W okresie letnim korzystamy z pogody i odpowiednich warunków, by wyjechać na urlop, wycieczkę, oderwać się od obowiązków dnia codziennego. Mamy wiele możliwości, a najwięcej posiadają osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. Mogą oni w pełni korzystać z "lata w mieście" z uwagi na szereg benefitów. Oto lista pięciu najciekawszych miast, które każdy młody człowiek po prostu musi odwiedzić!

Te miasta musisz zobaczyć przed ukończeniem 26. roku życia Fot. East News

Osoby, które nie przekroczyły 26. roku życia, posiadają one szereg benefitów w całej Europie. Wśród nich można wymienić darmowe wejściówki, zniżki na bilety, objazdy, jedzenie, czy rekreację.

To wszystko zawarte jest w Projekcie Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO26. Jest to międzynarodowy projekt prowadzony przez organizację non-profit European Youth Card Association – EYCA – z siedzibą w Brukseli.

"EYCA zrzesza 40 organizacji członkowskich w 30 krajach Europy – w tym Fundację Projektów Młodzieżowych z Gdańska, która wydaje Kartę EURO26 na obszarze Polski" – czytamy na oficjalnej stronie Projektu.

– Misją Projektu Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO26 jest wspieranie młodych osób, ich mobilności, edukacji i rozwoju, uproszczenie im startu, gdyż to oni w przyszłości będą odpowiedzialni za tworzenie naszego społeczeństwa – mówi Marzena Krawczak, dyrektor zarządzająca Euro26.pl

W rozmowie z naTemat.pl ekspertka wskazuje też 5 najlepszych miejsc wartych zwiedzania.

Paryż

Wiele osób marzy, by zwiedzić stolicę Francji i zobaczyć słynne na całym świecie miejsca, takie jak wieża Eiffla, czy Moulin Rouge. Osoby, posiadające status studenta oraz nieukończone 26 lat mogą liczyć na darmowe wejścia do niemalże wszystkich muzeów w mieście.

Można bezpłatnie do Luwru i podziwiać największe dzieła sztuki. Kolejną atrakcją jest słynny Pałac Wersalski, gdzie osoby do 25. roku życia mogą wejść za darmo. Sytuacja wygląda tak samo w przypadku Muzeum Narodowe Sztuki Współczesnej.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca wstęp do muzeów narodowych Francji jest bezpłatny dla wszystkich turystów.

Ateny

W tym mieście osoby poniżej 26. roku życia oraz studenci mają zapewniony darmowy wstęp do wszystkich zabytków starożytnej Grecji. Wystarczy mieć przy sobie dokument potwierdzający wiek i status studenta.

Najważniejszą atrakcją w Atenach jest Akropol, gdzie znajdują się pozostałości najważniejszych greckich świątyń i nie tylko. Jest to obowiązkowy punkt wycieczki. Dzięki wyżej wymienionej zniżce można sporo zaoszczędzić na biletach.

Z kolei z kartą EURO26 można wejść do Benaki Museum oraz Museum of Cycladic Art. Zapewnia ona również zniżki do takich miejsc, jak Athens Concert Hall, Onassis Stegi. Dostępne są również ulgi na transport publiczny po Atenach.

Kopenhaga

Wiele benefitów dla turystów oferuje również Kopenhaga. W stolicy Danii dzięki karcie EURO26 można zobaczyć m.in. współczesne centrum sztuki, Copenhagen Contemporary, czy muzeum sztuki nowoczesnej – Arken Museum of Modern Art

Kolejnym benefitem jest zniżka na rejs Stromma CanalTours, dzięki czemu można zobaczyć Kopenhagę z innej perspektywy.

Za darmo na miejscu dostępne jest zwiedzanie Christiansborg, czyli siedzibę duńskiego parlamentu i rządu oraz dawną siedzibę królów Danii. Z najwyższej wieży można podziwiać niesamowitą panoramę Kopenhagi.

Praga

Dzięki Karcie EURO26 możliwa jest zniżka na zwiedzanie wielu miejsc w Pradze. Wśród nich można wymienić Šternberský palác, Veletržní palác, czy Zámek Slatiňany oraz Zámek Krásný Dvůr.

Stolica Czech kilkukrotnie była wybierana najpiękniejszym miastem w Europie, a wiele jej atrakcji dostępnych jest za darmo dla turystów. Mowa m.in. o Zegarze astronomicznym Orloj na Staromiejskim Praskim Rynku, Moście Karola i Katedrze św. Wita.

Innymi punktami, które warto zobaczyć, spacerując po Pradze są Zamek na Hradczanach, czyli największy zamek na świecie, Plac Wacława, czy Ściana Lennona.

Madryt

Zwiedzanie Hiszpanii to marzenie wielu z nas. Stolica tego państwa to moc atrakcji turystycznych, jak Plaza Mayor, Plaza de la Puerta del Sol, czy Park Retiro.

Karta EURO26 zapewnia zniżkę, sięgającą nawet – 50 % na wejście m.in. do Muzeum Prado oraz znanych parków rozrywki, czyli Warner Bros Park Madrid oraz Parque de Atracciones de Madrid.

Posiadacze karty mają również możliwość, by skorzystać taniej z noclegów oraz restauracji w stolicy Hiszpanii.

Nie tylko osoby poniżej 26. roku życia mogą liczyć na benefity

Warto nadmienić, że w korzystnej sytuacji są nie tylko osoby niepełnoletnie, te, które nie ukończyły jeszcze 26. roku życia, uczące się i studenci.

– Na dostęp do zniżek z Kartą EURO26 mogą liczyć wszyscy, którzy nie skończyli jeszcze 30. lat. Nie jest wymagany status studenta. Wspieramy wszystkich młodych poprzez zniżki na tańsze podróże, zakwaterowanie, ubezpieczenie podróżne czy dostęp do kultury i edukacji – mówi Marzena Krawczak Dyrektor Zarządzająca euro26.pl

