Lodówka idealna na gorące lato – poznaj rozwiązania Samsung

Gdy za oknem temperatura wzrasta, nie ma nic lepszego niż sięgnąć po schłodzone napoje i świeże produkty prosto z lodówki. W upalne dni idealna lodówka to taka, która nie tylko zapewnia odpowiednią temperaturę, ale także oferuje funkcje ułatwiające codzienne korzystanie i zachowanie wysokiej jakości jedzenia.

Fot. materiały prasowe / Samsung

Strefa orzeźwienia

Jednym z kluczowych elementów lodówki, która pomoże nam podczas upalnych dni, jest strefa napojów – niezwykle praktyczne rozwiązanie, pozwalające na dostęp do chłodnych napojów w każdej chwili. W lodówkach Samsung wdrożono system Beverage Center™, który zapewnia wygodny dostęp do schłodzonej, także smakowej, wody. Umiejscowiony wewnątrz lodówki, jest mniej narażony na zabrudzenia i łatwo dostępny. Wyposażony jest w dzbanek o pojemności 1,4 litra, wykonany z bezpiecznego dla zdrowia tworzywa pozbawionego BPA, co gwarantuje wysoką jakość przechowywanej wody.

Dla tych, którzy preferują smakowe wody, istnieje możliwość dodania do dzbanka świeżych owoców i ziół, co pozwala na stworzenie własnych, orzeźwiających kompozycji. Po każdym opróżnieniu dzbanek automatycznie napełnia się przefiltrowaną wodą, więc nie musisz się martwić o braki napoju dla domowników. Dzięki temu, w każdej chwili możesz cieszyć się orzeźwiającą szklanką wody, kiedy tylko masz na to ochotę.

Lodówka w lodówce

W upalne dni temperatura wewnątrz lodówki może ulegać wahaniom, co niekorzystnie wpływa na przechowywane w niej produkty i prowadzi do strat energii. Aby temu zapobiec, stworzono rozwiązanie Samsung Food Showcase™. Jest to specjalna strefa w drzwiach lodówki, przeznaczona na produkty najczęściej używane. Latem to szczególnie przydatne, ponieważ nie trzeba otwierać głównej komory urządzenia, co pomaga utrzymać stabilną temperaturę.

Dodatkowo, technologia Twin Cooling Plus™ z dwoma niezależnymi obiegami powietrza optymalizuje temperaturę i wilgotność w lodówce. Dzięki temu produkty przechowywane są w idealnych warunkach, a zapachy się nie mieszają, co pozwala zachować naturalny smak żywności.

AI Energy Mode – inteligentne zarządzanie energią

Straty energii to bolączka wielu z nas, zwłaszcza w gorące dni. Technologia Samsung idzie o krok dalej, oferując kolejne rozwiązanie tego problemu. Mowa o trybie AI Energy Mode, który możemy skonfigurować za pomocą aplikacji SmartThings1. Lodówka, połączona z aplikacją, uczy się naszych wzorców użytkowania, tworząc zaawansowany algorytm AI, który optymalizuje pracę kompresora oraz cykle rozmrażania.

Urządzenie zapamiętuje, jak często jest otwierane i kiedy dodawane są nowe produkty, dostosowując swoją pracę w taki sposób, aby zużywać jak najmniej energii. Dzięki temu, nawet w upalne dni, działa efektywnie i oszczędza energię elektryczną, zużywając nawet do 15% mniej energii. To tak, jakby była wyłączona przez 7 tygodni w roku, co znacząco wpływa na obniżenie rachunków za prąd2.

Jeśli stoisz przed wyborem lodówki, warto zwrócić uwagę na takie urządzenia, które zapewniają nie tylko chłodzenie, ale także oszczędność energii i wygodę użytkowania. Jest to istotne szczególnie latem, ale nie tylko. Wartość nowych technologii i ich zastosowań w lodówkach docenisz przez cały rok.

[1] Aby skorzystać z aplikacji SmartThings, pobierz ją z Galaxy Store, Play Store lub App Store. Aplikacja do działania wymaga systemu Android OS 9↑ i co najmniej 3 GB RAM lub iOS 14↑. Wymagany jest dostępy do Internetu i posiadanie konta Samsung na urządzeniu. Pełna lista kompatybilnych urządzeń z aplikacją SmartThings dostępna na stronie: https://www.samsung.com/pl/support/mobile-devices/jakie-urzadzenia-sa-kompatybilne-ze-smartthings/.

[2] Wyniki testu są oparte na porównaniu zużycia energii przez urządzenie przy użyciu Trybu AI Energy i bez korzystania z Trybu AI Energy; uruchamianego przez aplikację SmartThings. Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków i sposobów użytkowania. Dotyczy wybranych urządzeń.