w życie społeczne. Wyniki badania pokazują jednak, że młodzież ma poczucie sprawczości i chce się przyczyniać do zmiany w otoczeniu. 8 na 10 uczniów uważa, że ma duży wpływ na swoje życie, a ponad połowa wierzy, że ich działania mogą oddziaływać na środowisko społeczne i naturalne. Wprawdzie młodzi czują, że ich możliwości kształtowania świata w sensie globalnym są mocno ograniczone, to jednak nie powstrzymuje ich przed działaniami lokalnymi. Angażują się w inicjatywy społeczne, ekologiczne czy charytatywne. Wierzą bowiem, że choć ich indywidualna aktywność może wydawać się niewielka, to kumulacyjny efekt tych działań przynosi realne zmiany.

Interesują się głównie rozrywkową papką w Internecie

Kolejnym fałszywym przekonaniem jest opinia, że młodzież spędza większość wolnego czasu „przyklejona” do śmiesznych filmików w swoim smartfonie. Nic bardziej mylnego! Wyniki badań pokazują, że młodzi ludzie traktują Internet przede wszystkim jako źródło wiedzy o świecie. Niemal 80% badanych wskazuje, że korzystają z Internetu głównie w celu zdobywania informacji i poszerzania swoich horyzontów. Nie jest też prawdą, że uczniowie spędzają wolny czas głównie w wirtualnej rzeczywistości, m.in. w mediach społecznościowych. Takie zwyczaje ma jedynie co trzeci badany. Większość wybiera zamiast tego spotkania z przyjaciółmi czy uprawianie sportu.

Raport z badań przeprowadzonych na zlecenie Politechniki Wrocławskiej wyraźnie pokazuje, że młodzi ludzie są w większości odpowiedzialni, ambitni i dobrze zorganizowani. Potrafią nawiązywać wartościowe relacje, są gotowi do pracy, mają konkretne plany na przyszłość i angażują się społecznie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją raportu „Skok w dorosłość”, który pozwala lepiej zrozumieć współczesną młodzież i docenić jej potencjał: wroclaw.tech/skok-w-doroslosc.

O badaniu

Badanie zlecone przez Politechnikę Wrocławską przeprowadzono w marcu i kwietniu 2024 r. Badanie miało dwie części: