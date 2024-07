Założę się, że nie wiedzieliście, czemu flamingi są różowe. Nie są takie z natury

Joanna Kamińska

F lamingi słyną z pięknego, różowego upierzenia. Barwne pióra są cechą charakterystyczną tych ptaków i zapewne zaskoczy was fakt, że nie jest to ich naturalny kolor. Co sprawia, że czerwonaki różowieją? W jaki sposób się "farbują"? Odpowiedź może was zdziwić.