O dziecku pewnie pamiętasz. Ale te rzeczy zostawione w samochodzie to proszenie się o kłopoty

Większość ludzi wie, że w rozgrzanym aucie nie zostawia się dzieci, psów i innych żywych stworzeń. Ale spora grupa nie wie, jakie szkody może wyrządzić umieszczona w stojącym samochodzie butelka z wodą, zapalniczka albo elektryczna hulajnoga.

Tego nie zostawiaj w aucie podczas upału Fot. Andrea Piacquadio / Pexels.com

Cała Europa, w tym Polska, mierzą się z rzadko spotykanymi falami upałów. Pogoda sprowadza bezpośrednie zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Niestety ciągle zdarzają się przypadki, że ktoś zapomina o dziecku lub psie w zamkniętym aucie. Te przypadki są głośne, ale na szczęście rzadkie.

Wiele osób zapomina o tym, że do mniej znanych zagrożeń związanych z nagrzanymi samochodami zaliczają się zwykłe przedmioty pozostawiane w pojazdach.

Tego nie zostawiaj w samochodzie

Jednym z nich jest zwykła butelka z wodą. Stwarza ona podwójne zagrożenie. Jedno jest typowo pożarowe. Może się zdarzyć, że pozostawiona w aucie plastikowa butelka zadziała jak soczewka. Znane są przypadki, że mała plastikowa butelka wypaliła dziurę we wnętrzu samochodu. Może to również sprowadzać zagrożenie pożarem.

Warto też pamiętać, że taka pozostawiona w aucie woda nie nadaje się już do spożycia. Proces produkcji butelki, skład chemiczny, temperatura zewnętrzna i czas wystawienia butelki na działanie ciepła oznaczają, że płyny mogą zostać skażone toksynami. To samo dotyczy również na przykład całej zgrzewki pozostawionej w bagażniku.

Do picia prawdopodobnie nie będą się też nadawały inne napoje porzucone w aucie w trakcie upału. Temperatura w zamkniętym samochodzie potrafi dojść do 50-60 stopni Celsjusza. Może to doprowadzić również do eksplozji puszek z napojami.

W tej temperaturze nie wolno zostawiać w aucie również innych produktów spożywczych. Cukierki, batoniki, ciastka z pewnością nie będą się już nadawały do spożycia. Największe zagrożenie wiąże się z opakowaniami, w których są umieszczone.

Ale butelki i puszki to niejedyne zagrożenie, na jakie narażone są auta w czasie upału. Nie wolno w samochodzie zostawiać zapalniczek oraz urządzeń wyposażonych w baterie, jak na przykład elektroniczne papierosy. Dotyczy to też elektrycznych hulajnóg. Ich baterie przy ekspozycji na światło słoneczne i warunki godne sauny mogą się po prostu zapalić lub eksplodować.

Zagrożenie niosą również elektryczne dziecięce zabawki. Warto też pamiętać, że zostawienie laptopa lub tabletu w wystawionym na słońce aucie grozi nie tylko ewentualnym zapłonem baterii, ale po prostu zniszczeniem sprzętu.

Niestety dotyczy to też samochodowych kamer, często umieszczanych na przedniej szybie. Zostawiając je w aucie, narażamy je na szybkie zniszczenie. Renomowani producenci oczywiście projektują urządzenia w ten sposób, by wytrzymywały wysokie temperatury, ale i oni mogli nie przewidzieć obecnych upałów.

Przedmioty często pozostawiane w nagrzanych samochodach, takie jak kremy z filtrem przeciwsłonecznym, leki i alkohol, mogą się zepsuć, a okulary i okulary przeciwsłoneczne mogą się stopić i wypaczyć.

Pamiętaj o dziecku!

W samych Stanach Zjednoczonych tylko w tym roku zmarło już 12 dzieci pozostawionych przez ich rodziców w samochodach podczas wysokich temperatur. Według KidsAndCars.org od 1990 r. zginęło w ten sposób aż 1100 dzieci.

Co zrobić, jeśli zobaczysz dziecko lub zwierzę zamknięte w rozgrzanym aucie i nigdzie nie widać rodziców lub opiekunów? Jeśli dziecko lub stworzenie wygląda na przegrzane, nie musisz się zastanawiać, możesz wybić szybę i udzielić pomocy.

W jaki sposób zbić szybę w samochodzie?

1. Szybę można wybić na kilka sposobów np. z użyciem specjalnego młotka do wybijania szyb, który można zakupić np. sklepie motoryzacyjnym lub w internecie 2. Jeśli nie posiadamy takiego urządzenia, to można wykorzystać do tego celu gaśnicę samochodową, która powinna być w każdym pojeździe. 3. Jeśli masz taką możliwość, ubierz okulary i rękawiczki ochronne. 4. Stan bokiem do pojazdu tak, aby ręka po uderzeniu w szybę zatrzymała się na słupku pojazdu. 5. Wybijamy szybę zawsze tam, gdzie nie mam poszkodowanych. Najlepiej szybę za poszkodowanym. Tak, aby odłamki nie poraniły dodatkowo poszkodowanego. 6. Złap tak gaśnice, aby uderzać całym bokiem gaśnicy. 7. Weź zamach i z dużą siłą uderz w szybę. 8. Otwórz drzwi lub przez wybitą szybę wejdź do środka. 9. Postępuj zgodnie z obowiązującymi standardami udzielania pierwszej pomocy. CZYTAJ WIĘCEJ