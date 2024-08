Naprawdę niezawodna. Odkryjcie, co do zaoferowania ma pralka, którą przetestowaliśmy

Od pralek wymagamy skutecznego prania rzeczy, które można do nich włożyć, oszczędnego zużywania prądu i wody oraz komfortowego użytkowania. A co z ich wytrzymałością? Pokutuje przekonanie, że współczesnych modeli tych urządzeń nie projektuje się tak, by służyły przez lata, więc trzeba je częściej wymieniać. Kłam temu twierdzeniu zadają profesjonalne pralki Beko, którym przyświeca idea "niezawodność na lata".

Beko B5WFU58408WBDC bPro500 AquaTech to pralka, której niezawodność przetestowaliśmy, piorąc w niej nietypowe rzeczy. Materiały prasowe / Beko

Wśród pralek, które stanowią sprawdzony i pewny wybór na lata, znajduje się model Beko B5WFU58408WBDC bPro500 AquaTech. Jego niezawodność potwierdzają wykonane niekiedy bardzo wymagające testy. Chociażby te, w których zdecydowano się na spory i nietypowy załadunek pralki. Urządzenie zniosło m.in. nierównomierne i duże obciążenie w postaci ważącego 1,66 kg dywanu (70 x 195 cm).

Nasza redakcja również poddała tę pralkę nie lada próbom. Aby sprawdzić jej wytrzymałość, włożyliśmy do niej nietypowe rzeczy – grube koce, ciężkie buty i... torbę z twardymi przedmiotami takimi jak klucze, miarka czy śrubokręty! Pralka zaliczyła wszystkie trzy testy, potwierdzając swoją niezawodność. Filmik z cyklu "Mówię: Sprawdzam!", który jest na to dowodem, obejrzycie poniżej.

Co w obszarze prania ma do zaoferowania pralka, której niestraszne są takie wyzwania? Sercem Beko B5WFU58408WBDC jest innowacyjna technologia AquaTech, która zapewnia o połowę krótszy czas prania i podwójną pielęgnację ubrań. Skrócony program w połączeniu z modułem natryskowym składającym się z 24 dysz wstrzykujących wodę pod dużym ciśnieniem przyspiesza pranie, traktuje prane tkaniny dużo delikatniej oraz ogranicza zużycie prądu.

Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem przetestowanej pralki jest system SteamCure, który umożliwia dodanie pary zarówno na początku cyklu, jak i na końcowym etapie prania. W rezultacie ubrania wyglądają prawie jak nowe: są idealnie czyste i świeże, a przy tym przyjemne w dotyku i pozbawione zagnieceń. Użytkownicy pralki mają więc znacznie ułatwione życie, gdy przychodzi czas na późniejsze prasowanie tak wypranych ubrań.

Niezawodna pralka wolnostojąca Beko o pojemności 8 kg i prędkości wirowania do 1400 obr/min oferuje domownikom aż 16 programów prania. Są to: bawełna, ciemne materiały, eco 40-60 (3:38), higiena, jeans, koszule, płukanie, puchowe, sport, StainExpert, Szybki, Super Szybki, syntetyki, wełna/pranie ręczne, wirowanie oraz dodatkowe programy dostępne w aplikacji HomeWhiz.

Na szczególną uwagę zasługuje system odplamiania StainExpert. Pozwala on na usunięcie aż 24. rodzajów trudnych plam bez konieczności wcześniejszego namaczania, stosowania dodatkowych detergentów chemicznych czy domowych środków czystości, takich jak soda czy sok z cytryny. Program ten dopasowuje do typu plamy temperaturę prania, rodzaj wirowania oraz fazy dodatkowego namaczania.

Ponadto pralka, która była bohaterką naszych testów, korzysta z szeregu rozwiązań zapewniających wygodę codziennego użytkowania. Zapominalscy mogą dodać do niej ubrania podczas trwania cyklu piorącego, a także mieć pewność, że zadba ona o wygląd pozostawionych w bębnie ubrań aż do 8 godzin po zakończeniu prania. Odpowiada za to funkcja Fresh Therapy, która aktywuje co kilka minut dodatkowe obroty bębna aż do momentu wyjęcia prania z pralki.

Higienistom do gustu przypadnie program czyszczenia bębna SelfClean, w trakcie którego bęben płukany jest wodą nagrzaną aż do 70 stopni C. Dzięki temu wszelkie pozostałości detergentów, osady oraz drobnoustroje zostają usunięte.

Miłośnicy nowatorskich mobilnych rozwiązań technologicznych docenią zaś system zdalnego zarządzania HomeWhiz. W aplikacji, która umożliwia sparowanie pralki ze smartfonem czy tabletem, można włączyć lub zatrzymać wybrany cykl prania, otrzymać powiadomienia o zakończonej pracy, podejrzeć na bieżąco czas do zakończenia prania oraz ustawić ulubione programy, czy dodać te spersonalizowane.

Z profesjonalną pralką Beko B5WFU58408WBDC w klasie energetycznej A pranie będzie szybkie, dokładne, oszczędne, bezstresowe i dostępne przez lata. Wszystko po to, aby czyszczenie i odświeżanie ubrań zaczęło bardziej przypominać bezproblemową czynność, a nie przykry obowiązek w domu.