Ten smartfon to najlepszy przyjaciel miłośników selfie. HMD Pulse Pro długo będzie modny

Nie chcesz już zabierać ze sobą selfie sticka? Chciałbyś, aby twoje zdjęcia wykonane nocą były tak wyraźnie jak te zrobione za dnia? I w końcu: czy szukasz telefonu bez ciągłego rozglądania się za ładowarką i bez wydawania na niego fortuny? Poznaj smartfon HMD Pulse Pro i przekonaj się, że to wszystko możesz mieć na wyciągnięcie ręki. A w razie potrzeby swój telefon naprawisz... sam we własnym domu. Ekipa Human Mobile Devices stawia sobie jeden cel: chce, aby nasze życie stawało się po prostu lepsze.

Kto nigdy nie słyszał o telefonach Nokia lub nie trzymał jej w swoich rękach, niech pierwszy rzuci kamieniem. Kultowe telefony, które na przełomie XX i XXI wieku skradły serca milionów użytkowników (nie tylko możliwością gry w Snake'a), od 2016 roku produkowane są na licencji przez firmę Human Mobile Devices (HMD), która również kontynuuje sprzedaż „pancernych” telefonów Nokia i współpracuje ze światowymi partnerami.

HMD tworzy smartfony, które są jednocześnie niedrogie, przyciągają uwagę designem i są naprawialne. Słowem: firma postanowiła spełnić wszystkie wymagania klientów, nie opróżniając przy tym ich portfela.

Poznaj HMD Pulse Pro – zapomnij o selfie sticku i ciesz długą pracą baterii

Human Mobile Devices zadebiutował niedawno z nową linią własnych oryginalnych smartfonów: HMD Pulse Pro, HMD Pulse+ i HMD Pulse. Wyjątkowość każdemu modelowi nadają smukłe linie, stonowane odcienie, nowoczesna estetyka, wyraziste barwy i nowatorski design.

Pulse Pro to nowy najlepszy przyjaciel miłośników selfie. Dzięki dedykowanemu aparatowi o rozdzielczości 50 MP każdego lata wszyscy będą zazdrościć ci doskonałych ujęć. Wystarczy wykonać gest dwoma palcami, aby uruchomić nawigację Selfie Gesture Navigation i zarejestrować każde wspomnienie jednym ruchem ręki.

Selfie można też zrobić bez użycia rąk – wykonując dowolny gest. To jednak nie koniec, bo z Pulse Pro na zawsze pożegnasz się z rozmazanymi nocnymi selfie dzięki trybowi AI Super Portrait, która sprawi, że nawet najciemniejsze zdjęcia będą wyraźne jak te wykonane w dzień.

HMD Pulse Pro dostępny jest w trzech odcieniach: Glacier Green, Twilight Purple i Black Ocean. Do tego ponadczasowy design i smukła sylwetka – twój smartfon będzie wyglądał świetnie każdego dnia i to bez konieczności wydania fortuny.

Modele z kolekcji Pulse są także niezwykle wytrzymałe – oferują 59 godzin pracy baterii na jednym ładowaniu. HMD trzyma więc rękę na pulsie, a ty możesz zapomnieć o ciągłym rozglądaniu się za ładowarką do swojego smartfona.

Smartfon, który naprawisz w domu sam

HMD to największy producent smartfonów w Europie, a także orędownik telefonów naprawialnych. Do naprawy smartfona HMD Pulse Pro nie potrzeba bowiem dyplomu z politechniki. Samodzielnie wymienisz uszkodzony wyświetlacz, wygięty port ładowania, porysowaną tylną pokrywę lub wyczerpaną baterię. Wystarczy, że wejdziesz do centrum napraw telefonów HMD w witrynie ifixit.com, w którym znajdziesz części zamienne i szczegółowe instrukcje.

Możesz pożegnać się z wyrzucaniem telefonu z powodu rozbitego ekranu i dołączyć do ruchu FIY (Fix It Yourself). Bo HMD nie tylko stawia czoła wyzwaniom dzisiejszego świata technologicznego, gdzie e-odpady to obecnie jedna z najważniejszych kwestii, ale wychodzi także naprzeciw oczekiwaniom użytkowników technologii.

Badania przeprowadzone przez HMD pokazują, że 65 proc. przedstawicieli pokolenia Z w Polsce byłoby bardziej skłonnych do zakupu urządzenia elektronicznego, gdyby mogli je samodzielnie naprawić w domu. Firma przesuwa więc kolejną granicę, zachęca do zmiany pewnych nawyków i sprawia, że telefony, które można naprawić w domu, są dostępne dla każdego.

"Nudny" telefon, by mieć czas dla przyjaciół i HMD Pulse Pro w wyjątkowym towarzystwie

Działalność HMD nie kończy się jednak na tworzeniu własnych urządzeń. Firma stawia na innowacyjność i współpracuje z czołowymi światowymi markami. Owocem jednej z nich było wprowadzenie na rynek "The Boring Phone" wspólnie z markami Heineken i Bodega.

Czym jest "nudny telefon"? Najkrócej mówiąc, jest to urządzenie, które daje wolność, bez zbędnych dodatków. To powrót do podstaw, gdzie dostajemy urządzenie bez dostępu do internetu i przeróżnych aplikacji, które kradną nasz czas. A ten – zamiast na przeglądanie mediów społecznościowych – możemy przeznaczyć na niezapomniane chwile z bliskimi i przyjaciółmi. Nie wirtualne, ale prawdziwe twarzą w twarz. "The Boring Phone" to urządzenie zaprojektowane z myślą o zapewnieniu podstawowych funkcji: odbierania połączeń i wiadomości tekstowych. To wystarczy, by życie towarzyskie wyglądało lepiej.

Słuszność idei promowania cyfrowego botoksu potwierdzają zresztą badania – wynika z nich, że około 90 proc. osób z pokolenia Z i Millienialsów w Wielkiej Brytanii i USA przyznaje się do bezrefleksyjnego przeglądania stron internetowych w trakcie wieczornych spotkań ze znajomymi. Dlatego HMD, wspólnie z Heineken i Bodega, wyszli naprzeciw oczekiwaniom klientów, chcących nieco odciąć się od świata technologii.

Z okazji premiery modelu Pulse Pro w kolorze Glacier Green firma nawiązała z kolei współpracę z Sinead Gorey, pionierską projektantką znaną z London Fashion Week. I tak powstała kolekcja "The Phonecore". W jej skład weszły oversize'owe okulary przeciwsłoneczne w kształcie telefonu, miniplecak na smartfon wydrukowany w 3D i pasek, który trzyma telefon.

HMD i Sinead Gorey połączyli świat mody i telefonów. W dodatku w przykuwający uwagę sposób, jakiego wcześniej nikt nie próbował.