Niezawodna lodówka powinna być właśnie taka. To ile w sobie pomieściła naprawdę robi wrażenie

Skuteczne chłodzenie jedzenia, przedłużenie świeżości produktów spożywczych, wygoda ustawienia półek, cicha praca czy łatwość czyszczenia – tego sobie życzymy od lodówki. W końcu jest to zakup na lata. Do tej listy wielu atutów, warto dopisać też wytrzymałość na duże obciążenie, zrobiłyby to zwłaszcza większe rodziny czy osoby często gotujące w domu. Pod tym względem "niezawodną niezawodność" demonstrują lodówki Beko.

Beko B5RCNA406LXBW Beyond HarvestFresh No Frost to lodówka, której niezawodność przetestowaliśmy, wypełniając ją po brzegi 70 butelkami z wodą. Materiały prasowe / Beko

Jakich dowodów potrzeba, by przekonać się, że wybrana lodówka będzie służyła przez lata? Udokumentowaną niezawodnością może pochwalić się np. Beko B5RCNA406LXBW Beyond, z technologiami HarvestFresh i No Frost. Model ten został przetestowany bardzo dokładnie. Producent sprawdził chociażby, ile razy lodówka wytrzyma otwieranie i zamykanie przy obciążonych półkach na drzwiach. Wynik okazał się imponujący, bo aż ponad 300 000!

Zainspirowani tymi testami wytrzymałościowymi postanowiliśmy przeprowadzić własne i zobaczyć, ile jest w stanie znieść (albo raczej: unieść) ta lodówka. W tym celu wypełniliśmy ją butelkami z wodą po samiuśkie brzegi. Finalnie udało się nam w niej zmieścić aż 70 sztuk (105 kg)! Filmik z cyklu "Mówię: Sprawdzam!" który prezentuje ten test na obciążenie, dostępny jest do obejrzenia poniżej.

Testowana lodówka jest z gatunku tych, które zostaną z domownikami na długo. A co z długością przechowywania żywności przez to urządzenie? Okazuje się, że firma Beko, tworząc B5RCNA406LXBW zadbała o to, by pod względem skuteczności chłodzenia produktów spożywczych stawiała ona wysoko poprzeczkę konkurencyjnym modelom na rynku. To zasługa m.in. technologii AeroFlow. Co kryje się za tą nazwą?

Ten innowacyjny system chłodzenia ma za zadanie rozprowadzać powietrze po całym wnętrzu części chłodzącej lodówki. Dodatkowo równoważy wahań temperatury wewnątrz chłodziarki. Idea jest taka, by wahania temperatur między półkami była niewielka. W efekcie przechowywana żywność zachowuje świeżość na dłużej i odwadnia się wolniej. Ograniczone zjawisko wysychania jedzenia będzie przeciwdziałać marnowaniu żywności w domu.

Świeże warzywa i owoce są w szczególności tymi produktami, którym grozi wyrzucenie do śmieci z powodu niewłaściwych warunków przechowywania. W trosce o nie lodówka Beko została wyposażona w technologię HarvestFresh, która naśladuje... cykl słoneczny! Przy wsparciu trzech kolorów (niebieski, zielony, czerwony) i imitacji cyklu nocnego warzywa i owoce w szufladzie na owoce i warzywa zachowują na dłużej bogactwo swoich składników odżywczych.

Nad przedłużeniem świeżości warzyw i owoców w lodówce czuwa też technologia EverFresh+. Odpowiada ona za dokładną regulację wilgotności powietrza w specjalnej szufladzie przeznaczonej na te bogate w witaminy produkty. Równowaga, która chroni je z jednej strony przed wyschnięciem z braku wilgoci, a z drugiej przed spleśnieniem od nadmiaru wody, pozwala utrzymać ich "żywot" do nawet 30 dni.

Ponadto niezawodna chłodziarko-zamrażarka korzysta technologii NeoFrost (redukcja powstawania szronu, który wymusza rozmrażanie części mrożącej lodówki) i FreshGuard (zmniejszanie nawet do 90 proc. intensywnych zapachów przechowywanych potraw). Funkcja Multizone pozwala ustawić aż 5 różnych trybów mrożenia i chłodzenia. Można nią dopasować lodówkę do własnych potrzeb oraz oszczędzić energię.

Duże wrażenie robi pojemność tego urządzenia, która wynosi aż 355 l (249 l w chłodziarce + 106 l w zamrażarce). Lodówka jest też bardzo cicha – poziom generowanego przez nią hałasu nie przekracza 35 dB. Można również ją też sparować z aplikacją mobilną HomeWhiz, w której możliwe jest podejrzenie parametrów pracy lodówki czy wprowadzenie jej indywidualnych ustawień.

Z profesjonalną lodówką Beko B5RCNA406LXBW w domu chłodzenie i mrożenie jedzenia będzie bardziej zrównoważone. Dzięki niej przechowywana żywność na dłużej zachowa swój wygląd i skład, ograniczając zjawisko jej marnowania.