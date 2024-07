Audioriver nadchodzi wielkimi krokami. Święto muzyki elektronicznej już w tym tygodniu!

Już 12 lipca startuje Audioriver Festival w Łodzi, potrwa dwa dni, do 14 lipca. To jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych nie tylko w regionie, ale i całej Polsce. Ten wielokrotnie nagradzany festiwal muzyki elektronicznej uznawany jest przez fanów muzyki za kultowy.

Audioriver już w najbliższy weekend mat. pras.

Warto zauważyć, że Audioriver już po raz dziesiąty otrzymał nagrodę dla najlepszego festiwalu w Polsce (zdaniem czytelników muno.pl).

Kto zagra w tym roku?

Znamy już pełny program dziewięciu scen. Wiemy też, że na festiwal powraca Strefa Debat.

W tym roku swoją obecność potwierdzili m.in. Victoria de Angelis z grupy Måneskin, która wystąpi wspólnie z Partiboiem69. Na scenie głównej zobaczyć będzie można też okrzyknięty najlepszym zespołem koncertowym skład WhoMadeWho czy słynący z filmowego rozmachu Kiasmos.

Przyjedzie też Elderbrook, jeden z ulubionych wokalistów młodszego pokolenia, a wisienką na torcie będzie teatralny występ Fever Ray z legendarnego zespołu The Knife.

Niewątpliwie świetnymi atrakcjami dla wielbicieli muzyki techno będą m.in. występy Stephana Bodzina, który przylatuje ze stukilowym bagażem syntezatorów i spersonalizowanych kontrolerów oraz powrót legendy, jaką jest Richie Hawtin.

Najmłodsze pokolenie w tej muzyce reprezentuje Sara Landry, której występ w Boiler Roomie może pochwalić się milionową widownią. Dla tych, którzy preferują house, szykują się występy Gorgon City czy Folamoura, a scenę drum & bass reprezentują m.in. Sub Focus, Metrik czy Black Sun Empire.

Program na piątek i sobotę będzie obfity i wypełniony gwiazdami. Ale na Audioriver odbędzie się również tradycyjnie impreza dzienna, startująca w niedzielne południe. To ona zamyka festiwal. Wystąpi na niej jeden z największych gwiazdorów muzyki house, Damian Lazarus. W niedzielę ponownie wystąpi również Mall Grab.

Zabrzmi lokalna scena łódzka

Audioriver to nie tylko gwiazdy światowego formatu, ale i lokalne. Ciekawie zapowiada się również przegląd sceny łódzkiej. W jej ramach Bambi Uzi (jedna z największych gwiazd ostatnich miesięcy w muzyce drum & bass) wystąpi wspólnie z ukraińską artystką Nastią. Nastia zazwyczaj występuje w innym repertuarze, dlatego jej lipcowy występ będzie podwójnie wyjątkowy.

Kolektyw 175 bpm zaprezentuje audiowizualny pokaz, nowy materiał zagra też Wonter. Obok Łodzian, na scenie pojawią się też oczywiście topowi artyści z kraju, m.in. Rysy Wojtka Urbańskiego, duet Sarapata, DJ-ka Lulu Malina czy rozchwytywani międzynarodowo Catz 'n Dogz, Deas i VTSS.

W Strefie Jelenia usłyszeć będzie można m.in. Święty Bass i DJ-a Blika b2b DJ Polkomtel. A strefy Truly Unique Zone i The Spirit of London będą poświęcone przeglądowi lokalnej sceny house’owej.

Strefa debat powraca

W tym roku na festiwal powraca strefa debat. Kolektyw 175 bpm w spotkaniu, którego partnerem jest sieć szkół policealnych TEB, będzie zdradzał sekrety organizacji imprez drum&bassowych oraz opowiadał o specyfice łódzkiej sceny. Podczas pozostałych rozmów będą poruszane tematy ekologii wydarzeń muzycznych oraz zagadnienia zdrowia psychicznego i ryzyku uzależnień.

Organizatorzy zapewniają, że zadbali też o warstwę wizualną wydarzenia i udogodnienia dla fanów muzyki. Łódzkie Błonia zostaną udekorowane i ozdobione światłami tak, by zmienić teren w tymczasowo autonomiczną strefę artystycznych doznań. Na gości czeka również pole namiotowe ulokowane bezpośrednio przy terenie festiwalu.

W trakcie wydarzenia kursować będzie darmowy autobus, który zabierze uczestników z przystanku Retkinia pod bramę festiwalu. Karnety wciąż są dostępne w sprzedaży za pośrednictwem platform Biletomat i eBilet. W sprzedaży są również bilety na poszczególne dni oraz karnety VIP.

Artykuł powstał we współpracy z AUDIORIVER. Więcej informacji na stronie: audioriver.pl.