Elektryczne Volvo EX30. Ten model nadaje się na auto, które pomoże wejść do świata elektromobilności

13 lipca 2023 na służewieckim Torze Wyścigów Konnych miała miejsce polska premiera Volvo EX30, najmniejszego z rodziny, w pełni elektrycznego samochodu znajdującego się w ofercie producenta motoryzacyjnego ze szwedzkiego Göteborga. Co warto wiedzieć o modelu "elektryka", który już zdobył prestiżową nagrodę w tegorocznym konkursie World Car of The Year?

Volvo EX30 – najnowszy SUV

Elektryczne Volvo EX30 jest najmniejszym pojazdem w nowej gamie szwedzkiej marki motoryzacyjnej. Kompaktowy SUV mierzy 423 cm długości, 184 cm szerokości i 155 cm wysokości. Wraz z lusterkami jego szerokość dochodzi do 203 cm. Rozstaw osi tego "kieszonkowego" auta sięga 265,0 cm. Bazowa pojemność jego tylnego bagażnika wynosi 318 litrów. Można ją jednak powiększyć maksymalnie do 904 l.

Najnowszy SUV w ofercie Volvo to również pierwszy samochód osobowy tej marki, który powstał na platformie podłogowej SEA. Na jego pokładzie znalazły się trzy dostępne do wyboru rodzaje napędu elektrycznego: Single Motor (272 KM z baterią 51 kWh), Single Motor Extended (272 KM z baterią 69 kWh) oraz Twin Motor (428 KM z baterią 69 kWh). Auto współpracuje z szybkimi ładowarkami zasilanymi prądem stałym do 130-150 kW.

Od strony designerskiej EX30 prezentuje zwartą sylwetkę. Linia dachu łagodnie opada, nadkola zostały wyraźnie podkreślone, a linia okien eksponuje charakterystyczne podcięcie. Mimo powiewu wizualnej świeżości nie sposób jednak nie rozpoznać tego modelu jako członka wielkiej rodziny Volvo. Wystarczy spojrzeć na rzucające się w oczy reflektory w kształcie młota Thora czy pionowe lampy tylne, aby odkryć jego pochodzenie.

Jak wyposażone jest Volvo EX30?

W pełni elektryczne, zeroemisyjne Volvo EX30 szczyci się wnętrzem inspirowanym zarówno stylem minimalistycznym, jak i skandynawską naturą. Otóż za kierownicą nie kryją się żadne wskaźniki! Wszystkie najważniejsze informacje wyświetla jeden ekran środkowy o przekątnej 12,3 cali i kształcie tabletu. Na tym centralnym wyświetlaczu można korzystać z aplikacji: Asystenta Google, Mapy Google czy Google Play.

Elektryczne Volvo EX30 rezygnuje nie tylko z licznych wyświetlaczy, ale także z materiałów nieprzyjaznych środowisku naturalnemu. Ekologiczne wnętrze wyściełają wyłącznie odnawialne tworzywa (np. len i bawełna) oraz te pochodzące z recyklingu. Pomiędzy smukłymi i wyprofilowanymi fotelami znajduje się miejsce na dwa smartfony i drobiazgi. Tapicerka dostępna jest w 4 kolorystycznych stylach: Breeze, Mist, Pine i Indigo.

Kiedy mowa o wyposażeniu, to przecież nie tylko o komfortowych rozwiązaniach dla kierowcy i pasażerów, ale także o nowoczesnych systemach bezpieczeństwa. Wyjątkowy SUV ze stajni Volvo korzysta np. z technologii unikania kolizji, ostrzega o otwarciu drzwi czy automatycznie zaciąga tylny hamulec ręczny, gdy auto przestanie się już toczyć. W monitoringu drogi nieocenioną pomoc zapewniają przednie i tylne kamery śledzące oznaczenia pasów.

Zalety Volvo EX30

Za kierownicą najmłodszego szwedzkiego "elektryka" z nadwoziem typu SUV można przejechać na pełnym ładowaniu 344 km (odmiana Single Motor), 476 km (wersja Single Motor Extended) lub 460 km (wariant Twin Motor). Wszystkie trzy rodzaje Volvo EX30 są w stanie osiągnąć prędkość do 180 km/h. Jest to więc model, z którym można pewnie wkroczyć do świata elektromobilności kreowanej w zrównoważony sposób.

Akumulator tego elektrycznego samochodu można sprawnie podładować z 10 do 80 proc. w ok. 26,5 minuty. System monitorowania poinformuje o niskim poziomie energii i pomoże dojechać do jednej z ogólnodostępnych stacji. Wygłuszona kabina, kompleksowy wyświetlacz, dźwignia przy kolumnie kierownicy, sieć kamer i ultradźwiękowych czujników, wbudowane funkcje Google i wiele innych ułatwią i umilą codzienną jazdę.

Elektryczne Volvo EX30 łączy świeży design z zaawansowaną technologią i jest jak enklawa, w której elegancja spotyka się z elektryfikacją. Dostępne w pięciu wariantach kolorystycznych nadwozia (Moss Yellow, Cloud Blue, Onyx Black, Crystal White i Vapour Grey) auto stanowi zatem atrakcyjną propozycję dla e-kierowców. Zwłaszcza, że jego cena nie jest wygórowana – zaczyna się od 176 990 zł za bazowy wariant.